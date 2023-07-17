Авансовые платежи при УСН: как отразить в уведомлении сумму к уменьшению

При применении УСН у налогоплательщиков с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, нередко складывается ситуация, когда величина авансового платежа по единому налогу за отчетный период, оказывается менее суммы авансового платежа, исчисленного за предыдущий отчетный период.

При применении УСН у налогоплательщиков с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, нередко складывается ситуация, когда величина авансового платежа по единому налогу за отчетный период, оказывается менее суммы авансового платежа, исчисленного за предыдущий отчетный период. Механизм отражения суммы авансового платежа к уменьшению реализован в налоговой декларации. А вот в применяемой с 2023 года в рамках ЕНС форме уведомления (КНД 1110355) показателя «к уменьшению» нет. Детали оформления уведомления в такой ситуации обнародовала налоговая служба в письме от 10.07.2023 № СД-4-3/8716@.

Общие нормы

Форма, порядок заполнения и формат представления налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, утверждены приказом ФНС России от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@. Форма декларации приведена в приложении 1 к названному приказу.

Упрощенцы представляют декларацию (п. 1 ст. 346.23 НК) исключительно по итогам налогового периода (календарного года) (п. 1 ст. 346.19 НК) в ИФНС:

организации — по месту их нахождения по сроку не позднее 25 марта;

ИП — месту их жительства по сроку не позднее 25 апреля —

года, следующего за истекшим налоговым периодом.

В то же время НК РФ (п. 4 ст. 346.21) обязывает упрощенцев с объектом обложения доходы, уменьшенные на величину расходов, по итогам каждого отчетного периода исчислить сумму авансового платежа по единому налогу.

С 2023 года введен институт ЕНС и ЕНП. Теперь НК РФ (п. 9 ст. 58) предписывает налогоплательщикам, плательщикам сборов, налоговым агентам, плательщикам страховых взносов представлять в ИФНС уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов. Форма уведомления приведена в приложении 1 к приказу ФНС России от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@. Уведомление необходимо представлять в случае, если налоговым законодательством предусмотрена уплата (перечисление) налогов:

до представления соответствующей налоговой декларации (расчета) либо;

обязанность по представлению налоговой декларации (расчета) не установлена НК РФ.

Совокупная обязанность налогоплательщика формируется и подлежит учету на ЕНС в валюте РФ. Обязанность по исчисленным налогам формируется, в частности, на основе упомянутых уведомлений со дня их представления в ИФНС, но не ранее наступления срока уплаты налогов, указанных в уведомлении (подп. 5 п. 5 ст. 11 НК).

Налогоплательщики представляют уведомление в ИФНС по месту учета не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов. В текущем году эти сроки приходятся:

на 25.04 — I квартал (код периода 34/01);

25.07 — полугодие (код периода 34/02);

25.10 — 9 месяцев (код периода 34/03).

Срок представления уведомления за IV квартал (год) совпадает со сроком представления годовой декларации. В этой связи уведомление по сроку 25.03 (25.04 — для ИП) не представляется.

Уведомление представляют в электронной форме по ТКС с применением УКЭП либо через личный кабинет налогоплательщика (абз. 2 п. 9 ст. 58 НК).

«Упрощенные» нюансы

При определении налоговой базы по УСН доходы и расходы определяются нарастающим итогом с начала налогового периода. Отчетными периодами по УСН признаются I квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. Ранее исчисленные суммы авансовых платежей по единому налогу при УСН засчитываются при исчислении сумм авансовых платежей за отчетный период и суммы налога за налоговый период. Авансовые платежи подлежат уплате не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом (п. 5 ст. 346.18, п. 2 ст. 346.19, п. 5 и 7 ст. 346.21 НК).

У упрощенцев с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, в отчетном периоде может складываться ситуация, требующая корректировки (уменьшения) суммы авансового платежа. Это требуется тогда, когда платеж за предыдущий отчетный период превышает сумму платежа за текущий период.

Для отражения суммы, уменьшающей текущий авансовый платеж, в разделе 1.2 налоговой декларации по УСН предусмотрены строки:

050 «Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать восьмого июля отчетного года» и,

080 «Сумма авансового платежа к уменьшению по сроку не позднее двадцать восьмого октября отчетного года».

