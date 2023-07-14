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ЭДО в кадровом учете

Пошаговый переход на кадровый ЭДО. С чего начать?

Работа отдела кадров — это масса бумаг, которые нужно грамотно составить, вовремя подписать и довести информацию до лиц, указанных в документах. Облегчить процесс позволяет введение ЭДО (электронного документооборота). Встает вопрос: с чего начать?
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Пошаговый переход на кадровый ЭДО. С чего начать?
фото freepik.com

Работа отдела кадров — это масса бумаг, которые нужно грамотно составить, вовремя подписать и довести информацию до лиц, указанных в документах. Облегчить процесс позволяет введение ЭДО (электронного документооборота). Встает вопрос: с чего начать?

Кому это нужно?

При внедрении нового важна мотивация. Изначально нужно понимать, какую практическую пользу принесет введение кадрового ЭДО. На практике выигрывают все:

  • Компания повышает имидж и приобретает удобный инструмент для автоматизации HR-процессов.

  • У сотрудников появляется возможность оперативно получать информацию и документы, не посещая офис. Это особенно удобно, если отдел кадров находится в другом городе или по иному адресу, чем основные цеха.

Больше всех выигрывает кадровик. С внедрением КЭДО он сможет:

  • систематизировать документы по выбранным параметрам, делать отбор по сотруднику, формировать отчетные данные для контролирующих структур в течение нескольких минут;

  • организовать хранение документов, защитив их от несанкционированного доступа и утраты;

  • просмотреть историю документа от момента создания до архивирования.

Введение ЭДО создает удобство для взаимодействия с сотрудниками вне зависимости от места нахождения сторон.

Как перейти на КЭДО?

Внедрение любого цифрового продукта строится на «3 китах»:

  • методология;

  • технология;

  • персонал.

Нужно изначально заложить основы, чтобы система работала.

Методология

В процессе разработки методов должны быть заложены правовые основы, особенности кадрового учета. Поэтому к работе подключаются юристы, кадровики, специалисты IT-отдела. При их участии разрабатывается перечень документов и оговаривается привязка электронной подписи.

Результатом совместной работы является:

  • положение по КЭДО;

  • соглашение о присоединении сотрудников к кадровому электронному документообороту;

  • приказ о переходе;

  • новые процессы.

В положениях о введении КЭДО определяются роли участников, формы документов, участки, электронные подписи.

Технология

Компания 1С предлагает ряд программных продуктов, помогающих внедрить КЭДО:

  • «1С:Зарплата и управление персоналом»;

  • «1С:Документооборот КОРП 8»;

  • «1С:Кабинет сотрудника».

Последний продукт — сервис 1С, где сотрудники могут получать информацию и заказывать справки.

Сотрудники

Для взаимодействия внутри компании и с проверяющими структурами потребуется:

  • выстроить систему и структуру движения документов;

  • заказать электронные подписи;

  • подписать соглашения с сотрудниками;

  • издать приказ;

  • начать работу с пилотной группы;

  • тиражировать процесс;

  • организовать работу техподдержки.

На это уйдет время и средства, но результат порадует.

Работа с кабинетом сотрудника

Первый шаг перед началом работы — установка корневого сертификата. Его нужно скачать. При подключении в КЭДО формируется электронная подпись сервиса. Это и есть корневой сертификат. Он скачивается в разделе «Администрирование», затем устанавливается и сохраняется.

Следующий шаг — формирование электронной подписи сотрудника. Администратор системы устанавливает флажок «Напоминать об отсутствии подписи», чтобы сотрудники видели, что нужно сформировать сертификаты. В «Профиле» мобильного приложения нужно выбрать «Мои данные», создать и сохранить подпись.

Далее в настройках в разделе «Зарплата» нужно установить флажок «Используется кадровый ЭДО». В разделе «Администрирование» следует установить флажок об использовании электронной подписи.

Специалисты предлагают начинать переход с  самых простых документов, что позволит сделать внедрение плавным и комфортным для всех пользователей системы.

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ВДГБ

35 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип 1CVDGB
    1CVDGB
    ЭДО в кадровом учете

    Пошаговый переход на кадровый ЭДО. С чего начать?

    Работа отдела кадров — это масса бумаг, которые нужно грамотно составить, вовремя подписать и довести информацию до лиц, указанных в документах. Облегчить процесс позволяет введение ЭДО (электронного документооборота). Встает вопрос: с чего начать?

    Пошаговый переход на кадровый ЭДО. С чего начать?
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