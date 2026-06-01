Ваш первый урок бухучета: учимся составлять проводки

Ведение учёта играет ключевую роль в обеспечении прозрачности и надежности отчетности. Это актуально для бухгалтерии субъектов, которые подвергаются аудиторскому контролю: акционерные общества, страховые, финансовые, кредитные компании и др.
Программа, как «1С:Бухгалтерия», делает работу простой как раз-два, автоматизируя процессы. Но даже автоматизированные решения требуют понимания бухучета, умения определять объекты, составлять и отражать бух проводки. Это позволит бухгалтерии ориентироваться в учетных процессах, обнаруживать и исправлять ошибки, повышая качество отчетности.
Бухгалтерская проводка – фиксация финансовых и хозяйственных операций путем занесения данных на учетные регистры (дебет и кредит). Это один из основных способов отразить изменения в активах и обязательствах. Включает: описание операции, сумму средств, корреспонденцию счетов.
В статье рассмотрим основы двойных бухгалтерских записей, применение, виды счетов и примеры составления.
Какие есть бухгалтерские проводки: разбираемся в дебете и кредите
Различают два вида типовых бух проводок: простые, где отражаются два счета (дебет и кредит) и сложные – более двух счетов. Разберем классификацию по данным:
Реальные: отражают финансовые операции: начисление зарплаты, закупка материалов и т.п.
Условные: возникают вследствие требований методологии бухгалтерского учета и отражают не операции, а последствия (перенос расхода на себестоимость).
Уточняющие: исправляют записи и устраняют разницу между показателями (подразделяются на доп., увеличивающие обороты по счету, сторнировочные).
Важно ознакомиться с понятием счетов. Бухгалтерский – таблица для регистрации поступлений и выбытий (цель – обеспечить наглядность/точность). На активном счете отображается имущество (компания получает материальные ценности и средства, а суммы записываются по дебету счета), при выбытии, сумма отражается по кредиту. Пассивный фиксирует задолженность перед третьими лицами. Рост обязательств регистрируется по кредиту, снижение – по дебету. Активно-пассивные счета применяются для бухучета активов/пассивов одной операции. Фиксируются расчеты по направлениям: уменьшение долгового обязательства и увеличение активов.
Каждый предназначен для отражения конкретных операций. Счет расчетов нужен для фиксации задолженностей. МПЗ регистрируются на счетах для учета сырья, материалов и товаров. Отдельные используются для отражения средств в кассе, на счетах. Компания определяет, какие счета нужны по деятельности. Есть 99 видов, где каждый имеет своё предназначение. При формировании записей движения имущества и обязательства должны сопровождаться подтверждающим документом.
Хозяйственная деятельность фиксируется в журнале учета хозяйственных операций для регистрации финансовых операций по хронологии. Вести его можно в решении «1С:Бухгалтерия». Регистрация производится после внесения каждой операции. Форма определяется компанией, но должна иметь: номер операции, ее дату, характеристику, корреспонденцию счетов и данные первичных документов. Далее разберём как составить типовую проводку.
Пошаговая инструкция: составляем бухгалтерскую проводку без ошибок
Основа формирования – двойная запись: хозяйственная операция компании отражается в равной сумме на двух счетах – на дебете одного и кредите другого.
Сбор операций из первички. Каждый документ должен иметь юр. силу и служить основанием. К ним относятся: акт приема-передачи объектов/услуг, выполненных работ, ввода объекта в эксплуатацию, накладная, выписка, чеки/приходные кассовые ордера. Они служат доказательством сделок и гарантируют законность операций.
Определение объектов бухгалтерского учета. Для выбора счета надо понимать, что задействовано в ходе транзакций. Объекты БУ: активы (имущество/имущественные права, способные приносить доход), обязательства (долги), источники финансирования (ресурсы, обеспечивающие приобретение активов), доходы (средства, заработанные в процессе деятельности), расходы (затраты на аренду, зарплату, материалы и др.), факты хозяйственной деятельности: (сделки и события, влияющие на финансовые показатели).
Выбор бух счетов. Минимальное число счетов – два, но иногда надо использовать больше для полной детализации (составляется сложная проводка, включающая три+ счетов). Счета, участвующие в записи – корреспондентские. Один подлежит отражению по дебету, второй – по кредиту. Выбор осуществляется с помощью справочника «План счетов бухгалтерского учета».
Формирование проводки. Запись делается в журнале учета и на счетах. Операции подлежат отражению в денежной оценке. Количество сырья/оборудования не играет роли - лишь ценовые характеристики. Сумма по дебету/кредиту должна совпадать.
Примеры простых бухгалтерских проводок для новичков
Рассмотрим несложные примеры типовых бух проводок, которые помогут освоиться с основами.
Покупка товара у поставщика. Компания приобретает товар стоимостью 100 тыс. руб. Оплата производится безналичным расчетом. Товар отражается на счете запасов (дебет 41). Возникает обязательство перед поставщиком (кредит 60). После оплаты погашается задолженность перед поставщиком (дебетовое закрытие счета 60).
Операция
Дебет
Кредит
Отражение приобретения
41
60
Перечисление средств
60
51
Реализация продукции покупателю. Продажа товара покупателю на сумму 150 тыс. руб. Продукция списывается по себестоимости 100 тыс. руб. Увеличиваются активы покупателя (задолженность, дебет 62). Признаётся доход от реализации (кредит 90). Себестоимость товара списывается с запасов (кредит 41).
Операция
Дебет
Кредит
Признание выручки
62
90
Списание себестоимости
90
41
Получение займа от банка. Компания получает краткосрочный заем от банка на сумму 2 млн руб. сроком на 6 мес. Средства поступают на расчетный счёт (увеличение активов, дебет 51). Формируется обязательство перед банком (кредит 66).
Операция
Дебет
Кредит
Получение суммы займа
50
66
Проведение инвентаризации ОС. При проведении инвентаризации выявлены излишки оборудования на складе общей стоимостью 30 тыс. руб. Излишки принимаются на баланс как ОС (дебет 01). Увеличение прочих доходов (кредит 91).
Операция
Дебет
Кредит
Оприходование излишков
01
91
Уплата налога на прибыль. По итогам налогового периода компания уплатила налог на прибыль 50 тыс. руб. Налог признается расходом текущего периода (дебет 68). Производится оплата налога с расчётного счёта (кредит 51).
Операция
Дебет
Кредит
Погашение задолженности по налогу на прибыль
68
51
Заключение: основы бухгалтерского учета
Понимание/использование бухгалтерских проводок – основа ведения бухучета в компаниях. Освоение принципа формирования, знание разных счетов помогает отражать финансовую картину, быстро выявлять и предотвращать ошибки.
Новые технологии облегчили учет благодаря решениям, как «1С:Бухгалтерия», которое формирует большинство записей и помогает снизить ошибки, повысить эффективность, позволяя уделять внимание стратегическим вопросам и анализу финансовых показателей. Грамотное применение ПО вместе со знанием бух дела - качественный учет и надежное управление.
