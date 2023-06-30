Компенсация расходов на оплату ЖКУ по единому стандарту. Кого коснется, какие документы унифицированы, сроки принятия решений

Не за горами 1 июля, а это значит, что скоро на всей территории РФ начнет действовать единый стандарт предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ).

Не за горами 1 июля, а это значит, что скоро на всей территории РФ начнет действовать единый стандарт предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЖКУ). С указанной даты вступит в силу дополнение, внесенное в ст. 160 ЖК РФФедеральным законом от 29.12.2022 № 614-ФЗ. Законом унифицированы отдельные требования к предоставлению мер социальной поддержки, в частности, выплаты названной компенсации.

Необходимость унификации

В настоящее время порядок и условия возмещения произведенных отдельными категориями граждан расходов на ЖКУ, источники финансирования этой меры социальной поддержки установлены федеральными законами, законами субъектов РФ или органами местного самоуправления. Какого-то единого порядка предоставления соответствующей меры соцзащиты, способов подачи заявления и сроков его рассмотрения сейчас нет. Отсутствие единообразия в предоставлении компенсации на всей территории РФ приводит к спорным ситуациям, при разрешении которых складывается противоречивая судебная практика.

В конце прошлого года думцы поддержали идею по унификации предоставления мер социальной поддержки с помощью единых стандартов. Полномочиями по разработке стандартов законодатель наделил Кабмин. Соответствующее дополнение было внесено в ЖК РФ (ч. 1.1 ст. 160). Коррективы направлены на технологическую стандартизацию порядка предоставления мер социальной защиты (поддержки) на федеральном уровне. Это должно обеспечить единый порядок получения сведений, которые необходимы для принятия соответствующих решений. Что касается регионального уровня, то субъекты РФ и органы местного самоуправления, обеспечивающие предоставление компенсации исключительно за счет средств соответствующего бюджета, вправе самостоятельно устанавливать особенности предоставления услуги. Но при этом должны учитываться положения единого стандарта.

В целях реализации норм закона № 614-ФЗ был разработан план-график подготовки подзаконных нормативных правовых актов (утв. заместителем Председателя Правительства РФ Т.А. Голиковой 20.01.2023 № 502п-П45). В соответствии с п. 1 плана — графика был разработан единый стандарт предоставления компенсации расходов на оплату ЖКУ, который был утвержден постановлением Правительства РФ от 27.05.2023 № 835.

Единым стандартом определены:

основные требования к предоставлению компенсации;

состав заявителей на получение услуги;

способы подачи заявления на компенсацию;

перечень документов (сведений), необходимых для назначения компенсации;

особенности предоставления документов (сведений) на украинском языке;

основания для отказа в приеме заявления и в предоставлении услуги;

сроки рассмотрения заявления и принятия решения;

статусы о ходе предоставления услуги в личном кабинете заявителя;

порядок внесения изменений в выданных в результате предоставления услуги документах при обнаружении допущенных опечаток и ошибок.

Основные требования единого стандарта

Правовыми основаниями предоставления услуги являются федеральные законы, законы субъектов РФ и нормативные правовые акты органов местного самоуправления, которыми установлены условия и порядок предоставления компенсации за счет средств соответствующих бюджетов.

При предоставлении услуги по выплате компенсации единый стандарт должны соблюдать:

исполнительные органы субъектов РФ;

органы местного самоуправления;

организации, подведомственные названным структурам, и иные организации.

Услуга по предоставлению компенсации осуществляется бесплатно.

Кого затронет единый стандарт

Заявителями на предоставление компенсации являются граждане, относящиеся к отдельным категориям, установленным федеральными и региональными законами, НПА органов местного самоуправления.

К примеру, услуга по предоставлению компенсации за счет средств федерального бюджета предоставляется, в частности, следующим категориям граждан:

инвалидам I, II и III группы, детям-инвалидам, а также семьям, имеющим детей-инвалидов (абз. 13 ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ);

инвалидам войны и инвалидам боевых действий (подп. 8 п. 1 ст. 14 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ);

инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы (п. 3, ст. 14 Закона РФ от 15.05.1991 № 1244-1);

военнослужащим и лицам рядового и начальствующего состава ОВД, государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) (п. 3 ст. 14 закона № 5-ФЗ);

гражданам из подразделений особого риска, имеющим инвалидность (абз. 2 п. 2 постановления ВС РФ от 27.12.1991 № 2123-1) и др.

Уточнить категорию лиц, которым положена компенсация на оплату ЖКУ, можно на сайте ГИС ЖКХ.

В разделе «Информация для граждан» нужно выбрать пункт «Меры социальной поддержки» и перейти на страницу «Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям граждан». На этой странице в поисковом окне выбрать:

наименование категории заявителя;

территорию предоставления компенсации (субъект РФ, муниципальный район/городской округ/внутригородской округ или муниципальное образование, поселение/межселенную территорию, населенный пункт);

бюджет, за счет которого осуществляются выплаты (федеральный, региональный, муниципальный);

дату, на которую действует порядок предоставления компенсации.

