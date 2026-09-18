Новые правила с 1 сентября 2026 года: как отразить взысканную сумму в платежных поручениях

Рассмотрим, как автоматизировать процесс в программах «1С:Зарплата и управление персоналом» и «1С:Бухгалтерия».
Взысканная сумма по исполнительному документу в платежном поручении: правила заполнения
Работодатели, перечисляющие доходы через банк, указывают в документах спец. коды вида. Есть реквизит для отражения суммы, удержанной из доходов. Код вида указывается при любой выплате физлицу, независимо от исполнительного документа. Сумма отражается, если работодатель произвел удержание средств из зарплаты и др. периодических платежей на основании исполнительного листа.
С 01.09.26 обязанность фиксируется в новой редакции закона об исполнительном производстве. Ответственность за указание данных переносится в часть 5.1 статьи 70 закона № 229-ФЗ. За нарушение оформления платежных документов предусмотрена административная ответственность согласно ст. 17.14 КоАП (для должностных лиц: штраф от 15 000 до 20 000 руб., для юрлиц: штраф от 50 000 до 100 000 руб.).
Данные о сумме приводятся в последовательности: //ВЗС//[сумма цифрами]//. Рубли отделяются от копеек через «-». Если их нет, после будут нули: -00. Распространяется на поручения и реестры к расчетным документам на сумму. Данные вносятся построчно: информация о взыскании дублируется в каждой строке, относящейся к работнику, у которого было удержание. Если из платежа они не производились, поле со взысканной суммой остается пустым в платежном документе и реестре.
Отражение взысканной суммы по исполнительному документу в платежном поручении в 1С
Все зависит от настройки. В разделе «Настройка» – «Расчет зарплаты» есть флаг «Рассчитывать взысканные суммы пропорционально выплате». Если он есть, 1С будет показывать часть взыскания, выплачиваемую в текущем периоде. Если нет, в колонке «Взыскано» будет сумма удержания, даже если выплата была частями.
В «1С:ЗУП» назначение регистрируется «Исполнительным листом» («Зарплата» – «Исполнительные листы»). Указываются получатель, способ расчета и т.д. Расчет производится в документе «Начисление зарплаты и взносов». Если стоит флаг «Удерживается при расчете первой половины месяца», сумма спишется при выплате аванса и др. выплат. При формировании «Ведомости в банк» («Выплаты» – «Все ведомости на выплату зарплаты») появляется колонка «Взыскано». 1С берет данные из документов начисления. В расшифровке можно увидеть, из чего сложилась сумма. Зарплатный проект подразумевает создание общего поручения на реестр, и строка //ВЗС//...// в текстовом назначении не формируется. Информация передается внутри XML-файла выгрузки для каждого. Банк формирует назначение на основе данных.
Если используется «Ведомость на счета», где назначается счет, при синхронизации с бухгалтерией создаются поручения. Реквизит 24 заполняется сам. Вид: «Перечисление заработной платы работнику», «Перечисление сотруднику по договору ГПХ», «Перечисление депонированной заработной платы». Появляется «Удержание по исполнительному листу». Сумма переносится в //ВЗС//[сумма]-[копейки]//. Если выбраны «Перечисление дивидендов» и «Прочее списание/возврат займа сотруднику», поле доступно при выборе физлица-получателя из справочника. Доступно значение «Разрешено, без ограничения по сумме». Его следует выбирать для доходов, на которые не распространяются лимиты ст. 99 ФЗ-229 или иммунитет ст. 101 того же закона. При выборе значения тег //ВЗС// в платеж не попадет.
В «1С:Бухгалтерии» документы находятся в разделе «Зарплата и кадры». Регистрация исполнительного листа происходит в журнале («Зарплата и Кадры» – «Исполнительные листы»). Расчет выполняется через «Начисление зарплаты», «Премию», «Увольнение». В документе «Ведомость в банк» - «По зарплатному проекту» есть колонка «Взыскано». При создании файла по реестру данные о взыскании уходит в спец. теге электронного обмена, а не текстом в назначении. В реестре банка все указывается построчно. При использовании «Ведомости в банк» – «На счета сотрудников» формируются поручения. Генерируется строка назначения. В поле «Удержание по исполнительному листу» для стандартных выплат выбирается кодовое обозначение суммы, для дивидендов и др. списаний - отсутствие ограничений.