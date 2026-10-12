Материальная помощь в «1С:Бухгалтерии»: как оформить, начисление, проводки

Разновидности материальной помощи

Материальная помощь разделяется на два потока: корпоративную (от работодателя) и государственную (социальную). Законодательство и корпоративная практика выделяют ключевые виды выплат, где для каждого действуют свои правила:

«В связи с рождением или усыновлением ребенка» – крупная необлагаемая выплата. С 01.01.26 материальная помощь при рождении (усыновлении) ребенка не облагается НДФЛ и страховыми взносами в сумме до 1 000 000 рублей на каждого ребенка. Выплата должна быть сделана в течение года после рождения или усыновления ребенка.

«В связи со смертью члена семьи» выплачивается сотруднику/родственникам. Сумма освобождена от НДФЛ и страховых взносов независимо от ее размера.

«При чрезвычайных ситуациях» – материальная помощь пострадавшим от пожаров, наводнений и т.д. Если факт подтвержден, выплата освобождается от НДФЛ.

«На лечение и дорогостоящие медицинские услуги» оказывается сотруднику или членам семьи. Не облагается сумма до 4 000 рублей в год на человека. С превышения удерживается НДФЛ по ставке 13%.

«Связанные с личными событиями» – выплаты в связи со свадьбой, к юбилейным датам и при выходе на пенсию. Для налоговой службы это «прочая» материальная помощь, поэтому есть лимит в 4 000 рублей.

«К отпуску или на оздоровление» позиционируется как элемент оплаты труда, если есть в трудовом договоре. Контролирующие органы могут потребовать начислить на нее страховые взносы, как на зарплату.

«Общая (нецелевая) материальная помощь» – выплата по другому основанию. Она не облагается в пределах лимита до 4 000 рублей в год на человека. Все, что компания решит подарить сверх суммы, будет облагаться в общем порядке.

Понимание классификации операции – шаг к правильному оформлению документов и расчету налогов, что позволяет избежать штрафов и при этом оказать сотруднику поддержку.