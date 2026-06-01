Ваш первый урок бухучета: учимся составлять проводки

Какие есть бухгалтерские проводки: разбираемся в дебете и кредите

Различают два вида типовых бух проводок: простые, где отражаются два счета (дебет и кредит) и сложные – более двух счетов. Разберем классификацию по данным:

Реальные: отражают финансовые операции: начисление зарплаты, закупка материалов и т.п.

Условные: возникают вследствие требований методологии бухгалтерского учета и отражают не операции, а последствия (перенос расхода на себестоимость).

Уточняющие: исправляют записи и устраняют разницу между показателями (подразделяются на доп., увеличивающие обороты по счету, сторнировочные).

Важно ознакомиться с понятием счетов. Бухгалтерский – таблица для регистрации поступлений и выбытий (цель – обеспечить наглядность/точность). На активном счете отображается имущество (компания получает материальные ценности и средства, а суммы записываются по дебету счета), при выбытии, сумма отражается по кредиту. Пассивный фиксирует задолженность перед третьими лицами. Рост обязательств регистрируется по кредиту, снижение – по дебету. Активно-пассивные счета применяются для бухучета активов/пассивов одной операции. Фиксируются расчеты по направлениям: уменьшение долгового обязательства и увеличение активов.

Каждый предназначен для отражения конкретных операций. Счет расчетов нужен для фиксации задолженностей. МПЗ регистрируются на счетах для учета сырья, материалов и товаров. Отдельные используются для отражения средств в кассе, на счетах. Компания определяет, какие счета нужны по деятельности. Есть 99 видов, где каждый имеет своё предназначение. При формировании записей движения имущества и обязательства должны сопровождаться подтверждающим документом.

Хозяйственная деятельность фиксируется в журнале учета хозяйственных операций для регистрации финансовых операций по хронологии. Вести его можно в решении «1С:Бухгалтерия». Регистрация производится после внесения каждой операции. Форма определяется компанией, но должна иметь: номер операции, ее дату, характеристику, корреспонденцию счетов и данные первичных документов. Далее разберём как составить типовую проводку.