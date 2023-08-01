Перечень высокотехнологичного оборудования утвержден, а вопрос остался

Сформировать технологический суверенитет, в первую очередь в ключевых отраслях экономики, государство может за счет производства собственного высокотехнологичного оборудования. Чтобы стимулировать производство и спрос на такую продукцию российского производства, Федеральным законом от 28.04.2023 № 159-ФЗ в НК РФ ввели льготу.

Сформировать технологический суверенитет, в первую очередь в ключевых отраслях экономики, государство может за счет производства собственного высокотехнологичного оборудования. Чтобы стимулировать производство и спрос на такую продукцию российского производства, Федеральным законом от 28.04.2023 № 159-ФЗ в НК РФ ввели льготу. Норма п. 1 ст. 257 НК РФ позволяет применять повышающий коэффициент 1,5 к расходам на приобретение таких основных средств. С начала года аналогичные привилегии применяются для радиоэлектронной продукции и НМА в виде исключительных прав на программы для ЭВМ, относящихся к сфере искусственного интеллекта.

Что же касается высокотехнологичного оборудования, то по нему до последнего времени применять указанную льготу не было возможности. Для применения повышающего коэффициента к расходам на приобретение оборудования высоких технологий должно выполняться одно из основных условий: на дату ввода в эксплуатацию оно должно быть включено в перечень, утверждаемый Правительством РФ. Такой перечень появился только недавно с выходом распоряжения Кабмина от 20.07.2023 № 1937-р.

Состав перечня и характеристики оборудования

В перечень включено 42 позиции высокотехнологичного оборудования. По каждой позиции приведены коды национальной системы стандартизации и наименования в соответствии:

с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008);

Общероссийским классификатором основных фондов (ОКОФ) ОК 013-2014 (СНС 2008).

Напомним, что ОКПД 2 применяется для обеспечения информационной поддержки задач, связанных, в частности, с:

классификацией и кодированием продукции (услуг, работ) для целей государственной статистики;

разработкой НПА, касающихся государственного регулирования отдельных видов экономической деятельности;

размещением госзаказов на поставки товаров, выполнение работ (оказание услуг);

налогообложением ;

обеспечением классификации основных фондов, используемой в ОКОФ;

классификацией и кодированием услуг, оказываемых населению хозяйствующими субъектами.

ОКОФ предназначен для:

проведения работ по оценке объемов, состава и состояния основных фондов;

реализации комплекса учетных функций по основным фондам;

осуществления международных сопоставлений по составу основных фондов;

расчета экономических показателей , включая фондоемкость, фондовооруженность, фондоотдачу и др.;

расчета рекомендательных нормативов проведения капитальных ремонтов основных фондов.

Помимо кодов и наименований по каждому виду оборудования приведены описания его характеристик. Это сделано для того, чтобы пользователи перечня:

единообразно понимали отдельные слова или словосочетания в составе наименований группировок;

правильно применяли и понимали особенности конкретной продукции по указанному коду.

Эти характеристики необходимо обязательно учитывать при применении повышающего коэффициента к расходам на приобретение оборудования во избежание возникновения разногласий с ИФНС.

В состав высокотехнологичного оборудования включены:

отдельные виды средств связи;

устройства охранной или пожарной сигнализации и аналогичная аппаратура;

инструменты и приборы геофизические;

отдельные виды аккумуляторов и аккумуляторных батарей;

некоторые турбины, компрессоры, электропечи;

лифты, подъемные краны;

роботы рельсовые для механизации складов;

оборудование холодильное и морозильное (кроме бытового);

камеры холодильные (для пищевой промышленности);

различные виды станков (с электронным управлением исполнительными механизмами и ЧПУ);

машины бурильные, проходческие, самоходные для добычи полезных ископаемых;

промышленные роботы и робототехнические устройства.

Дополнительные критерии

При возникновении сомнений в правильности применения характеристик оборудования, думаем можно дополнительно воспользоваться критериями отнесения товаров, работ и услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции, которые применяются для целей формирования планов ее закупки.

Например, одним из основных критериев высокой технологичности является использование при изготовлении товара, выполнении работы, оказании услуги сложных технологий.

Данный критерий для товаров характеризуется следующими признаками:

при изготовлении используют технологии и (или) технику, соответствующие приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в РФ и (или) перечню критических технологий РФ (утв. Указом Президента РФ от 07.07.2011 № 899);

производство осуществляют организации высокотехнологичных и наукоемких отраслей;

для производства привлекают высококвалифицированный персонал и используют новейшие образцы технологического оборудования, технологических процессов и технологий.

