Средний заработок для пособия по безработице: что изменилось в правилах исчисления. Часть 2

Гражданам, признанным в установленном порядке безработными, выплачивается пособие. В общем случае средний заработок исчисляется органами службы занятости населения (СЗН). Но в определенных случаях исчисление среднего заработка возложено на работодателя.

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Новое в правилах для работодателя

Сведения для расчета пособия по безработице от работодателя нужны в случаях, перечисленных в п. 5 правил:

если в предшествующем периоде был отпуск по беременности и родам и (или) отпуск по уходу за ребенком;

при отсутствии дохода (сведений о доходе) или при наличии хотя бы одного неполностью отработанного календарного месяца в пределах 12 календарных месяцев, предшествовавших месяцу увольнения;

при увольнении гражданина с военной службы по призыву;

при увольнении из международной организации (ее представительства), осуществляющей деятельность на территории РФ, на основании положений международных договоров, предусматривающих освобождение должностных лиц и сотрудников указанной международной организации от уплаты налогов на заработную плату или иное вознаграждение;

при оплате труда в иностранной валюте, получаемой от финансируемых из федерального бюджета государственных учреждений или организаций, направивших сотрудника на работу за границу, в случае отсутствия сведений о доходе в соответствии с п. 3 правил.

В перечисленных случаях расчет среднего заработка правила (п. 5) возлагают на работодателя.

Работодатель рассчитывает средний заработок в порядке, предусмотренном п. 6 — 15 правил.

Изменение в составе учитываемых выплат

До 04.07.2023 в расчет брали данные о выплатах и вознаграждениях, на которые были начислены страховые взносы на обязательное пенсионное страхование.

По новым правилам для расчета среднего заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, указанные в п. 2 положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы (утв. постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922). Речь идет о выплатах, применяемых согласно постановлению № 922 у работодателя, независимо от источников этих выплат (п. 6 правил). В перечень выплат входят, в частности:

зарплата, начисленная: по тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) за отработанное время; за выполненную работу по сдельным расценкам; за выполненную работу в процентах от выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг), или комиссионное вознаграждение; по завершении предшествующего событию календарного года, обусловленная системой оплаты труда, независимо от времени начисления;

зарплата, выданная в неденежной форме;

надбавки и доплаты к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) за профессиональное мастерство, классность, выслугу лет (стаж работы), знание иностранного языка, работу со сведениями, составляющими государственную тайну, совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, руководство бригадой и другие;

выплаты, связанные с условиями труда, в том числе выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда (в виде коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате), повышенная оплата труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, за работу в ночное время, оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни, оплата сверхурочной работы;

премии и вознаграждения, предусмотренные системой оплаты труда.

При этом премии и вознаграждения учитываются в порядке, установленном п. 15 положения № 922 (п. 7 правил). В частности, в расчете учитывают фактически начисленные в расчетном периоде ежемесячные премии и вознаграждения, но не более одной выплаты за каждый показатель за каждый месяц расчетного периода.

Премии и вознаграждения за период работы, превышающий один месяц,учитывают:

фактически начисленные в расчетном периоде за каждый показатель, если продолжительность периода, за который они начислены, не превышает продолжительности расчетного периода;

в размере месячной части за каждый месяц расчетного периода, если продолжительность периода, за который они начислены, превышает продолжительность расчетного периода.

Вознаграждение по итогам работы за год, единовременное вознаграждение за выслугу лет (стаж работы), иные вознаграждения по итогам работы за год, начисленные за предшествующий событию календарный год, учитывают в части приходящейся на расчетный период.

Если работник проработал неполный рабочий период, за который начисляются премии и вознаграждения, и они были начислены пропорционально отработанному времени, они учитываются при определении среднего заработка исходя из фактически начисленных сумм (п. 15 положения № 922).

Для расчета среднего заработка не учитываются выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда. Это материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и др. (п. 3 положения № 922) (п. 8 правил). Определяя правовую природу соцвыплат (материальной помощи) суды исходят из того, что материальная помощь носит социальный характер, не является стимулирующей выплатой, не зависит от квалификации работников, сложности, качества, условий выполнения самой работы, не является оплатой труда работников. Поэтому суды признают правомерным исключение работодателем соцвыплат при расчете среднего заработка (например, апелляционное определение СК по гражданским делам Московского городского суда от 21.07.2022 по делу № 33-20935/2022).

При исчислении среднего заработка из расчетного периода исключается время, а также начисленные за это время суммы, указанные в п. 5 положения № 922 (п. 9 правил). Это периоды, когда:

за уволенным работником сохранялся средний заработок в соответствии с законодательством РФ, за исключением перерывов для кормления ребенка, предусмотренных трудовым законодательством РФ;

уволенный работник: получал пособие по временной нетрудоспособности или пособие по беременности и родам; не работал в связи с простоем по вине работодателя или по причинам, не зависящим от работодателя и работника; не участвовал в забастовке, но в связи с этой забастовкой не имел возможности выполнять свою работу; получал дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства; в других случаях освобождался от работы с полным или частичным сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством РФ.



При отсутствии в расчетном периоде фактически начисленной зарплаты или фактически отработанных дней при исчислении среднего заработка следует руководствоваться п. 10, 11, 12 правил.

Изменения в определении среднего заработка

Для определения среднего заработка используется средний дневной заработок.

До 04.07.2023 средний дневной заработок определяли путем деления суммы заработной платы, фактически начисленной за расчетный период (на которую начислялись взносы на ОПС), на количество фактически отработанных в этот период дней.

По новым правилам средний дневной заработок определяют, как частное от деления совокупности зарплаты, фактически начисленной за расчетный период (или за период, предшествующий расчетному, или за фактически отработанные дни в месяце увольнения), на количество дней, фактически отработанных в соответствующем периоде.

Средний заработок — это произведение среднего дневного заработка на среднемесячное число рабочих дней в расчетном периоде (в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели в организации (обычная «пятидневка» или шестидневная рабочая неделя)).

Для тех уволенных, которые работали в режиме неполного рабочего времени (неполной рабочей недели, неполного рабочего дня) средний дневной заработок определяют, как частное от деления совокупности фактически начисленной заработной платы на количество рабочих дней по календарю 5-дневной (6-дневной) рабочей недели, приходящихся на время, отработанное в расчетный период (п. 13 правил).

При суммированном учете рабочего времени средний заработок исчисляют исходя из среднего часового заработка. Для определения среднего часового заработка нужно совокупность заработной платы, фактически начисленной за расчетный период, разделить на количество часов, фактически отработанных в этот период. А уже сам средний заработок определяют, умножив средний часовой заработок на среднемесячное количество рабочих часов по графику работника в расчетном периоде (п. 14 правил).

Заработную плату, выплаченную работнику в иностранной валюте, следует пересчитать в рубли по курсу, установленному Банком России, на день увольнения работника (п. 15 правил).