Материальная помощь в «1С:Бухгалтерии»: как оформить, начисление, проводки

Основание для операции – жизненные ситуации: тяжелое финансовое положение, рождение ребенка, смерть родственника, необходимость лечения и последствия чрезвычайных ситуаций.
Настроить, оформить, начислить и провести материальную помощь можно с помощью программ 1С. В инструкции пошагово разберем начисление материальной помощи в «1С:Бухгалтерии» с отнесением на счет 91.02 и учетом новых лимитов на 2026 год.
Разновидности материальной помощи
Материальная помощь разделяется на два потока: корпоративную (от работодателя) и государственную (социальную). Законодательство и корпоративная практика выделяют ключевые виды выплат, где для каждого действуют свои правила:
«В связи с рождением или усыновлением ребенка» – крупная необлагаемая выплата. С 01.01.26 материальная помощь при рождении (усыновлении) ребенка не облагается НДФЛ и страховыми взносами в сумме до 1 000 000 рублей на каждого ребенка. Выплата должна быть сделана в течение года после рождения или усыновления ребенка.
«В связи со смертью члена семьи» выплачивается сотруднику/родственникам. Сумма освобождена от НДФЛ и страховых взносов независимо от ее размера.
«При чрезвычайных ситуациях» – материальная помощь пострадавшим от пожаров, наводнений и т.д. Если факт подтвержден, выплата освобождается от НДФЛ.
«На лечение и дорогостоящие медицинские услуги» оказывается сотруднику или членам семьи. Не облагается сумма до 4 000 рублей в год на человека. С превышения удерживается НДФЛ по ставке 13%.
«Связанные с личными событиями» – выплаты в связи со свадьбой, к юбилейным датам и при выходе на пенсию. Для налоговой службы это «прочая» материальная помощь, поэтому есть лимит в 4 000 рублей.
«К отпуску или на оздоровление» позиционируется как элемент оплаты труда, если есть в трудовом договоре. Контролирующие органы могут потребовать начислить на нее страховые взносы, как на зарплату.
«Общая (нецелевая) материальная помощь» – выплата по другому основанию. Она не облагается в пределах лимита до 4 000 рублей в год на человека. Все, что компания решит подарить сверх суммы, будет облагаться в общем порядке.
Понимание классификации операции – шаг к правильному оформлению документов и расчету налогов, что позволяет избежать штрафов и при этом оказать сотруднику поддержку.
Начисление материальной помощи в «1С:Бухгалтерии» пошагово
Ошибка в настройке вида начисления и неверный код дохода приведет к искажению отчетности по НДФЛ и страховым взносам. Рассмотрим в инструкции начисление материальной помощи в «1С:Бухгалтерии» пошагово с учетом новых лимитов 2026 года.
Настройка: создаем вид начисления. Выплата начинается с нового вида расчетов («Зарплата и кадры» – «Настройки зарплаты» – «Расчет зарплаты» – «Начисления»). Нажмите «Создать». На вкладке «НДФЛ» выберите «Облагается» (для большинства) и «Не облагается» (для льготы). На вкладке «Страховые взносы» выберите «Доходы, целиком не облагаемые страховыми взносами» (если выплата освобождена) и «Доходы, не являющиеся объектом обложения» (вне трудовых отношений). На вкладке «Налог на прибыль» выберите «Не включается в расходы по оплате труда». Материальная помощь выплачивается из прибыли. Создайте способ, выбрав счет 91.02 «Прочие расходы» и статью «Оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения».
Пример: материальная помощь в связи со смертью члена семьи (освобождение)
Создайте начисление «Материальная помощь в связи со смертью родственника». На вкладке «НДФЛ» отметьте «Не облагается». На вкладке «Страховые взносы» выберите «Доходы, целиком не облагаемые...». В документе «Начисление зарплаты» добавьте сотрудника, нажмите «Начислить», выберите материальную помощь и введите сумму.
Пример: материальная помощь при рождении ребенка (лимит 1 000 000 рублей)
Создайте начисление «Материальная помощь при рождении ребенка». На вкладке «НДФЛ» выберите «Облагается», укажите код 2762. На вкладке «Страховые взносы» выберите «Доходы, не подлежащие обложению...». При начислении программа «1С:Бухгалтерия» применит вычет. Если сумма меньше 1 000 000 рублей, НДФЛ не удержится. Если больше, программа «1С:Бухгалтерия» рассчитает налог с превышения. Если родители работают в одном месте, лимит применяется к каждому.
Пример: материальная помощь к свадьбе/юбилею (лимит 4 000 рублей)
Для выплат по общим поводам есть лимит в 4 000 рублей. Создайте начисление «Материальная помощь к празднику». Код – 2760. На вкладке «НДФЛ» выберите «Облагается». Ведется накопительный учет: если сотрудник получал материальную помощь, то при начислении налог будет удержан с разницы.
Пример: материальная помощь в связи с чрезвычайной ситуацией
Помощь пострадавшим освобождается от налогов при наличии справки. Настройка начисления аналогична материальной помощи в связи со смертью: «НДФЛ» – «Не облагается», «Взносы» – «Целиком не облагаемые». В комментарии укажите реквизиты справки для обоснования.
Разберем нюансы оформления пошагово. К каждому начислению должно быть заявление сотрудника и приказ руководителя. Для целевой материальной помощи прикладываются копии документов. Лимит в 4 000 рублей предоставляется по каждому месту работы, но лимит при рождении ребенка суммируется, и, если скрыть выплату в другой фирме, налоговая доначислит НДФЛ по итогам года. После проведения документа «Начисление зарплаты» программа «1С:Бухгалтерия» заполнит регистры для «6-НДФЛ» и «Расчета по страховым взносам».
Итог
Начисление материальной помощи в «1С:Бухгалтерии» – баланс между поддержкой сотрудника и соблюдением новых лимитов НДФЛ. Ключ к успеху операции кроется в пошаговой настройке вида начисления в программе: верный код дохода и отнесение суммы на счет 91.02 гарантируют, что программа автоматически применит вычеты (до 1 000 000 рублей при рождении ребенка или 4 000 рублей по общим основаниям) и сформирует корректные проводки.
Помните, что за каждым начислением должны стоять заявление сотрудника и подтверждающие документы – только так выплата не вызовет вопросов у инспекции.