Наряду с названными критериями общим критерием высокотехнологичной продукции является экономическая эффективность применения (повышенный срок эксплуатации, снижение затрат на достижение целевых показателей и др.). Такие критерии применяют при формировании плана закупок продукции по отраслям, относящимся к установленной сфере деятельности Минпромторга (приказ от 17.02.2020 № 521).

Похожие критерии при формировании планов закупок применяют в ряде других отраслей:

в энергетике (приказ Минэнерго от 11.03.2020 № 175);

образовании и науке (приказ Минобрнауки от 01.11.2012 № 881);

здравоохранении (приказ Минздрава от 31.07.2013 № 514н).

Но в целях признания повышенных затрат на приобретение в целях налогообложения приоритет, конечно, нужно отдавать, правительственному перечню высокотехнологичного оборудования, утвержденному распоряжением № 1937-р.

При этом нужно помнить, что обоснованность расходов, учитываемых при расчете налоговой базы, должна оцениваться с учетом обстоятельств, свидетельствующих о намерениях налогоплательщика получить экономический эффект в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности (ст. 252 НК РФ).

Проверку экономической обоснованности произведенных налогоплательщиком расходов проведут налоговики во время мероприятий налогового контроля. Поэтому налогоплательщик должен быть готов документально обосновать применение нормы п. 1 ст. 257 НК РФ.

Остался вопрос со сроками

Поправка в части расходов на высокотехнологичное оборудование, внесенная в НК РФ законом № 159-ФЗ, действует с 28.04.2023. А распоряжение № 1937-р (п. 2), которым утвержден перечень такого оборудования, вступило в силу 21.07.2023 (со дня его официального опубликования).

Возникает вопрос: можно ли применять норму НК РФ к расходам на приобретение оборудования, которое введено в эксплуатацию после 28.04.2023, но до 21.07.2023? В законе 159-ФЗ (п. 3 ст. 2) сказано, что изменения применяются к правоотношениям по определению первоначальной стоимости высокотехнологичного оборудования, которое на дату ввода его в эксплуатацию включено в перечень российского высокотехнологичного оборудования. Если читать норму дословно, то право на повышенные расходы возникает у налогоплательщика по оборудованию, которое введено в эксплуатацию 21.07.2023 и позже. Если оборудование введено в эксплуатацию раньше названной даты, то правомерность применения повышающего коэффициента становится спорной. Остается ждать разъяснений финансистов, налоговиков.

Разницы в учете

В бухгалтерском учете объект основных средств оценивается по первоначальной стоимости. Это общая сумма связанных с этим объектом капитальных вложений, осуществленных до признания его в бухгалтерском учете (п. 12, 13 ФСБУ 6/2020).

Под капитальными вложениями понимаются определяемые в соответствии с ФСБУ 26/2020 (п. 5) затраты организации на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов основных средств.

Применение повышающих коэффициентов при формировании первоначальной стоимости основных средств в бухучете не предусмотрено. Поэтому при начислении амортизации по высокотехнологичному оборудованию, стоимость которого сформирована с коэффициентом 1,5, в учетах будет возникать разница. Она учитывается при определении налоговой базы по налогу на прибыль отчетного периода, но не признается для целей бухучета как отчетного, так и последующих отчетных периодов. Поэтому такая разница признается постоянной. А это значит, что помимо уточнений учетной политики, налогоплательщикам нужно не забыть начислить постоянный налоговый доход, которым является сумма налога, приводящая к уменьшению налоговых платежей по налогу на прибыль в отчетном периоде (п. 4, 7 ПБУ 18/02).

Плановые изменения

Как было отмечено в начале, льгота, связанная с применением к расходам на приобретение передового отечественного оборудования повышающего коэффициента 1,5, направлена на стимулирование производства и спроса на такое оборудование. Чтобы закрепить эту цель, законодатель планирует внести еще одну поправку в НК РФ.

На этот раз изменение коснется ст. 268 НК РФ, регулирующей особенности определения расходов при реализации товаров и (или) имущественных прав. Эта статья, а точнее п. 3 ст. 268 НК РФ, будет дополнен новым абзацем. Согласно дополнению при реализации амортизируемого имущества, при формировании первоначальной стоимости которого применялся повышающий коэффициент 1,5 (абз. 3 п. 1 ст. 257 НК РФ), убыток от реализации такого имущества будет признаваться равным нулю.

Такое изменение (наряду с другими многочисленными поправками в НК РФ) содержит законопроект № 369931-8. Госдума приняла закон 21.07.2023, а с 24.07.2023 документ находится на рассмотрении в Совете Федерации.