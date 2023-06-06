Социальные налоговые вычеты по НДФЛ: как изменятся предельные величины и когда начнут действовать поправки

Федеральный закон от 28.04.2023 № 159-ФЗ изменил положения двух глав НК РФ (23 и 25). Рассмотрим, какие изменения внесли чиновники в кодекс.

Федеральный закон от 28.04.2023 № 159-ФЗ изменил положения двух глав НК РФ (23 и 25), а если говорить точнее, то нормы:

ст. 219 (подп. 2 п. 1 и п. 2) , устанавливающей основания для получения социального налогового вычета на обучение и лечение при определении налоговой базы по НДФЛ;

ст. 257 (абз. 3 п. 1), определяющей порядок формирования первоначальной стоимости основного средства, включенного в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, относящегося к сфере искусственного интеллекта (ИИ), с учетом поправочного коэффициента 1,5.

Действии второй поправки целесообразно рассматривать после того, как Кабмин утвердит перечень российского высокотехнологичного оборудования, относящегося к сфере ИИ. Проект постановления (ID проекта 02/07/05-23/00138125) подготовлен Минпромторгом России.

А пока рассмотрим, что нового внес закон № 159-ФЗ в порядок предоставления социальных вычетов, и с какого времени начнет действовать эта поправка.

Основания для корректировки соцвычета на «детское» обучение

Социальный налоговый вычет по расходам на обучение вправе получить физическое лицо, оплатившее (подп. 2 п. 1 ст. 219 НК):

собственное обучение. При этом не имеет значения форма обучения (дневная, вечерняя, заочная или иная);

обучение по очной форме: своего ребенка (детей) в возрасте до 24 лет; своего опекаемого подопечного (подопечных) в возрасте до 18 лет; бывших своих опекаемых подопечных в возрасте до 24 лет (после прекращения над ними опеки или попечительства); своего брата или сестры в возрасте до 24 лет, приходящихся ему полнородными (т.е. имеющими с ним общих отца и мать) либо неполнородными (т.е. имеющими с ним только одного общего родителя).



Далее мы будем объединять перечисленных учащихся по очной форме обучения в одну категорию «дети».

Размер вычета на детей определяют по фактически произведенным расходам. При этом сейчас действует ограничение не более 50 000 руб. на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя). Последний раз планку ограничения законодатель менял в 2007 году (Федеральный закон от 24.07.2007 № 216-ФЗ). Тогда размер вычета был повышен с 38 000 до 50 000 руб. и начал действовать с 2008 года. Как видим, потолок расходов на обучение детей для вычета держится уже пятнадцать лет.

В последние годы государство разработало и реализует ряд программ, нацеленных на повышение благосостояния российских семей. С этой целью законодатель использует налоговые инструменты. К таковым относится и закон № 159-ФЗ. Он разработан в целях реализации послания Главы государства Федеральному Собранию РФ от 21.01.2023. Тогда Президент призвал активнее использовать регулирование налоговой системы для пополнения семейных бюджетов. Для этого было предложено увеличить размер социальных налоговых вычетов по НДФЛ на обучение и лечение. Эти вычеты носят адресный характер, их установление относится к исключительной прерогативе законодателя.

Что меняется в вычете на обучение детей

Закон № 159-ФЗ (подп. «а» п. 1 ст. 1, п. 2 ст. 2) увеличил предельную величину расходов родителей (опекунов, попечителей) на обучение детей с 50 000 руб. до 110 000 руб. Вычет будет предоставляться размере фактически произведенных расходов на обучение по очной форме, но не более 110 000 руб. на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя).

Как мы уже отметили ранее, право на получение данного социального налогового вычета распространяется также на брата (сестру) обучающегося в случаях оплаты им (ею) обучения брата (сестры) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Остальные условия прежние. Социальный налоговый вычет названым лицам предоставляется:

при наличии у организации лицензии на осуществление образовательной деятельности;

при условии, что в отношении ИП, осуществляющего образовательную деятельность непосредственно, в ЕГРИП содержатся сведения об осуществлении им такой деятельности;

при наличии у иностранной организации предусмотренного законодательством этого иностранного государства документа, подтверждающего статус организации, осуществляющей образовательную деятельность;

при представлении налогоплательщиком документов, подтверждающих его фактические расходы за обучение детей (подопечных, бывших подопечных, брата, сестры).

Подтверждающими документами, в частности, могут являться:

договор или иной документ с образовательной организацией (индивидуальным предпринимателем), в котором значится очная форма обучения;

платежные документы (квитанции к приходным кассовым ордерам, чеки ККТ, платежные поручения, банковские выписки и иные документы, подтверждающие оплату за обучение).

Социальный налоговый вычет не применяется в случае, если оплата расходов на обучение производится за счет средств материнского (семейного) капитала, направляемых для обеспечения реализации дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей.

Увеличение лимита к совокупности отдельных вычетов

Социальные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику в отношении осуществленных им расходов, предусмотренных ст. 219 НК:

на свое обучение (подп. 2 п. 1);

за медицинские услуги и приобретенные лекарства (подп. 3 п. 1);

за физкультурно-оздоровительные услуги (подп. 7 п. 1);

по оплате прохождения независимой оценки своей квалификации (подп. 6 п. 1);

по уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию (подп. 5 п. 1);

по договору (договорам) (подп. 4 п. 1): негосударственного пенсионного обеспечения; добровольного пенсионного страхования; добровольного страхования жизни (если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет).



