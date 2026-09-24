Как сделать чек коррекции 1С

Вы узнаете разницу между оформлением возврата товара и коррекцией чека, а также научитесь выполнять операцию онлайн в программе «1С:Бухгалтерия» с использованием тегов.
Когда нужна коррекция чека
Чек коррекции – основание для легализации исправлений в учете при сбоях или ошибках применения ККТ. Оформить документ необходимо в следующих случаях:
Расчет без чека: деньги приняты от покупателя или выданы ему, но кассовый аппарат не сформировал фискальный документ.
Ошибочные реквизиты: в документе неверно указана сумма платежа, ставка НДС, способ расчета или форма оплаты.
Пропущенная ошибка после смены: неточность обнаружена поздно, когда аннулировать чек стандартными средствами невозможно.
Сбой оборудования или ввода: зафиксированное в фискальном накопителе значение расходится с суммой из-за ошибки ККТ или опечатки.
Алгоритм зависит от версии формата фискальных данных (ФФД) и программы 1С. В старой версии ФФД 1.0.5 оформляется возврат прихода, а затем пробивается новый чек. В новых делается сам чек коррекции. Перед формированием убедитесь, что версия решения 1С поддерживает все требования ФНС к структуре реквизитов.
Разница между чеками коррекции и возвратом
Различие кроется в инициаторе и цели. Чек коррекции – опция наведения порядка в учете, когда клиент об ошибке не знает. Позволяет доначислить выручку и сторнировать излишние суммы. Чек возврата оформляется по просьбе клиента, который возвращает товар или отказывается от услуги. Продавец проводит обратную операцию и выдает чек с признаком «возврат прихода». Деньги уходят способом, по которому была оплата. В БУ это сопровождается заявлением клиента и копией чека.
Если ошибка обнаружена после закрытия кассовой смены, операция прежняя: документ делается на следующий день с новыми датой и номером. В системе выбирается тип «возврат», указываются позиции, признак расчета и реквизиты первоначального чека.
Критерий
Чек коррекции
Чек возврата («возврат прихода»)
Инициатор
Продавец (налогоплательщик)
Покупатель (клиент)
Основная цель
Наведение порядка в кассовом учете (исправление расхождений, доначисление выручки, сторнирование)
Оформление возврата товара или отказа клиента от услуги
Документы-основания в бухучете
Внутренний акт / служебная записка о выявленной ошибке
Заявление клиента на возврат и копия первоначального чека
Признак расчета
Чек коррекции («коррекция прихода» или «коррекция расхода»)
Чек с признаком «возврат прихода»
Действия при закрытой смене
Формируется в последующие смены для выравнивания фискальных данных
Оформляется в новой смене: создается документ с новыми датой и номером, типом «возврат» и ссылкой на реквизиты исходного чека
Как сделать чек коррекции в 1С: пошагово
Алгоритм зависит от того, была ли ошибка в пробитом чеке или касса вовсе не использовалась. Первым разберем исправление в пробитом чеке (расчет состоялся).
1. Сторнирование документа. Найдите документ («Продажи» - «Реализация (акты, накладные)») с неверным чеком и на его основании создайте «Возврат товаров от покупателя» с данными из исходника. Проведите возврат, что обнулит операцию. Закройте смену и убедитесь, что чек ушел оператору фискальных данных. Создайте документ с верными данными и нажмите «Чек».
2. Формирование чека. В окне печати установите «Чек коррекции». В поле «Основание» выберите сторнированный документ реализации. В «Описании коррекции» укажите причину (например, «Ошибочно выбрана ставка НДС», значение уйдет в тег 1177), а в «Дате коррекции» – день расчета (тег 1178). Если это исправление по требованию ФНС, заполните поле «По предписанию» (тег 1179). Нажмите «Пробить чек», дождитесь подтверждения и сохраните документ.
При неприменении ККТ операция схожа. Перейдите в «Продажи» → «Реализация (акты, накладные)». Найдите документ продажи, где забыли применить кассу. Нажмите «Чек» и установите «Чек коррекции». Поле «Основание» пустое. В «Описании коррекции» укажите причину пропуска (например, «Расчет произведен без применения ККТ», тег 1177), а в «Дате коррекции» – дату продажи (тег 1178). Поле «По предписанию» заполняется при требовании от налоговой (тег 1179). Нажмите «Пробить чек» и убедитесь, что он зарегистрирован в фискальном накопителе и передан оператору фискальных данных.
Оформление чека коррекции позволяет избежать штрафов по ст. 14.5 КоАП РФ, привести учет в соответствие с требованиями законодательства. Исправлять ошибку можно в день операции и позже, но при пропуске смены оформляется именно чек коррекции.
Ручной ввод данных с бумажного носителя – путь к ошибкам из-за человеческого фактора. Чтобы автоматизировать операцию, используйте мобильное приложение «1С:Сканер чеков» и сервис «1С:Распознавание первичных документов». После того как система распознала данные, проведите сверку:
Проверьте фискальные реквизиты. Сверьте регистрационный номер ККТ, заводской номер фискального накопителя, фискальный признак документа и код. Убедитесь, что информация об операторе фискальных данных совпадает с данными на ленте.
Сопоставьте финансовые показатели. Сумма по позициям, итоговая сумма чека, ставка НДС, признак расчета (приход или расход) и форма оплаты должны до копейки совпадать с оригиналом.
Выполните сверку. Данные в документе 1С должны соответствовать информации в отчете о закрытии смены и сводке в личном кабинете ОФД. Для поиска пробитий сделайте сверку выгрузки XML-файла из системы с базой оператора.
Зафиксируйте результат. Прикрепите к документу в 1С скриншот чека, служебную записку при обнаружении расхождений и копию корректирующего документа. Это создаст прозрачный след для налоговой проверки.
При каких-либо расхождениях не проводите документ. Отмените распознавание и отсканируйте чек заново или внесите исправления до того, как запись уйдет в регистр.
Итог
Работа с чеками коррекции в 1С – инструмент защиты от штрафов и расхождений в учете. Сторнирование ошибок через возврат или оформление чека коррекции позволяет привести расчеты в соответствие с фискальными данными. Главное правило здесь неизменно: неточность проще предотвратить на этапе ввода или исправить сразу же после обнаружения.