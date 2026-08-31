Маршрут построен: как подготовить бизнес к переходу на ЭПД осенью 2026 года

В материале разберем как подготовиться к переходу на ЭПД. Рассмотрим, что такое ЭПД и зачем нужно, сроки перехода и автоматизацию с помощью сервиса «1С-ЭПД».
Что такое ЭПД и почему логистика больше не будет прежней
ЭПД - цифровые двойники накладных, путевых листов и заявок. Они создаются в XML и подписываются КЭП. Это перевод архива в облачное хранилище ГИС ЭПД. Чтобы понять, как работает система, достаточно взглянуть на ключевые элементы:
Электронная транспортная накладная (ЭТрН) - документ, фиксирующий передачу и получение груза. Он содержит неизменяемую историю действий сторон с фиксацией времени.
Электронный заказ-заявка (ЭЗЗ) - контракт между заказчиком/исполнителем. Он исключает споры о том, кто, куда и по какой цене должен везти груз, так как условия зафиксированы до подачи машины.
Электронный путевой лист (ЭПЛ) - паспорт рейса, содержащий данные о водителе, состоянии здоровья, пройденном предрейсовом контроле и маршруте.
Экспедиторские документы - цифровое поручение экспедитору и расписки гарантируют сохранность ответственности за груз при смене звена в цепи поставок.
ЭПД решает проблемы. Бумажная накладная может идти неделями, замораживая оплату. Электронная поступает после подписания, что ускоряет расчеты. Исчезает необходимость хранить макулатуру, переносить данные в 1С и исправлять ошибки. Автоматизация ввода снижает риск штрафов за неверное оформление. Участники видят статусы в режиме реального времени, что сводит к минимуму простои.
Сохранен подход, оставляющий «бумагу» при: перевозке спец. и режимных грузов с требованиями к ИБ, сделке с контрагентом с печатью в регламенте, перевозке для личных нужд, транспортировке между филиалами, маршруте вне связи. Если ГИС недоступна из-за сбоя можно вернуться к бланкам. Особый статус у алкогольной продукции. С 01.09.26 перевозка пива, сидра, пуаре, медовухи и спиртосодержащей непищевой продукции, подлежащей маркировке, возможна только с ЭПЛ.
Календарь обязательного перехода на ЭПД и зоны ответственности
Дата – 01.09.26. ЭТрН и ЭЗЗ должны оформляться в электронном виде через ГИС ЭПД. Наступит правовой статус, и бумага потеряет силу. Обязанность формировать ЭПД ложится на участников B2B, если доставка выделена как самостоятельная услуга и осуществляется сторонним подрядчиком. Цепочка подписей замыкается в цифре: грузоотправитель формирует документ, водитель принимает груз к перевозке КЭП, а получатель подтверждает приемку. Контроль распределен между: хранилищем данных, технологическими посредниками и проверяющими структурами.
ГИС ЭПД - фундамент. Сюда стекаются все накладные, путевые листы и заказы-заявки. Система формирует единую картину грузопотоков. Она не только хранит данные, но и гарантирует их неизменность.
Оператор ЭДО - диспетчер. Участники отправляют файлы через оператора. Он сверяет их с требованиями, фиксирует подписание. Оператор гарантирует доставку, если грузоотправитель и перевозчик работают в разных системах.
Силовой блок - контролирующий орган. Инспекторы сканируют код с экрана, делают запрос в ГИС и видит статус. Налоговая служба использует данные из ГИС ЭПД, где цифровой след позволяет сопоставить затраты с объемом.
Подготовка к сентябрю 2026 г. сегодня - не вопрос выбора ПО, а условие легальной работы на рынке. Тот, кто проигнорирует настройку, рискует весной 2027 г. получить штрафы и блокировку отгрузок.
Как будет работать обмен ЭПД с 1 сентября 2026 года
Оформление перевозки превратится в последовательность цифровых действий - подписание титулов ЭТрН. Рассмотрим механику на примере маршрута поставки.
Старт документооборота: отправитель формирует Т1. Это запускается до прибытия машин. Грузоотправитель создает ЭТрН (в «1С:УНФ»/«1С:Рознице»). Своей КЭП он завершает Т1, фиксируя передачи груза к перевозке.
Прохождение через ЭДО и верификация. Файл уходит оператору. Происходит проверка: соответствует ли формату, заполнены ли реквизиты, валидна ли подпись. Если есть ошибки, он заблокируется. После файлу присваивается идентификатор. ГИС принимает файл, подтверждает подлинность и делает данные доступными для контролирующих ведомств. С этого момента инспектор ГИБДД сможет считать код у водителя и увидеть статус документа.
Принятие к перевозке: грузоперевозчик подписывает Т2. Водитель получает уведомление. Подписывая Т2, он подтверждает, что принял груз. Если машина пустая и товар не соответствует, Т2 не будет подписан до устранения проблем.
Приемка: грузополучатель закрывает Т3. Получатель проверяет товар и подписывает Т3. Это - точка отсчета для оплаты услуг. Если есть проблемы, грузополучатель обязан внести отметки в документ перед подписанием.
Финализация: перевозчик ставит точку в Т4. После того как машина разгружена и покинула склад, перевозчик подписывает Т4, подтверждая выполнение обязательств.
Важно: документооборот считается закрытым после того, как ГИС ЭПД зафиксирует последнюю подпись. До этого рейс остается открытым. С 01.09.26 алгоритм станет законным способом оформления перевозок.
Переход электронные перевозочные документы с помощью 1С
Чтобы начать обмениваться ЭПД, необходимо выполнить четыре шага.
Настройка технического фундамента. Работа с ЭПД невозможна без ЭДО. В 1С надо подключить сервис, выбрать оператора. Каждый участник от диспетчера до водителя должен иметь возможность подтвердить действие КЭП.
Создание единого цифрового пространства. Документ имеет силу тогда, когда его готовы принять все. Через «1С-ЭДО» надо разослать приглашения контрагентам. Обмен начнется после того, как партнеры примут запрос.
Организация мобильного доступа. Документооборот требует наличия гаджетов у тех, кто «в поле» (водителям понадобятся смартфоны/планшеты с доступом в интернет). Для них предусмотрено мобильное приложение «1С-ЭПД».
Выбор тарифа. Начать работу можно без первоначальных вложений. При использовании постоплаты каждый отправленный документ обойдется в 7 рублей. Для подключения и настройки «1С-ЭПД» оставьте заявку.
Преимущество для пользователей 1С заключается в интеграции. Рабочее место для ЭПД доступно в большинстве популярных решений: от «Бухгалтерии» до сложных систем ERP и отраслевых модулей вроде «1С:Управление автотранспортом». Внутри 1С поддерживаются все утвержденные регулятором форматы автотранспорта.
Все операции (создание черновика, внесение замечаний о повреждении груза, подписание титула и закрытие рейса) происходят в одном окне. Не надо переключаться между вкладками и использовать сторонние решения. Для подключения и настройки программ и сервисов 1С рекомендуем обращаться к нам.
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