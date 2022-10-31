Николай Лобанов: «Поговорим о вашем складе». Как автоматизировать склад?Когда нужна система управления складом класса WMS? Риски при выборе WMS?

Мне хотелось бы поделиться с вами своим практическим опытом автоматизации складов с логистической точки зрения. Вы в интернете можете найти много статей об автоматизации складов от разработчиков WMS, но практически не найдёте информации от тех кто пользуется системами управления складом, кто внедрял их со стороны компании-потребителя этого ПО. Очень мало информации в интернете о том, какие риски и трудности, ждут вас на пути автоматизации склада, а их немало.

Поговорим о вашем складе с практической точки зрения логиста

Сразу хочу предупредить, что высказываю своё сугубо личное мнение по этому вопросу и не претендую на истину. «Правда» конечно у каждого своя! Но моя «правда» основывается на 25-летней практической работе на складах, 15 лет в штате разных компаний от завсклада до директора по логистике и 10 лет в логистическом консалтинге в качестве эксперта по логистике, в моём активе десятки логистических аудитов и проектов складов и несколько успешных внедрений WMS. Современная логистика родилась, по моему мнению, не сотни лет назад из снабжения армии, а вместе с появлением персонального компьютера в начале 80-х годов прошлого века. Появление у широких слоёв бизнесменов новой возможности быстро считать и обрабатывать информацию на ПК, стимулировало разработку в 1982 году логистической концепции «цепочка поставок». Именно система управления цепочками поставок стала алгоритмом для разработки ПО для логистики, с целью её автоматизации. Складская логистика является частью «цепочки поставок», а её глубокая автоматизация происходит в системах управления складом класса WMS. WMS является верхушкой айсберга в складской логистике, которая показывает свою максимальную эффективность только в сочетании с современными ИТ. Именно синергический эффект достигаемый при автоматизации складских технологий выводит компанию на другой более высокий уровень бизнеса, позволяющего предоставить своим клиентам, партнёрам, максимальный уровень сервиса, являющегося сегодня основным конкурентным преимуществом на рынке. Автоматизация складского комплекса с помощью ИТ программы класса WMS - это очень не простая задача. Любой WMS нужен алгоритм для её настройки и доработки. Нужно чётко понимать, что WMS - это только программный инструмент, которым необходимо научиться пользоваться. Если автоматизировать «бардак», то получится «автоматизированный бардак», который только усугубит ваши проблемы на складе, если складские бизнес-процессы предварительно не оптимизировать. Перед внедрением любой WMS нужно разработать оптимальный алгоритм работы склада в виде логистической бизнес-модели, логично описанных складских бизнес-процессов. Теоретики от логистики в своих умных книжках, переписанных друг у друга, утверждают, что нужно при выстраивании логистики компании использовать «лучшие бизнес-практики» западных компаний. А разработчики WMS в свою очередь утверждают, что их программы разработаны по алгоритмам тех самых «best business practices», поэтому вам нет нужды разрабатывать свои логистические проекты со своими бизнес-моделями. На основе концепции «лучшие бизнес практики» появилось понятие референтных (шаблонных) моделей. Референтные модели – это эталонные (рекомендуемые) схемы организации бизнеса, разработанные для конкретных отраслей промышленности на основе реального опыта внедрения в различных компаниях по всему миру и включающие проверенные на практике процедуры и методы организации управления. В моделях определены типовые бизнес-процессы, горизонтальные и вертикальные связи и бизнес-правила, действующие в различных областях. Референтные модели позволяют предприятиям начать разработку собственных моделей на основе уже готового набора функций и процессов.

