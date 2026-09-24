Как сделать чек коррекции 1С

Как сделать чек коррекции в 1С: пошагово

Алгоритм зависит от того, была ли ошибка в пробитом чеке или касса вовсе не использовалась. Первым разберем исправление в пробитом чеке (расчет состоялся).

1. Сторнирование документа. Найдите документ («Продажи» - «Реализация (акты, накладные)») с неверным чеком и на его основании создайте «Возврат товаров от покупателя» с данными из исходника. Проведите возврат, что обнулит операцию. Закройте смену и убедитесь, что чек ушел оператору фискальных данных. Создайте документ с верными данными и нажмите «Чек».

2. Формирование чека. В окне печати установите «Чек коррекции». В поле «Основание» выберите сторнированный документ реализации. В «Описании коррекции» укажите причину (например, «Ошибочно выбрана ставка НДС», значение уйдет в тег 1177), а в «Дате коррекции» – день расчета (тег 1178). Если это исправление по требованию ФНС, заполните поле «По предписанию» (тег 1179). Нажмите «Пробить чек», дождитесь подтверждения и сохраните документ.

При неприменении ККТ операция схожа. Перейдите в «Продажи» → «Реализация (акты, накладные)». Найдите документ продажи, где забыли применить кассу. Нажмите «Чек» и установите «Чек коррекции». Поле «Основание» пустое. В «Описании коррекции» укажите причину пропуска (например, «Расчет произведен без применения ККТ», тег 1177), а в «Дате коррекции» – дату продажи (тег 1178). Поле «По предписанию» заполняется при требовании от налоговой (тег 1179). Нажмите «Пробить чек» и убедитесь, что он зарегистрирован в фискальном накопителе и передан оператору фискальных данных.

Оформление чека коррекции позволяет избежать штрафов по ст. 14.5 КоАП РФ, привести учет в соответствие с требованиями законодательства. Исправлять ошибку можно в день операции и позже, но при пропуске смены оформляется именно чек коррекции.