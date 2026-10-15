Выгрузка платежных документов в ГИС ЖКХ

На примере решения «1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК» разберем выгрузку документов (квитанций ЖКУ), загрузку проектов и идентификаторов, размещение платежных документов в ГИС ЖКХ, а также их отзыв и удаление.
Выгрузка платежных документов
Чтобы избежать ручного ввода и исправлений, выгружать платежные документы из «1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК» необходимо по алгоритму.
Шаг 1. Получение шаблона
Выгружать необходимо с макета. Перейдите в раздел «Оплата ЖКУ» → «Платежные документы», нажмите «Выгрузить» → «Шаблон импорта платежного документа» и скачайте файл из «Реестра статусов обработки файлов».
Шаг 2. Сопоставление услуг
Откройте справочник «Виды услуг». Для позиций на вкладке «Вид услуги в ГИС ЖКХ» укажите номер справочника/позиции – коды возьмите из закладки «Услуги исполнителя». Без этого система не поймет, за что размещен счет. Если используются составные услуги, их необходимо размещать по базовым коды ГИС.
Шаг 3. Выбор типа данных
Откройте раздел «Интеграция с ГИС ЖКХ» и запустите «Обмен данными с ГИС ЖКХ». Выберите вид «Платежные документы». Нажмите «Настройка» и заполните поля «Каталог для выгрузки», «Настройка сбора данных», «Организация», «Месяц выгрузки», «Лицевые счета», «Путь к файлу шаблона».
Шаг 4. Контроль данных
Перед формированием файла нажмите «Проверить данные». 1С проанализирует справочники, идентификаторы ГИС ЖКХ и покажет ошибки, которые необходимо исправить до отправки. Типичные проблемы – пустые поля «Идентификатор жилищно-коммунальных услуг» или неверное размещенные единицы измерения.
Шаг 5. Выгрузка
Нажмите «Выгрузить данные». 1С создаст файл с наименованием «Сведения о платежных документах» и сохранит. Получите сообщение с итогом. Файл готов к загрузке через форму «Платежные документы». После вернитесь в «Реестр статусов обработки файлов», чтобы проверить протокол. Если система вернет ошибки, их необходимо исправить и повторить выгрузку. При обработке статус сменится на «Успешно обработан», а квитанции можно будет получить для просмотра и оплаты.
Загрузка проектов платежных документов
После того как файл сформирован в 1С, его необходимо передать в систему. Авторизуйтесь и перейдите в раздел «Оплата ЖКУ» → «Платежные документы». Нажмите «Загрузить» → «Проекты платежных документов». В форме импорта нажмите «Добавить файл», выберите документ, дождитесь скачивания, нажмите «Импортировать». Контролировать файл необходимо в разделе «Результат импорта/экспорта файлов». Если обработка получилась, система сформирует файл, где в каждой строке будет взят идентификатор.
Как загрузить идентификаторы платежных документов
Идентификаторы – звено между базой и порталом. Возьмите файл из раздела «Реестр статусов обработки файлов» на портале. В 1С откройте форму «Обмен данными с ГИС ЖКХ» (вид – «Платежные документы») и перейдите на вкладку «Загрузка идентификаторов». Укажите период, организацию и каталог. Нажмите «Выполнить поиск» и «Сохранить идентификаторы». Теперь 1С знает номера квитанций в госсистеме, и эти данные можно разместить в печатных формах для справки.
Размещение платежных документов в ГИС ЖКХ
Статус «Проект» означает, что квитанция загружена, но невидима. Чтобы начисления попали в личный кабинет, необходимо выполнить размещение. В реестре квитанций выберите строки и нажмите «Разместить информацию о начислениях». Статус сменится на «Размещен», появятся начисления, а документ будет доступен для оплат.
Отзыв и удаление платежных документов
Если в квитанциях ошибки, их можно аннулировать. Сделать это можно двумя путями.
Вариант 1. Ручной отзыв на портале. В разделе «Оплата ЖКУ» → «Платежные документы» найдите начисления. Можно отозвать по кнопке «Отозвать документы» или выбрать строку и нажать «Отозвать». Это удобно для единичных исправлений.
Вариант 2. Массовая загрузка файла отзыва из 1С. Метод незаменим при ошибке в группе счетов. Перейдите на вкладку «Отзыв и удаление проектов», нажмите «Выбрать платежные документы». Укажите период и, при необходимости, отбор по зданию. Перенесите документы и нажмите «Выбрать и закрыть». Для отзыва можно взять документы, идентификаторы которых загружены в 1С. Нажмите «Сформировать файл отзыва». Программа создаст файл с наименованием «Сведения об отзыве платежных документов». Загрузите файл на портале через «Оплата ЖКУ» → «Платежные документы» → «Загрузить» → «Информацию об отзыве платежных документов».