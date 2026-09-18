Новые правила с 1 сентября 2026 года: как отразить взысканную сумму в платежных поручениях

Отражение взысканной суммы по исполнительному документу в платежном поручении в 1С

Все зависит от настройки. В разделе «Настройка» – «Расчет зарплаты» есть флаг «Рассчитывать взысканные суммы пропорционально выплате». Если он есть, 1С будет показывать часть взыскания, выплачиваемую в текущем периоде. Если нет, в колонке «Взыскано» будет сумма удержания, даже если выплата была частями.

В «1С:ЗУП» назначение регистрируется «Исполнительным листом» («Зарплата» – «Исполнительные листы»). Указываются получатель, способ расчета и т.д. Расчет производится в документе «Начисление зарплаты и взносов». Если стоит флаг «Удерживается при расчете первой половины месяца», сумма спишется при выплате аванса и др. выплат. При формировании «Ведомости в банк» («Выплаты» – «Все ведомости на выплату зарплаты») появляется колонка «Взыскано». 1С берет данные из документов начисления. В расшифровке можно увидеть, из чего сложилась сумма. Зарплатный проект подразумевает создание общего поручения на реестр, и строка //ВЗС//...// в текстовом назначении не формируется. Информация передается внутри XML-файла выгрузки для каждого. Банк формирует назначение на основе данных.

Если используется «Ведомость на счета», где назначается счет, при синхронизации с бухгалтерией создаются поручения. Реквизит 24 заполняется сам. Вид: «Перечисление заработной платы работнику», «Перечисление сотруднику по договору ГПХ», «Перечисление депонированной заработной платы». Появляется «Удержание по исполнительному листу». Сумма переносится в //ВЗС//[сумма]-[копейки]//. Если выбраны «Перечисление дивидендов» и «Прочее списание/возврат займа сотруднику», поле доступно при выборе физлица-получателя из справочника. Доступно значение «Разрешено, без ограничения по сумме». Его следует выбирать для доходов, на которые не распространяются лимиты ст. 99 ФЗ-229 или иммунитет ст. 101 того же закона. При выборе значения тег //ВЗС// в платеж не попадет.

В «1С:Бухгалтерии» документы находятся в разделе «Зарплата и кадры». Регистрация исполнительного листа происходит в журнале («Зарплата и Кадры» – «Исполнительные листы»). Расчет выполняется через «Начисление зарплаты», «Премию», «Увольнение». В документе «Ведомость в банк» - «По зарплатному проекту» есть колонка «Взыскано». При создании файла по реестру данные о взыскании уходит в спец. теге электронного обмена, а не текстом в назначении. В реестре банка все указывается построчно. При использовании «Ведомости в банк» – «На счета сотрудников» формируются поручения. Генерируется строка назначения. В поле «Удержание по исполнительному листу» для стандартных выплат выбирается кодовое обозначение суммы, для дивидендов и др. списаний - отсутствие ограничений.