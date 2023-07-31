Отсрочка от осеннего призыва-2023: сроки приема заявок от ИТ-специалистов и нововведения в воинском учете

Минцифры в сообщении напомнило о том, что 24.07.2023 стартовала кампания подачи ИТ-сотрудниками заявлений на отсрочку от срочной службы в армии в рамках осеннего призыва.

Минцифры в сообщении напомнило о том, что 24.07.2023 стартовала кампания подачи ИТ-сотрудниками заявлений на отсрочку от срочной службы в армии в рамках осеннего призыва.

Современные правила отсрочки от призыва и планируемые изменения

Сейчас призыв на военную службу в России происходит два раза в год:

весенний — с 1 апреля по 15 июля;

осенний — с 1 октября по 31 декабря.

Осенняя призывная кампания-2023 пройдет по прежним правилам. Призыву подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на учете и не пребывающие в запасе. Указ о призыве граждан РФ на службу в сентябре должен подписать Президент РФ (ст. 22, 25 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ).

А вот с 01.01.2024 призывной возраст планируется изменить. Нижний предел призывного возраста останется на прежнем уровне - 18 лет, в верхний - повысят с 27 до 30 лет. Госдума 25.07.2023 в третьем чтении рассмотрела законопроект № 312507-8 и приняла решение о направлении принятого закона в Совет Федерации. В общем случае при зачислении в запас граждан, подлежавших призыву на военную службу и не прошедших ее до достижения ими возраста 30 лет (сейчас 27 лет), призывная комиссия будет выносить заключение о том, что гражданин не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований (изм. в п. 1.1 ст. 28 закона 53-ФЗ).

Возрастные изменения (повышение верхней планки призывного возраста до 30 лет) затронут и ст. 38 закона № 53-ФЗ, регулирующую зачисление в запас. В частности, лица, не прошедших военную службу в связи с предоставлением отсрочек от призыва на военную службу, будут зачисляться в запас по достижении возраста 30 лет, а не 27 лет как установлено сейчас.

Таким образом с учетом действующих сейчас норм под условия отсрочки от осеннего призыва-2023 подходят мужчины:

имеющие гражданство РФ;

родившиеся с 01.10.1996 по 31.12.2005 включительно ;

трудоустроенные по трудовому договору на условиях нормальной продолжительности рабочего дня;

имеющие высшее образование по специальностям из перечня, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 № 490. В перечень включены наименования 75 специальностей и направлений подготовки с кодами в соответствии с ч. 8 ст. 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Сами перечни направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального образования утверждены постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 № 1136;

с минимальным сроком работы: в текущей аккредитованной ИТ-компании в период с 01.10.2022 по 30.09.2023 (аккредитация ИТ-компании должна быть оформлена до 11.08.2023 ); не менее 11 месяцев в текущей и других аккредитованных ИТ-компаниях (аккредитация других компаний должна действовать в периоды работы сотрудника).



Если сотрудник трудоустроен в ИТ-компанию менее чем 11 месяцев, он может иметь отсрочку от призыва при условии трудоустройства в течение года после окончания обучения в ВУЗе или научной организации. В этом случае требование о стаже (не менее 11 мес.) не применяется.

Сотрудники ИТ-компаний подают заявления на отсрочку в период с 24.07.2023 по 08.08.2023. Заявление можно подать через ЕПГУ. Здесь можно проверить актуальность аккредитации* ИТ-компании, в которой специалист трудоустроен.

*Нововведениям в правилах аккредитации (уточнению перечня видов ИТ-деятельности, пошаговой процедуре аккредитации, порядку подачи в ИФНС согласия на признание общедоступными сведений, составляющих налоговую тайну) в блоге посвящен прошлогодний материал.

Три дня (с 09.08.2023 по 11.08.2023) отведено ИТ-компаниямна формирование и отправку списка сотрудников в Минцифры. Списки подают также через ЕПГУ. В списках ИТ-компании должны указать по каждому сотруднику:

фамилию, имя и отчество (при наличии);

год и место рождения;

СНИЛС и ИНН;

наименование ВУЗа (научной организации) и дату окончания обучения;

наименование полученной специальности (направления подготовки) высшего образования;

номер диплома об образовании;

место работы;

место жительства и военкомат муниципального образования (муниципальных образований), в котором сотрудник состоит на воинском учете.

Пункты дислокации, адреса почтовых отправлений и телефоны дежурных вышестоящих военкоматов размещены на интерактивной карте официального сайта Минобороны. Адреса военкоматов также опубликованы на сайтах органов исполнительной власти субъектов РФ.

