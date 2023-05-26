Порядок ведения индивидуального (персонифицированного) учета: что изменилось в обновленной инструкции Минтруда

Минюст 22.05.2023 зарегистрировал приказ Минтруда от 03.04.2023 № 256н, который в тот же день был официально опубликован. Этим приказом утверждена инструкция о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о зарегистрированных лицах.

Минюст 22.05.2023 зарегистрировал приказ Минтруда от 03.04.2023 № 256н, который в тот же день был официально опубликован. Этим приказом утверждена инструкция о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о зарегистрированных лицах (далее — вновь утвержденный порядок).

Новая инструкция сменила собой прежний порядок персонифицированного учета, который был утвержден приказом Минтруда от 22.04.2020 № 211н.

Что именно изменилось в новом порядке и с какого времени будут действовать новшества?

Повод для изменений

Первопричиной разработки нового порядка ведения персонифицированного учета стали принятые в прошлом году два закона:

от 14.07.2022 № 237-ФЗ, которым в ряд законодательных актов были внесены изменения, связанные с объединением ПФР и ФСС в единый СФР;

от 28.12.2022 № 567-ФЗ, нововведения которого упростили для иностранных граждан и лиц без гражданства процедуру трудоустройства на территории РФ, обусловленную открытием индивидуального лицевого счета с постоянным СНИЛС.

Реализация норм названых законов потребовала внесения изменений в нормативные правовые акты Минтруда, определяющие порядок ведения индивидуального (персонифицированного) учета (ИПУ).

Минтруд не стал перекраивать прежний порядок, а просто принял новый документ, которым учтены корректировки законодательства.

Порадуем всех участников правоотношений обязательного пенсионного страхования: никаких глобальных изменений новый порядок не содержит.

В нем все те же пять основных разделов:

общие положения;

порядок регистрации в системе ИПУ;

порядок представления страхователями и сроки приема и учета территориальными органами СФР сведений ИПУ;

порядок контроля за полнотой, достоверностью и своевременностью представления сведений ИПУ;

порядок хранения и уничтожения документов, содержащих сведения ИПУ.

Изменения в порядке открытия лицевых счетов иностранцам

Пункты 4 и 5 вновь утвержденного порядка отличаются от таких же пунктов прежнего порядка формулировками, касающимися правил регистрации в системе ИПУ лиц из числа иностранных граждан и лиц без гражданства.

Пункт 5 в новой формулировке дополнен подпунктом «г».

Эта норма разрешает территориальным отделениям СФР открывать иностранным гражданам и лицам без гражданства лицевые счета с постоянным СНИЛС в особом порядке.

В основе такого порядка указаны сведения, поступающих в орган СФР из федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее — ЕСИА).

Регистрация на основании сведений из ЕСИА допускается при условии, что документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства, прошел проверку достоверности сведений о документе. Корреспондирующая норма закреплена и в пункте 14 порядка.

При этом процедура идентификации личности иностранного гражданина или лица без гражданства при его нахождении за границей РФ осуществляться не будет.

Процесс регистрации в ЕСИА с подтверждением идентификации личности будет происходить на территории РФ в отношении лиц, пересекших государственную границу РФ и выразивших согласие в личном кабинете иностранного гражданина ЕСИА.

Передача страхователем сведений по форме «Анкета» зарегистрированного лица

В пункте 10 вновь утвержденного порядка описана процедура передачи страхователем сведений по форме «Анкета» зарегистрированного лица. Такая передача происходит при приеме гражданина на работу или заключении с ним договора ГПХ, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством начисляются страховые взносы.

Если на этого гражданина не открыт индивидуальный лицевой счет, страхователь должен представить в территориальный орган СФР анкету зарегистрированного лица (форма АДВ-1).

Заполнение документа допускается кадровыми либо другими службами организации, уполномоченными руководителем организации. При этом правильность указанных сведений заверяется личной подписью зарегистрированного лица.

Передать сведения по форме «Анкета» страхователь должен не позднее рабочего дня, следующего за днем приема гражданина на работу или заключения с гражданином договора ГПХ.

Анкету можно представить в форме электронного документа, подписанного УКЭП через оператора ЭДО, а также через личный кабинет страхователя на официальном сайте фонда.

Представление сведений ИПУ в составе единой формы отчетности (ЕФС-1)

В связи с объединением ПФР и ФСС в СФР страхователи с 01.01.2023 представляют сведения ИПУ в составе ЕФС-1.

Вновь утвержденной инструкцией закреплен порядок представления страхователями и сроки приема и учета территориальными органами СФР сведений для ИПУ.

В пункте 29 порядка определено, что работодатель представляет сведения ИПУ в составе единой формы обо всех работающих у него лицах. В перечень включены в т. ч. лица, с которыми заключены:

договоры ГПХ, предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг;

договоры авторского заказа;

договоры об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательские лицензионные договоры, лицензионные договоры о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе договоры о передаче полномочий по управлению правами, заключенные с организацией по управлению правами на коллективной основе.

Во вновь утвержденный порядок перекочевала формулировка из прежней инструкции о том, что сведения ИПУ страхователи представляют на основании приказов и других документов кадрового учета, названных выше договоров, и данных бухгалтерского учета.

Пунктом 30 порядка закреплено, что страхователь — работодатель представляет в составе единой формы сведения о перечисленных дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и уплаченных им взносах (в случае их уплаты).

Порядок и сроки перечисления дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя определены законами от 30.04.2008 № 56-ФЗ (ст. 9) и от 01.04.1996 № 27-ФЗ (ст. 11).

Начало действия нового порядка

Приказ Минтруда, утвердивший инструкцию с обновленным порядком, относится к нормативным правовым актам федеральных органов исполнительной власти.

Такие документы вступают в силу одновременно на всей территории РФ по истечении десяти дней после дня их официального опубликования (если самими актами не установлен другой порядок вступления в силу) (п. 9 указа Президента от 23.05.1996 № 763). Приказ № 256н опубликован 22.05.2023.

Значит, утвержденный им обновленный порядок будет применяться с 03.06.2023.

Согласно пункту 2 приказа № 256н прежний приказ № 211н признается утратившим силу.