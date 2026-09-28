Справка-расчет в «1С:Бухгалтерии»

Навигатор по бухгалтерским справкам-расчетам: классификация

В системе есть ряд форм, где каждая решает свою задачу и служит обоснованием для записей. Рассмотрим ключевые виды справок-расчетов:

«Амортизационная премия» – справка для применяющих льготу по налогу на прибыль. Фиксирует списание части стоимости ОС в состав расходов и разделяет сумму премии и амортизацию, позволяя проверить корректность. «Разнесение косвенных расходов» – справка, показывающая распределение между видами номенклатуры (база и коэффициент, согласно которому аренда, зарплата или пособия распределены на основное и вспомогательное производства). «Транспортные расходы» – справка для оптовой и розничной торговли. Выводит формулу расчета среднего процента издержек и применяет к остаткам нереализованной продукции.

Есть и другие формы, например, для расчета наценки, убытка или списания расходов предприятия. Каждая из них выполняет роль внутреннего учетного документа. Они не просто помогают находить ошибки в настройках закрытия месяца, но и формируют архив доказательств правомерности формирования финансового результата.