При составлении и направлении в Минцифры списков с персональными данными сотрудников ИТ-компании должны соблюдать требования ст. 88 ТК РФ (наличие письменного согласия работника на сообщение персональных данных третьей стороне) и Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Минцифры должно проверить и направить списки в Минобороны до 31.08.2023.

Факт подачи заявки не означает автоматическое предоставление ИТ-специалисту отсрочки от призыва. При вручении повестки сотрудник должен явится в военкомат в дату и время, указанные в повестке, и сообщить о поданной заявке на отсрочку от призыва.

Минобороны передаст данные призывным комиссиям, которые и будут приниматьрешения об отсрочке в период призыва с 01.10.2023 по 31.12.2023.

В обязанности призывной комиссии входит организация медицинского освидетельствования и профессионального психологического отбора призываемых на службу граждан. В отношении призывников может быть принято одно из следующих решений:

о призыве на военную службу;

о направлении на альтернативную гражданскую службу;

о предоставлении отсрочки от призыва;

об освобождении от призыва;

о зачислении в запас;

об освобождении от исполнения воинской обязанности.

Нововведения в воинском учете

Обязанность граждан состоять на воинском учете установлена ст. 10 закона № 53-ФЗ. Гражданин, выехавший с постоянного местожительства, в целях реализации конституционного долга и обязанности по защите Отечества должен встать на воинский учет по месту пребывания. Сейчас для постановки на воинский учет нужно лично явиться в военкомат и подать письменное заявление с указанием причины нового местожительства.

Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военкомата, со дня, когда такая повестка считается врученной, в качестве временной меры, направленной на обеспечение их явки по повестке, запрещается выезд из РФ. Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военкомат. Нововведение действует с 14.04.2023 (ст. 15.1 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ (в ред. Федерального закона от 14.04.2023 № 127-ФЗ)).

Сейчас если гражданин не явится в военкомат по истечении 20 календарных дней со дня, указанного во врученной повестке, такому призывнику будет направлено предупреждение.

Суть предупреждения состоит в применении в отношении «уклониста» временных мер, направленных на обеспечение его явки в военкомат.

В перечень временных мер обеспечительного характера включены:

запрет на государственную регистрацию физических лиц в качестве ИП;

запрет на постановку на учет в ИФНС гражданина в качестве самозанятого (налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»);

пауза в постановке недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав (по правилам, установленным Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ);

ограничение на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами (по правилам, установленным Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ);

запрет на государственную регистрацию транспортных средств (порядок регистрации установлен Федеральным законом от 03.08.2018 № 283-ФЗ);

отказ в заключении кредитного договора, договора займа.

Грядущее упрощение взаимодействия граждан с военкоматами

Возможно к началу осеннего призыва взаимодействие граждан с военкоматами упростится. К этому времени планируют запустить в эксплуатацию единый электронный реестр воинского учета (ЕРВУ). Ведение такого реестра предусмотрено ст. 7.1 закона № 53-ФЗ.

ЕРВУ находится в разработке. Проект постановления Правительства РФ о ЕРВУ и правилах ведения общедоступного реестра направленных (врученных) гражданам, состоящим на воинском учете, повесток (ID проекта 01/01/05-23/00138095) подготовлен Минцифры.

ЕРВУ позволит:

автоматически обновлять сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, на основании данных, полученных от других органов власти, работодателей и образовательных организаций;

автоматически ставить на воинский учет и снимать с него;

оповещать граждан о постановке на учет, внесении изменений и других действиях в реестре;

получать выписку о содержащихся в реестре сведениях.

Через ЕПГУ можно будет направить заявление на внесение изменений в ЕРВУ.

Мероприятия, в том числе применение временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военкомата, до начала эксплуатации ЕРВУ осуществляются без его использования (ч. 2 ст. 9 закона № 127-ФЗ).

Введение ЕРВУ позволит призывникам (как и другим категориям лиц, подлежащим воинскому учету) вместо личного посещения военкомата для уточнения или изменения данных воинского учета, направлять все необходимые документы в электронном виде. О постановке на воинский учет или изменении каких-либо сведений, граждане будут получать информацию через личные кабинеты на ЕПГУ.

Решение о принятии временных ограничений (сформированное в ЕРВУ в автоматическом режиме и подписанное электронной подписью военкома) также будет направляться гражданину в личный кабинет. Для введения ограничений решение будет направляться:

в ФНС России (в части госрегистрации юрлиц и ИП);

в Росреестр (в части государственного кадастрового учет недвижимости);

в МВД (в части регистрации транспортных средств и иных вопросов в сфере внутренних дел) и т. д.

В течение суток с момента явки гражданина по повестке или подтверждения уважительных причин неявки решение о введении временных ограничений автоматически должно быть отменено.