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Асанова Ксения
Бухгалтерский учет
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Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве

Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве

Сельское хозяйство – фундаментальная система жизнеобеспечения, чья отраслевая специфика определяется не документами и формами, а контролем циклов роста и погодными условиями. Работа зависит от того, сколько будет осадков и когда наступят заморозки.

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Это превращает бухгалтерский учет на сельхозпредприятии из рутинной фиксации доходов/расходов в отчетных документах и расчетов в особенный механизм экономического планирования и управления рисками.

Сельскохозяйственное предприятие выходит за рамки фермерского поля. Это высокотехнологичный агрохолдинг с замкнутым циклом «от зернышка до прилавка» или узкоспециализированная ферма по разведению. Объединяет их финансово-хозяйственная деятельность в условиях двойного регулирования. В последние годы правила игры на земельном участке часто меняются. Надо соответствовать закону.

Статья станет ориентиром в этой экосистеме, полной разных требований и особенностей. Мы разберем базовый бухгалтерский учет и отчетность в сельском хозяйстве в условиях актуальной нормативно-правовой базы, а также рассмотрим автоматизацию и оптимизацию с помощью 1С.

Принципы бухучета в сельском хозяйстве

Бухгалтерский учет на сельскохозяйственном предприятии – экосистема, живущая по правилам, отличающихся от промышленного производства. Бухгалтерия здесь базируется на системе регламентов, где правила преломляются через специфику отрасли:

  • Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» задает вектор формирования достоверной информации о хозяйственной деятельности.

  • Рекомендации Минсельхоза – главный документ для бухгалтера. Приказы ведомства (№ 654, № 792) описывают закрытие счетов, распределение расходов и калькулирование себестоимости тонны зерна, литра молока и др.

  • ФСБУ: 25/2018 обязывает отражать аренду земель сельхозназначения через дисконтирование платежей (ППА), а 5/2019 требует оценивать запасы при выбытии, что критично для дорогостоящих семян и племенного молодняка.

Задача заключается в том, чтобы перевести непредсказуемость в цифры. Система позволит видеть маржинальность каждого гектара и породы животных, формировать резервы при неурожае и обеспечивать устойчивость вне зависимости от того, какое лето. Бухучет здесь подчиняется законам природы и экономики, которые нельзя игнорировать. Принципы строятся на факте: предприятие не контролирует главный ресурс – природу. Сложности бухгалтерского учета в сельском хозяйстве мы и рассмотрим дальше.

Характерные трудности

Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве считается одной из самых сложных отраслей финансового дела. Бухгалтер агрохолдинга решает уравнения с кучей переменных, где неизвестными выступают погода, биология и т.д.

  1. Кадровый дефицит и требование специальных знаний. Первая проблема – отсутствие специалистов, способных вести учет в АПК. Бухгалтеру недостаточно знать общие нормы ФСБУ и НК. Он обязан разбираться в биологии, владеть отраслевыми нормативами, ориентироваться в структуре счетов.

  2. Нестандартное формирование затрат и неравномерность циклов. Расходы колоссальны весной и летом, но почти отсутствуют зимой. Это вынуждает создавать уникальную классификационную систему бухучета с расходами будущих периодов, трансформацией активов и учетом вынужденных простоев.

  3. Многопрофильность продукции. Сельхозпроизводство редко бывает монокультурным. Бухгалтерский учет требует распределения общих затрат между всеми видами. Традиционные методы могут дать сбой из-за разной скорости реализации, поэтому применяются сложные алгоритмы базирования.

Трудности бухучета в сельском хозяйстве превращают финансовую службу в аналитический центр. Их преодоление невозможно без автоматизации и создания гибкой политики. Расскажем дальше, как с 1С автоматизировать учет в сельском хозяйстве.

Автоматизация бухучета в сельском хозяйстве 

Ручной ввод данных и ведение таблиц для агропредприятия – путь к катастрофе. Тут генерируются колоссальные массивы: тысячи гектаров полей, сотни единиц техники, движение поголовья по фермам, десятки видов удобрений и семян. Обрабатывать это сложно. Автоматизированный бухгалтерский учет – цифровое ядро современного предприятия.

Для АПК нужен софт, способный перевести в цифры жизненный цикл растения или животного. Самый подходящий инструмент – отраслевое решение «1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия». Система закрывает потребности хозяйств любого профиля: растениеводство (от подготовки почвы до реализации урожая), животноводство и птицеводство (учет приплода, привеса и яйценоскости), смешанные производства и переработка (контроль товаров из собственного сырья).

Программа аккумулирует опыт автоматизации агрохолдингов и учитывает требования ФСБУ, что избавляет бухгалтера от необходимости прописывать сложные алгоритмы. Разберем ключевые возможности автоматизации в решении 1С.

  • Картография и структура посевных площадей. Место хранения – поле. 1С интегрируется с картой земельного участка. Видно площадь, историю севооборота, агрохимический паспорт поля и технику. Это исключает ошибки при списании ГСМ и семян: 1С автоматически сопоставляет данные путевых листов с границами земельного участка.

  • Расчет себестоимости и распределение затрат. Сорт пшеницы превращается в несколько видов: товарное зерно, зерновые отходы, солому и остатки. Бухгалтеру надо раз настроить коэффициенты, и 1С будет автоматически распределять амортизацию комбайнов и зарплату между всеми выходными продуктами.

  • Контроль МТП. 1С интегрируется с системами спутникового мониторинга. Данные о пробеге, моточасах, топливе и площади земельного участка автоматически поступают в 1С с техники. Позволяет формировать путевой лист одной кнопкой. Амортизация может начисляться не только линейным способом, но и производственным.

  • Интеграция с системами прослеживаемости. Современный агробизнес обязан работать в связке с внешними контурами контроля. Решения 1С обеспечивают бесшовный обмен данными: ФГИС «Зерно», «Меркурий» (ВетИС) и ЕГАИС.

Эффективность достигается в единой среде. «1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия» дополняется другими решениями: «1С:ERP Агропромышленный комплекс» (для холдингов, где необходимо бюджетирование, управление отчетностью и казначейством), «1С:Зарплата и управление персоналом» (для расчета сдельной оплаты, когда заработок зависит от коэффициента качества), «1С:Комплексная автоматизация агропромышленного предприятия» (для автоматизации управления и бухучета агропредприятий), «1С:Отчетность АПК» (для получения данных о финансово-экономических показателях работы агропредприятий).

Внедрение «1С:Бухгалтерии сельскохозяйственного предприятия» – стратегическое решение, превращающее сельское хозяйство из зоны рисков в прогнозируемый, управляемый и прозрачный бизнес.

Заключение

Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве – механизм перевода биологических процессов и климатических рисков в цифры. Специфика отрасли требует знаний биологии растений и животных, умения работать с НЗП и выстраивать систему распределения затрат.

Способом сохранить прозрачность бизнеса и обеспечить устойчивость становится автоматизация. Отраслевые решения 1С позволяют получить стратегический аналитический центр, где каждый гектар земли и каждая голова скота находятся под контролем, превращая зону рисков в прогнозируемый и управляемый процесс.

Информации об авторе

Асанова Ксения

Асанова Ксения

Специалист в ВДГБ

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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