В полученных в результате поиска сведениях будут указаны:

наименование, номер и дата НПА, которым предусмотрена компенсация;

орган, производящий расчет компенсации и срок расчета;

виды расходов, на которые предоставляется компенсация;

размер компенсации;

тип жилищного фонда (частный, муниципальный, государственный);

наличие права на компенсацию у членов семьи (да, нет);

норматив для расчета компенсации расходов;

период предоставления компенсации.

Заявление и способы подачи

Заявление о компенсации нужно будет подавать по рекомендуемой унифицированной форме (приложение 1 к постановлению № 835). Помимо адресно-паспортных данных в заявлении нужно будет указывать:

причину отнесения заявителя к отдельным категориям граждан (льготную категорию: инвалид, военнослужащий и т. п.)

номер и дату выдачи документа, подтверждающего льготную категорию, срок действия льготы;

сведения о жилом помещении, в котором заявитель зарегистрирован по месту жительства (месту пребывания) и в отношении которого будет получать компенсацию расходов на оплату ЖКУ;

сведения о гражданах (ФИО, дата рождения, СНИЛС, степень родства, данные о подтверждающих документах), зарегистрированных по месту жительства (пребывания) с заявителем по адресу объекта, в отношении которого подается заявление.

Перечень документов (сведений), необходимых для назначения компенсации, указан в приложении 2 к постановлению № 835. Здесь же указан источник предоставления документов (ФНС, СФР, МВД, Минстрой и сам заявитель (например, в части предоставления документов, подтверждающих факт обучения по очной форме)). Регионы вправе установить перечень иных документов (сведений), необходимые для назначения компенсации, либо уменьшить их количество в зависимости от конкретной жизненной ситуации.

Заявление о компенсации можно подавать в орган, предоставляющий услугу, по месту жительства (пребывания) следующими способами:

в электронном виде с использованием ЕПГУ , а также регионального портала государственных и муниципальных услуг (если это предусмотрено НПА субъектов РФ);

через МФЦ (если между ним и органом, предоставляющим услугу, заключено соглашение о взаимодействии);

лично заявителем.

Запрашиваемые по межведомственному каналу документы должны быть предоставлены госорганом или соответствующей организацией в срок, не превышающий 48 час.

Заявители из числа граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживавшие на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области на день принятия республик и областей в РФ, подают документы лично (можно без перевода документов на русский язык).

Чиновники должны зарегистрировать заявление в срок не позднее одного рабочего дня со дня подачи документа заявителем (дня поступления заявления в МФЦ).

Когда откажут в приеме заявления

Основания для отказа в приеме заявления о компенсации с подтверждающими документами перечислены в п. 11 единого стандарта. Причинами отказа могут стать:

неполное или некорректное заполнение полей в форме заявления;

истечение срока действия документа (сведений) (на день подачи заявления о компенсации);

наличие в представленных документах подчисток и исправлений текста, не заверенных в установленном порядке;

повреждения документов, из-за которых невозможно в полном объеме использовать содержащуюся в них информацию;

подача заявления о компенсации лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий;

представление документов (сведений), не соответствующих по форме или содержанию требованиям законодательства РФ;

нарушения установленных требований к электронной форме подачи заявления.

Регламент принятия решения

Согласно п. 13 единого стандарта решение о предоставлении или об отказе в предоставлении компенсации принимается органом, предоставляющим услугу, в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. Рекомендуемые формы решений приведены в приложениях 3 и 4 к постановлению № 835. Стандартом категорически запрещено оставлять заявление о компенсации без рассмотрения.

Единый стандарт допускает приостановление срока рассмотрения заявления. Это возможно, если своевременно не поступили документы (сведения), запрашиваемые по системе межведомственного электронного взаимодействия. Приостановка рассмотрения заявления не должна превышать 10 рабочих дней.

Причины отказа в предоставлении компенсации

Отказать в компенсации могут по следующим основаниям(п. 18 единого стандарта):

представление заявителем документов, которые противоречат сведениям, полученным в ходе межведомственного информационного взаимодействия в электронной форме;

несоответствие заявителя категории лиц, имеющих право на предоставление услуги;

представление заявителем неполного комплекта документов (в случае возложения обязанности по предоставлению таких документов на заявителя);

наличие у заявителя задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Речь идет о задолженности, образовавшейся не более чем за 3 последних года, которая должна быть подтверждена вступившим в законную силу судебным актом;

подтверждение факта получения заявителем услуги на день подачи заявления.

Информирование о ходе предоставления услуги

В личном кабинете заявителя на ЕПГУ будет отражаться информация о ходе предоставления услуги. При этом будут указываться следующие статусы: