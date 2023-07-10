250 экспертов сошлись во мнении, что в бизнес-процессах нужно применять современные решения. Технологии помогают не только работать с клиентами, но и организовать команду, сделать работу быстрее и качественней.

С 28 по 30 июня 2023 года в Технопарке «Сколково» прошла девятая конференция об инновационных технологиях TECH WEEK.

110 компаний презентовали новые автоматизированные решения для бизнеса, а 250 экспертов рассказали о трендах в сфере инноваций.

Сегодня на рынке выигрывают компании, которые быстро проводят цифровую трансформацию своих подразделений.

Одни из лучших результатов внедрения технологий заметны в банковской сфере и в digital-маркетинге. Бизнес активно пользуется последними инновациями в области AI и повышает эффективность своей работы.

Опытом создания здоровой, развивающей корпоративной среды поделилась на конференции генеральный директор Банки.ру Динара Юнусова. Cогласно опросу, проведенному сервисом совместно с Happy Job, показатель индекса удовлетворенности сотрудников Банки.ру оказался лучшим во всей IT-отрасли России – 96,9%.

Мы проделали долгий путь поиска лучших практик и пришли к решению о создании общих принципов компании, которые объединяют всех сотрудников. Это решение привело нас к наилучшим результатам в достижении стратегических целей, - сказала в своем выступлении Динара Юнусова.

Денис Афанасьев, директор дивизиона В2В-продуктов Салют SberDevices, рассказал о цифровых инструментах для выстраивания эффективной команды. Сейчас большинство сотрудников выбирают гибридный формат работы и около трети работают полностью удаленно.

Для повышения эффективности бизнесу необходимо выбирать качественные и удобные коммуникационные сервисы, объединенные в универсальные платформы, поддерживающие разные модальности общения, - сообщил Денис Афанасьев.

IT-компания SberDevices занимается развитием искусственного интеллекта, проводит машинное обучение и применяет инновации в потребительской электронике. Их продукты подходят для индивидуального и коммерческого использования. В2В-продукты – от речевых сервисов до видеоконференцсвязи – помогают компаниям автоматизировать бизнес-процессы и открыть новые возможности для развития.

Помимо конференции и выставки на TECH WEEK были практические мероприятия для бизнеса. Например, нетворкинг-сессии, которые многие участники считают wow-форматом для построения живых связей и получения новых бизнес-контактов.

Предприниматели могли посетить 30-минутную экспертную консультацию и узнать о том, как внедрить новые технологии в конкретный бизнес.

Десятый TECH WEEK состоится уже этой осенью. В рамках юбилейной конференции организаторы готовят особенную программу.