Покупайте WMS и будет вам счастье и решение всех ваших проблем на складе

Смею утверждать, на основе своего практического опыта, что всё это такое же враньё как и «американская демократия», которую США пытаются внедрить в разных странах с помощью «цветных революций». Нет никаких «лучших бизнес-практик» и «референтных моделей», как не бывает одинаковых людей, всё это теория вводящая в заблуждение, точнее в зависимость бизнесменов не желающих думать своей головой, грубо говоря - это «лохотрон» мирового масштаба. По сути продажа этих теоретических концепций в виде ERP (англ. Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия), SCM (Supply Chain Management — системы управления цепочками поставок) , WMS -Система управления складом (англ. Warehouse Management System, аббр. WMS) - это большой и выгодный бизнес! На самом деле существует достаточно много методик и моделей, которые себя хорошо зарекомендовали в тех или иных компания, но они вам могут подойти или нет как «прокрустово ложе». Выражение «прокрустово ложе» стало крылатым и означает желание подогнать что-либо под жёсткие рамки или искусственную мерку, иногда жертвуя ради этого чем-нибудь существенным. Является одним из видов логических ошибок. Вывод: WMS – это не панацея от вашего бардака на складе, а только инструмент для автоматизации уже оптимизированных бизнес-процессов.

Как оптимизировать склад?

Оптимизация бизнес-процессов на складе должна происходить в несколько этапов. На первом этапе необходимо определить критерии оценки складских процессов и операций в воде объективных ключевых показателей эффективности КПЭ (KPI). КПЭ склада фактически являются частью логистической стратегии компании, которая в свою очередь является частью стратегии всей компании и её миссии на рынке. Одинаковых миссий и стратегий на практике не бывает, поэтому и к складским КПЭ нужно подходить индивидуально. Вторым этапом является описание складских бизнес-процессов компании «как есть», что позволяет понять как реально работает склад, а по КПЭ определить его местоположение в системе координат относительно аналогичных складов. На третьем этапе по КПЭ бизнес-процессов и операций необходимо определить проблемные «узкие места», т.е. найти в описании «как есть» неэффективные и «мёртвые» процессы и операции и оптимизировать, улучшить их до необходимого уровня. Четвёртым этапом оптимизации склада является описание складских бизнес-процессов компании «как надо», которое будет являться основой для алгоритма системы управления складом –WMS.

Но нужна ли вам WMS?

Доросли ли вы до WMS? WMS - это дорогое удовольствие! Как выбрать WMS? WMS можно сравнить с хорошим люксовым автомобилем, как по цене, так и по сложности конструкции, комплектации. Поэтому выбирать WMS нужно примерно также как и автомобиль. Смотрим «бренд», который хоть как-то гарантирует надёжность и качество продукта Смотрим «назначение» - Зачем? Вам этот продукт. Покупая автомобиль, вы же понимаете его назначение: возить своё «тело» на работу или возить начальника или возить грузы в фургоне или стройматериалы в самосвале. Так же и WMS на первый взгляд все одинаковые по функционалу, а если приглядеться, то имеют существенные различия. Одинаковы WMS, как автомобили, которые все имеют 4 колеса, двигатель, кузов, руль, сиденья, только вот по назначению они сильно отличаются, так же как легковушка от фуры. Затем нужно сравнить возможности WMS с разработанной вами в ЛП- логистическом проекте бизнес-моделью ВАШЕГО склада. Идеально подходящих под ваши бизнес-процессы WMS не бывает, ищите наиболее близкую, наиболее подходящую, имеющую опыт внедрения в вашей отрасли. И только на последнем месте нужно обращать внимание на цену, отметая все предложения WMS, которые не укладываются в ваш бюджет. Также обратил бы ваше внимание на то, что лучше покупать WMS у разработчика, а не у «системного интегратора», который продаёт (умело втюхивает) вам чужую разработку. Как правило, у системного интегратора работают отличные «продажники», которые вам снег зимой продадут, а вот специалистов знающих Систему хорошо нет, хотя есть обученные специалисты по её стандартной установке. Западная или отечественная? Это тоже вопрос интересный. Рекомендую выбирать отечественного производителя, но не из патриотических чувств, а по соображениям целесообразности в снижении рисков внедрения и владения ПО. Практика показала, что наши «западные партнёры» только на словах надёжные, а на деле при возникновении трудностей с Системой готовы бросить вас со своей «кривой» WMS один на один. Так произошло с немецкой компанией i2 СНГ Exceed WMS, которая за короткий период продала десятки WMS, не смогла их внедрить, объявила о своём банкротстве и уходе с российского рынка. Но наш российский разработчик подхватил «упавшее знамя», провёл ребрендинг Exceed WMS и сейчас продаёт эту систему под брендом Infor. WMS на платформе 1С или нет? Раньше действительно WMS на платформе 1С имели серьёзные изъяны и уступали по производительности Системам на других платформах, но сейчас на платформе 1С написаны нашими разработчиками вполне достойные продукты класса WMS. Поэтому бояться 1С не стоит!

