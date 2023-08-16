Настройка проверки МЧД в 1С-ЭДО. Дополнительный функционал сервиса

При пересылке отчетности в госорганы через систему 1С-Отчетность или при использовании ЭДО с деловыми партнерами через 1С-ЭДО, важно обеспечить надежный контроль машиночитаемых доверенностей (МЧД). В конфигурациях 1С предусмотрена возможность использования разных МЧД, которые отвечают законодательству.

При пересылке отчетности в госорганы через систему 1С-Отчетность или при использовании ЭДО с деловыми партнерами через 1С-ЭДО, важно обеспечить надежный контроль машиночитаемых доверенностей (МЧД). В конфигурациях 1С предусмотрена возможность использования разных МЧД, которые отвечают законодательству.

Рассмотрим процесс проверки МЧД в «1С:Бухгалтерии 8» и важность этой функции для обеспечения безопасности электронной документации:

Создание сертификата физлица: Для работы с МЧД необходимо, чтобы каждый сотрудник организации получил на себя сертификат физлица через систему 1С:Подпись. Этот сертификат затем добавляется в список сертификатов, прошедших регистрацию в системе.

Оформление и использование МЧД: Руководитель оформляет МЧД на любого работника, указывая его сертификат и период действия.

Важно отметить, что до конца августа 2024 года представители фирм и ИП вправе пользоваться имеющимися сертификатами без МЧД.

Проверка МЧД при работе с деловыми партнерами: При применении 1С-ЭДО для взаимодействия с контрагентами, система автоматически проверяет МЧД и подписи представителей. Она также отслеживает право на использование МЧД для определенной документации. Если система обнаружит неправомерное применение МЧД деловым партнером, она не позволит подписать электронную документацию. Однако у абонента есть возможность самостоятельно проверить подпись и определить, можно ли доверять этому деловому партнеру.

Преимущества операций с МЧД в 1С-ЭДО: Использование МЧД в системе 1С-ЭДО минимизирует необходимость в ручного ввода данных на каждом этапе операции. Система автоматически выполняет загрузку МЧД, контролирует право использования, проверяет подписи представителей и отслеживает отзывы МЧД в распределенном реестре.

Дополнительный функционал сервиса 1С-ЭДО

Система 1С-ЭДО предлагает обновленную функциональность, позволяющую получателю документации ставить ответную подпись на электронных бланках. Это значительное изменение, которое будет доступно в новейшей библиотеке электронной документации. Теперь, когда абонент пытается подписать входящую документацию, для которой отсутствует доверенность, всплывает окно «Подпись не проверена».

В данном окне абонент может сам проконтролировать закономерность подписания документации и решить, можно ли доверять подписи контрагента. В данном случае действовать можно двумя путями.

Пользователь может выбрать «Да, доверяю». Здесь предполагается, что он проверил законность подписи делового партнера и намерен подписать документацию. Для удобства в библиотеке электронной документации доступна функция снятия флажка в блоке настроек ЭДО с определенного делового партнера, что позволяет на автомате принимать подписанную им документацию без дальнейшей ручной проверки.

При выборе варианта «Нет, не доверяю» система приостанавливает подписание документации.

Для использования новой возможности необходимо установить патч - EF_00_00547355. В конфигурации 1С можно на автомате отыскать и установить патч, выбрав опцию «Исправления (патчи)» в разделе «Администрирование — Интернет-поддержка и сервисы». Если требуется быстрое устранение ошибок, советуем активировать автоматическую загрузку и установку исправлений и патчей.

Важно отметить, что каждый контролирующий госогран имеет свой специфический формат электронной доверенности, который предоставляет возможность организациям и индивидуальным предпринимателям представлять свои интересы в определенном госоргане. Некоторые ведомства, такие как ФНС, уже используют собственную базу данных для хранения доверенностей.

Понятная система настройки проверки МЧД в 1С-ЭДО обеспечивает безопасность электронной отчетности и работы с деловыми партнерами. Проверка МЧД и подписей представителей позволяет контролировать правомерность использования МЧД и определить, можно ли доверять контрагенту. Внедрение системы МЧД в 1С-ЭДО минимизирует ручные операции и обеспечивает эффективную работу с электронной документацией.