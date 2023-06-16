Жилые помещения в нежилых зданиях. Есть ли особенности налогообложения налогом на имущество физических лиц?

Gредставьте, что жилое помещение находится в нежилом объекте, который включен в перечень объектов административно-делового и торгового назначения. Каковы особенности налогообложения жилого помещения в этом случае?

Жилой дом, квартира, комната в МКД облагаются налогом на имущество физических лиц (НИФЛ) по максимальной налоговой ставке 0,3 % кадастровой стоимости. В отношении объектов нежилого назначения предельные налоговые ставки по НИФЛ установлены в размере 0,5 % их кадастровой стоимости. Но помещения, расположенные в зданиях, включенных в перечень объектов административно-делового и торгового назначения, облагаются уже по ставке 2 % (при соответствии установленным условиям по использованию).

А теперь представьте, что жилое помещение находится в нежилом объекте, который включен в перечень объектов административно-делового и торгового назначения. Каковы особенности налогообложения жилого помещения в этом случае?

Минфин разъяснил эти отличительные черты налогообложения в такой ситуации в письме от 25.05.2023 № 03-05-04-01/47959. Это мнение финансистов налоговики довели до сведения подчиненных письмом от 31.05.2023 № БС-4-21/6802@. Документ размещен в разделе писем, обязательных для применения подведомственными инспекциями.

Позиция Минфина

Для начала напомним, что объекты, облагаемые НИФЛ, перечислены в ст. 401 НК). В перечень таких объектов входят:

жилой дом;

квартира, комната;

единый недвижимый комплекс;

гараж, машино-место;

объект незавершенного строительства;

иные здание, строение, сооружение, помещение.

Дома и жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения ЛПХ, огородничества, садоводства, ИЖС, относятся к жилым домам (п. 2 ст. 401 НК).

Финансисты подтвердили, что жилые помещения, в т. ч. квартиры, облагаются НИФЛ по пониженной ставке в размере 0,3 % кадастровой стоимости. К этим объектам применяются также налоговые льготы для отдельных категорий налогоплательщиков и коэффициенты, ограничивающие рост налога.

Однако в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень административно-делового и торгового назначения (п. 7 ст. 378.2 НК), применяется уже повышенная ставка (2 % кадастровой стоимости). А предусмотренные ст. 407 и 408 НК льготы и коэффициенты не применяются.

Перечень объектов недвижимого имущества, указанных в подп. 1 и 2 п. 1 ст. 378.2 НК, а также помещений в этих объектах, определяют региональные исполнительные власти. В перечень включают:

административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них;

нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование которых предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания.

При формировании перечня власти руководствуются:

сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН),

документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости.

Как видим, вид фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений в целях формирования перечня определяют уполномоченные органы исполнительной власти субъектов РФ.

Еще раньше финансисты отмечали (например, письмо от 16.12.2019 № 03-05-04-01/98017), что НК не предусматривает включение в «офисный» перечень жилых помещений. Если жилье ошибочно включено в перечень, то уполномоченный орган региона должен исправить ошибку и принять решение об исключении жилого помещения из перечня. В противном случае такое решение может быть принято по решению суда.

Итоговое мнение финансистов в майском письме № 03-05-04-01/47959 такое: жилые помещения (квартиры), расположенные в нежилых зданиях, включенных в региональный «офисный» перечень, подлежат налогообложению в том же порядке, что и налогообложение жилых помещений (квартир), расположенных в МКД, жилых домах.

Другими словами, при исчислении НИФЛ в отношении жилых помещений в объектах административно-делового и торгового назначения, налоговикам следует применять предельную налоговую ставку 0,3 % кадастровой стоимости. Если владелец жилого помещения, являющийся плательщиком НИФЛ, относится к категориям лиц, указанных в ст. 407 НК, то на него распространяются налоговые льготы. В отношении жилого помещения (квартиры) применяются коэффициенты, ограничивающие рост налога (ст. 408 НК).

