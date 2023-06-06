Нефинансовые активы в пути, как исчезающий вид. Зачем бюджетникам счет 10700?

Понятие «активы в пути» может исчезнуть из бухучета бюджетников. В контрактной системе закупок заказчик определяет комфортный для себя порядок поставки активов. Зачем тогда бюджетникам счет 10700?

Объект учета

«Путь» возникает, когда товар уже отгружен поставщиком, и право собственности на него перешло заказчику. При этом товар еще где-то «едет», хотя на отчетную дату заказчик получил от поставщика надлежаще оформленные документы. В результате бухгалтер на основании полученных документов отражает в учете нахождение соответствующего актива «в пути».

Согласно п. 147 Инструкции № 157н (утв. приказом Минфина от 01.12.2010 № 157н) для учета материальных объектов нефинансовых активов, отгруженных поставщиками, но не поступивших к концу отчетного периода в учреждение, предназначен счет 10700 «Нефинансовые активы в пути». Этот счет используют в случае:

расчетов с поставщиками на условиях государственного (муниципального) контракта (договора), предусматривающего переход права собственности по отгрузке вне зависимости от получения материальных ценностей учреждением,

расчетов по аккредитиву,

при передаче (получению) объектов нефинансовых активов по централизованному снабжению.

Применение заказчиками счета 10700 при осуществлении государственных и муниципальных закупок вызывает вопросы.

Условия закупки

Дело в том, что закупки для государственных и муниципальных нужд — это рынок заказчика. Именно заказчик устанавливает «правила игры» для поставщиков. Поэтому в закупочных документах он может предусмотреть условия поставки, не предусматривающие переход права собственности по отгрузке. А поскольку закупка проводится конкурентным способом (аукцион, конкурс), то, если поставщика условия заказчика не устраивают, то не участвует в торгах.

Отказ от поставки с переходом права собственности по отгрузке имеет вполне рациональное обоснование: ведь заказчику, в частности, нужно произвести приемку товара согласно требованиям Закона № 44-ФЗ. Проведение приемки в случае, когда право собственности уже перешло к заказчику в момент отгрузки, теряет смысл. При этом непроведение такой приемки чревато санкциями не только для заказчика, но и для поставщика.

Суть в том, что согласно Закону № 44-ФЗ заказчик производит приемку исполнения контракта в порядке и сроки, установленные данным контрактом. И срок такой приемки заказчиком не должен превышать двадцать дней. Бухгалтер учреждения отражает в бухучете поставленный товар (выполненные работы, оказанные услуги) только на основании документа о приемке. При этом обязанность заказчика по завершению расчетов с поставщиком возникает только после размещения им в ЕИС документа о приемке. В таких условиях заказчику заключать государственный (муниципальный) контракт на поставку с переходом права собственности по отгрузкепросто нецелесообразно, так как возникает слишком много рисков.

Таким образом «путь» при расчетах по государственным и муниципальным контрактам не возникает, так как товар, право собственности на него и документы заказчик получает практически одновременно. При этом у учреждений остается возможность использования счета 10700 при осуществлении поставок по централизованному снабжению, а также при расчетах по договорам, заключенным не для государственных и муниципальных нужд. Например, вне рамок государственных (муниципальных) нужд учреждение может заключить договор на поставку материальных ценностей, на основании:

договора поручения;

договора, источником оплаты которого являются гранты или пожертвования.

Но в большинстве учреждений доля таких договоров незначительна и стремится к нулю.

Учетная политика

Применение счета 10700 в бухучете бюджетных учреждений целесообразно конкретизировать в рамках Учетной политики на 2023 год, например так:

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА (выдержка) «ХХ. На счете 10700 «Нефинансовые активы в пути» отражается факты хозяйственной жизни в следующих случаях: передачи (получения) таких объектов нефинансовых активов по централизованному снабжению,

расчетов по аккредитиву,

отгрузки поставщиками объектов нефинансовых активов, но не поступивших к концу отчетного периода в учреждение, при осуществлении расчетов с поставщиками на условиях договора поставки, предусматривающего переход права собственности по отгрузке вне зависимости от получения материальных ценностей учреждением. При этом такой договор поставки заключается вне рамок обеспечения государственных (муниципальных) нужд.»

Отмечу, что пункты 54-57 Инструкции № 174н для бюджетных учреждений (в редакции приказа Минфина от 27.04.2023 № 57н) не претерпели существенных изменений. Однако из данных пунктов исчезло перечисление первичных учетных документов, удостоверяющих отправку груза, а именно: накладной поставщика, требования-накладной (ф.0504204) со штампами транспортного узла (станции, порта и др.), а также извещения (ф.0504805), используемого при централизованном снабжении.