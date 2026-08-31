Маршрут построен: как подготовить бизнес к переходу на ЭПД осенью 2026 года

Что такое ЭПД и почему логистика больше не будет прежней

ЭПД - цифровые двойники накладных, путевых листов и заявок. Они создаются в XML и подписываются КЭП. Это перевод архива в облачное хранилище ГИС ЭПД. Чтобы понять, как работает система, достаточно взглянуть на ключевые элементы:

Электронная транспортная накладная (ЭТрН) - документ, фиксирующий передачу и получение груза. Он содержит неизменяемую историю действий сторон с фиксацией времени.

Электронный заказ-заявка (ЭЗЗ) - контракт между заказчиком/исполнителем. Он исключает споры о том, кто, куда и по какой цене должен везти груз, так как условия зафиксированы до подачи машины.

Электронный путевой лист (ЭПЛ) - паспорт рейса, содержащий данные о водителе, состоянии здоровья, пройденном предрейсовом контроле и маршруте.

Экспедиторские документы - цифровое поручение экспедитору и расписки гарантируют сохранность ответственности за груз при смене звена в цепи поставок.

ЭПД решает проблемы. Бумажная накладная может идти неделями, замораживая оплату. Электронная поступает после подписания, что ускоряет расчеты. Исчезает необходимость хранить макулатуру, переносить данные в 1С и исправлять ошибки. Автоматизация ввода снижает риск штрафов за неверное оформление. Участники видят статусы в режиме реального времени, что сводит к минимуму простои.

Сохранен подход, оставляющий «бумагу» при: перевозке спец. и режимных грузов с требованиями к ИБ, сделке с контрагентом с печатью в регламенте, перевозке для личных нужд, транспортировке между филиалами, маршруте вне связи. Если ГИС недоступна из-за сбоя можно вернуться к бланкам. Особый статус у алкогольной продукции. С 01.09.26 перевозка пива, сидра, пуаре, медовухи и спиртосодержащей непищевой продукции, подлежащей маркировке, возможна только с ЭПЛ.