От себя дополним, что применение сдерживающего рост налога коэффициента 1,1 при исчислении НИФЛ начиная с налогового периода 2022 года ограничивается. Это связано с началом действия новой редакции абз. 3 п. 8.1 ст. 408 НК. С налогового периода 2022 г. эта норма не применяется, в частности, если будут установлены факты изменения характеристик объекта недвижимости, влияющих в соответствии с законодательством о государственной кадастровой оценке на его кадастровую стоимость. Речь идет о таких характеристиках объекта как площадь, категория земель, вид разрешенного использования, степень готовности объекта и т.п.

Действия налоговиков

Приведенное мнение финансистов письмом № БС-4-21/6802@ ФНС довела до сведения подведомственных инспекций, которые обязаны применять указанное письмо в практической работе.

Для обеспечения правильности исчисления НИФЛ в отношении жилых помещений (квартир) в нежилых объектах региональные управления ФНС должны обеспечить ведение классификаторов и справочников, в т. ч. налоговых ставок по НИФЛ за налоговый период 2022 года.

Перечень классификаторов и справочников, используемых в АИС «Налог-3» для обеспечения налогообложения имущества, утв. приказом ФНС России от 03.11.2022 № ЕД-7-21/1059@ (документ вступил в силу 01.12.2022).

В перечень, например, включены

определения налоговых ставок (КНС);

классификатор категорий объектов налогообложения физических лиц, в отношении которых применяются налоговые льготы ( КЛОФЛ ).

справочник видов недвижимости и транспортных средств (СНТС).

Сведения о налоговых ставках содержит справочник (ССИН) размеров налоговых ставок по транспортному налогу, налогу на имущество организаций (по объектам налогообложения, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость), земельному налогу, НИФЛ.

Сведения о налоговых льготах входят в состав:

классификатора категорий физических лиц, имеющих право на налоговые льготы (КЛЛФЛ);

справочника размеров налоговых льгот (СЛНФЛ), предоставленных физическим лицам по транспортному налогу, земельному налогу, НИФЛ.

Налоговая служба указала своим инспекция на необходимость актуализации сведений в этих документах, а также на их неукоснительное применение при исчислении НИФЛ за 2022 год.

Уплата НИФЛ: нововведения

Напомним, что сумму НИФЛ исчисляют ИФНС по истечении налогового периода отдельно по каждому объекту налогообложения. Граждане уплачивают налог по месту нахождения объекта налогообложения, при условии, что:

имущество признано объектом налогообложения;

налогоплательщик обладает правом собственности на это имущество.

Если жилое помещение зарегистрировано на имя несовершеннолетнего (малолетнего) ребенка, который не имеет собственного дохода, уплачивать НИФЛ от имени ребенка должны родители (усыновители или опекуны).

Основанием для уплаты НИФЛ является налоговое уведомление. С 01.01.2023 применяется форма уведомления, утв. приказом ФНС России от 27.09.2022 № ЕД-7-21/866@.

За 2022 год налоговики должны разослать налогоплательщикам налоговые уведомления до 01.11.2023. Уплатить НИФЛ за 2022 г. нужно не позднее 01.12.2023.

В связи с введением института единого налогового счета (ЕНС) с 01.01.2023 утратил силу п. 5 ст. 409 НК, которым был урегулирован возврат (зачет) суммы излишне уплаченного (взысканного) налога в связи с перерасчетом по правилам ст. 78 и 79 НК.

Теперь НИФЛ уплачивается в качестве ЕНП. Поручение на возврат ИФНС направляет в орган Федерального казначейства не позднее дня, следующего за днем после получения заявления от налогоплательщика. При отсутствии информации о банковском счете, указанном в заявлении плательщика, срок увеличится на период получения данной информации от банка. На счет поступит сумма, указанная в заявлении, но не больше положительного остатка ЕНС.

Направить налоговое уведомление на уплату НИФЛ ИФНС вправе не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному году его направления. Это значит, что в 2023 году уведомление могут направить за 2020, 2021 и 2022 год. Если ИФНС пересчитает ранее исчисленный налог, уплатить его нужно в срок, указанный в налоговом уведомлении (п. 6 ст. 58 НК РФ). Но если в результате перерасчета ранее уплаченный налог увеличился, налогоплательщик не обязан уплачивать вновь рассчитанные суммы. Это ухудшает положение налогоплательщика и такой перерасчет налоговики производить не должны (п. 2.1 ст. 52 НК).

С информацией о НИФЛ можно ознакомиться на сайте ФНС.