При каких условиях нужно задуматься о приобретении WMS?

Основным условием является не площадь склада, не объём ТЗ-товарных запасов, не количество хранимых артикулов, а прежде всего интенсивность грузооборота вашего склада! Интенсивность грузооборота может быть определена по количеству приходов и отгрузок. Логисты практики сходятся во мнении, что если на складе компании собирается более 50-100 заказов в сутки, то пора автоматизировать склад с помощью WMS. Если интенсивность грузооборота на складе меньше, а артикулов много, то достаточно будет внедрить учётную систему управления складом с адресной системой хранения. Площадь склада и ТЗ при этом особого значения не имеют. Стоимость такой системы будет по бюджету в 3-5 раз меньше, чем внедрение WMS.

Что нужно знать, если вы всё же решились на автоматизацию своего склада с помощью внедрения WMS?

Моя практика показала, что: Успешных внедрений WMS всего 5-7% Не совсем удачных внедрений 30-40% Остальные внедрения, а это 50-65% абсолютно провальные с прямыми убытками 5-10млн. руб. и косвенными убытками в виде 1-2 лет времени потерянного ТОП менеджерами компании, лихорадкой всей компании от сбоев в работе склада, потерей продаж и клиентов.

Цена вопроса?

Минимальная стоимость WMS внедрением от 2,5 млн. руб, стоимость "железа": сервера, ТСД, принтеры, ПК, Вай-фай, и т.д. составляет 1,5-3млн. руб. Срок внедрения WMS составляет 6 месяцев.

Какие внедрения WMS можно считать успешными?

Три критерия: Сроки внедрения соблюдены Бюджет WMS по договору не превысил на практике при внедрении 20% Функционал WMS внедрён качественно и в полном объёме в соответствии с логистическими бизнес-процессами компании.

Какие внедрения не совсем успешные?

Если WMS внедрена и работает, но один или несколько из трёх критериев не удовлетворены. То есть, если не уложились в сроки внедрения по тем или иным причинам. если денег пришлось вложить значительно больше, чем планировали если внедрили не весь функционал, который планировался по ТЗ Не успешными внедрениями можно считать внедрение WMS, которая постоянно не хочет работать правильно, выдавая ошибки в течении последующего года. Года через 2-3 компании надоедает такая WMS, от которой больше проблем, чем пользы и её меняют на другую. Очень большой процент WMS, которые вообще не удалось запустить в работу!

Какие условия необходимы, но недостаточны для успешного внедрения WMS?

1. Наличие описанных бизнес-процессов склада "как надо" в ЛП логистическом проекте склада, так как это АЛГОРИТМ для настройки любой WMS. 2. Наличие толкового РП - руководителя проекта из состава ТОП менеджеров компании, который обладает обширными знаниями в области логистики, бизнес-моделирования, управленческого учёта, ИТ, который пользуется авторитетом в компании, который может организовать процессы управления, "продавить" правильные решения через саботаж смежных подразделений и склада, который имеет "доступ к телу" владельца компании и генерального директора. 3. Необходима поддержка Проекта и участие владельца компании 4. Необходим требуемый Бюджет Проекта, исключающий экономию на "спичках".

Ещё несколько советов!