При этом учитываются понесенные налогоплательщиком расходы:

за себя — по всем приведенным позициям;

за детей учащихся и студентов с учетом ограничений по возрасту — за медицинские, физкультурно-оздоровительные услуги, приобретенные лекарства, по договорам, негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного страхования жизни;

за супругу (супруга), родителей — за медицинские услуги, приобретенные лекарства, по трем видам договоров, приведенным в подп. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ;

за внуков, дедушек, бабушек, братьев и сестер — по договору негосударственного пенсионного обеспечения.

Для получения вычета необходимо наличие документов, подтверждающих фактически понесенные расходы. Сейчас совокупность понесенных расходов не может превышать 120 000 руб. Благодаря закону № 159-ФЗ предельный размер вычета повышен до 150 000 руб. (подп. «б» п. 1 ст. 1, п. 2 ст. 2 закона № 159-ФЗ).

Как видим, предельная величина расходов по вычету на детей увеличена 2,2 раза (110 000: 50 000). А по совокупности всех остальных возможных расходов — лишь на 25% (150 000 руб.: 120 000 руб. х 100% - 100%).

По дорогостоящим видам лечения в медицинских организациях, у ИП, осуществляющих медицинскую деятельность, сумма налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов. Перечни:

медицинских услуг, оказанных медицинскими организациями (ИП), налогоплательщику, его супругу (супруге), родителям, детям (в т. ч. усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет,

дорогостоящих видов лечения в медицинских организациях (у ИП), осуществляющих медицинскую деятельность,

оплаченных за счет собственных средств налогоплательщика и учитываемых при определении величины социального налогового вычета, утверждены постановлением Правительства РФ от 08.04.2020 № 458.

Основная налоговая база для вычетов

Напомним, что из совокупности налоговых баз доходов, перечисленных в п. 2.1 ст. 210 НК (∑ подп. 1 — 9 п. 2.1), налоговые вычеты применяются только к основной налоговой базе (п. 3 ст. 210 НК РФ). В нее входят оплата труда, вознаграждения по гражданско-правовому договору и иные доходы, не поименованные в подп. 1 — 8 п. 2.1 ст. 210 НК РФ.

К основной налоговой базе применяются налоговые ставки:

13 % — если совокупность налоговых баз за налоговый период составляет 5 000 000 руб. и менее;

650 000 руб. плюс 15 % совокупности налоговых баз, превышающей 5 000 000 руб., — если совокупность налоговых баз за налоговый период составляет более 5 000 000 руб.

Поэтому, например, в отношении доходов (дивидендов) от долевого участия в организации, которые хоть и облагаются по ставке 13 %, но социальные налоговые вычеты, предусмотренные ст. 219 НК РФ, к таким доходам не применяются.

Когда начнут применяться новые размеры вычетов

По информации ФНС Россииновые предельные значения социальных налоговых вычетов по НДФЛ, в т. ч. на медицинские услуги и обучение, начнут применяться к доходам, полученным начиная с 2024 года.

Пример Супруги имеют двоих детей 16 и 19 лет. Родители оплачивают обучение: младшего ребенка у репетитора, зарегистрированного в качестве ИП;

старшего ребенка по очной форме обучения в ВУЗе, имеющем лицензию на образовательную деятельность. Расходы на обучение составили: в 2023 г. — 103 000 руб. (в т. ч. младшего ребенка у ИП — 38 000 руб., старшего ребенка в ВУЗе — 65 000 руб.);

в 2024 г. — 140 000 руб. (в т. ч. младшего ребенка у ИП — 50 000 руб., старшего ребенка в ВУЗе — 90 000 руб.). В 2023 году максимальный размер налогового вычета на обучение двоих детей составит 100 000 руб. (50 000 руб. x 2). В 2023 году сумма фактических расходов (103 000 руб.) превышает установленный НК РФ максимальный размер (100 000 руб.). Налоговый вычет будет предоставлен родителям в пределах максимального размера (100 000 руб.). В 2024 году максимальный размер налогового вычета на обучение двоих детей составит 220 000 руб. (110 000 руб. x 2). В 2024 году сумма фактических расходов (140 000 руб.) не превысит установленный НК РФ максимальный размер вычета (220 000 руб.). Налоговый вычет будет предоставлен родителям в полной сумме расходов. Налоговый вычет в полной сумме может получить любой из родителей (при условии заключения брака) вне зависимости от того, кто указан в платежных документах. Либо супруги могут договориться и распределить вычет между собой (в любой пропорции).

Вычет в повышенных размерах налогоплательщик сможет получить:

у работодателя (за исключением вычета по расходам на прохождение независимой оценки квалификации) уже в течение 2024 года ;

самостоятельно в 2025 году при подаче в ИФНС декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) за 2024 год.

При этом на организации и ИП, которые применяют специальный налоговый режим АУСН, не распространяются положения абз. 2 п. 2 ст. 219 НК РФ в части предоставления налогоплательщикам социальных налоговых вычетов, предусмотренных п. 1 ст. 219 НК РФ:

подп. 2 (оплата налогоплательщиком своего обучения);

подп. 3 (оплата налогоплательщиком медицинских услуг);

подп. 7 (оплата физкультурно-оздоровительных услуг).

Это установлено п. 1 ст. 17 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ, закрепившего порядок проведения эксперимента по АУСН.