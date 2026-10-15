Выгрузка платежных документов в ГИС ЖКХ

Отзыв и удаление платежных документов

Если в квитанциях ошибки, их можно аннулировать. Сделать это можно двумя путями.

Вариант 1. Ручной отзыв на портале. В разделе «Оплата ЖКУ» → «Платежные документы» найдите начисления. Можно отозвать по кнопке «Отозвать документы» или выбрать строку и нажать «Отозвать». Это удобно для единичных исправлений.

Вариант 2. Массовая загрузка файла отзыва из 1С. Метод незаменим при ошибке в группе счетов. Перейдите на вкладку «Отзыв и удаление проектов», нажмите «Выбрать платежные документы». Укажите период и, при необходимости, отбор по зданию. Перенесите документы и нажмите «Выбрать и закрыть». Для отзыва можно взять документы, идентификаторы которых загружены в 1С. Нажмите «Сформировать файл отзыва». Программа создаст файл с наименованием «Сведения об отзыве платежных документов». Загрузите файл на портале через «Оплата ЖКУ» → «Платежные документы» → «Загрузить» → «Информацию об отзыве платежных документов».