При исчислении единого налога при УСН за полугодие 2023 г. некоторые налогоплательщики задались вопросом: как составить уведомление за полугодие, если совокупная обязанность подлежит учету на ЕНС в меньшем размере, чем за I квартал?

В письме № СД-4-3/8716@ налоговики рекомендовали в отношении КБК по УСН представлять уведомление с указанием по строке 4 суммы авансового платежа к уменьшению в виде отрицательного значения. При условии, что сумма авансового платежа по УСН за отчетный период к уменьшению не превышает ранее исчисленные в предшествующих отчетных периодах суммы авансовых платежей, подлежащих уплате.

Пример

Организация (КПП — 771401001, код ОКТМО — 45 333 000) применяет УСН с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (КБК 182 1 05 01021 01 1000 110). Совокупность всех доходов (в т. ч. внереализационных) в I квартале, полугодии и за 9 месяцев текущего года составляла соответственно 2 363 690 руб., 5 436 487 руб. и 9 691 129 руб., Расходы за эти же отчетные периоды составили 1 948 750 руб., 3 702 627 руб. и 8 379 629 руб. При исчислении авансовых платежей по единому налогу налоговая база определена в следующих размерах: за I квартал — 414 940 руб. (2 363 690 — 1 948 750);

за полугодие — 1 733 860 руб. (5 436 487 — 3 702 627);

за 9 месяцев — 1 311 500 руб. (9 691 129 — 8 379 629). Исчисленные суммы авансовых платежей составили: за I квартал — 62 241 руб. (414 940 руб. х 15 %);

за полугодие — 260 079 руб. (1 733 860 руб. х 15 %);

за 9 месяцев — 196 725 руб. (1 311 500 руб. х 15 %). По итогам полугодия в качестве авансового платежа в срок не позднее 28.07 подлежит уплате сумма 197 838 руб. (260 079 — 62 241). За 9 месяцев сумма авансового платежа подлежит уменьшению. По сроку не позднее 28.10 сумма к уменьшению составит 63 354 руб. (260 079 — 196 725). В уведомлении по строке 4 обязательства по исчисленным авансовым платежам по единому налогу при УСН указывают в следующих суммах: за I квартал — 62 241 руб.;

за полугодие –— 197 838 руб.;

за 9 месяцев — (- 63 354 руб.) (значение со знаком «минус»). В представляемом по сроку 25.10 уведомлении блок обязательства по уплате авансового платежа по единому налогу при УСН следующим образом: КПП, указанный в соответствующей налоговой декларации (расчете) - 771401001;

Код по ОКТМО — 45333000;

Код бюджетной классификации — 182 1 05 01021 01 1000 110;

Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сбора, страховых взносов — (-63354);

Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала) 34/03;

Отчетный (календарный) год — 2023.

Отметим, что в разделе 1.1 налоговой декларации по УСН, в котором налогоплательщики с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, отражают сумму единого налога (авансового платежа по налогу), подлежащую уплате (уменьшению), также имеются строки 050 и 080. Через заполнение этих строк реализуется механизм отражения за отчетный период суммы авансового платежа к уменьшению.

Величину исчисленного авансового платежа по единому налогу при УСН названные налогоплательщики уменьшают на сумму:

страховых взносов;

выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности;

платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования.

В отчетном периоде у таких налогоплательщиков может сложиться ситуация, когда сумма исчисленного авансового платежа будет определена в размере меньшем, чем исчисленные в предшествующих отчетных периодах размеры авансовых платежей (также уменьшенные на названные выплаты).

В этом случае порядок составления уведомления аналогичен ранее описанному. За отчетный период налогоплательщик представит уведомление с указанием в отношении КБК по УСН по строке 4 в виде отрицательного значения.

Описанный порядок распространяется и на составление бумажных уведомлений. Их представляют плательщики, которым разрешено представлять бумажные декларации (расчеты). Это упрощенцы (налогоплательщики (налоговые агенты)), уплачивающие страховые взносы и НДФЛ, численность работников у которых не превышает 10 человек.