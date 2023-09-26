От сомнения до доверия: как за 7 лет ОФД стал единственным источником достоверных данных

Операторы фискальных данных – целая кладезь информации о том, кто покупает, когда и сколько. Эти сведения могут как помочь предпринимателям, так и оказаться угрозой, поскольку ОФД передают все в налоговую. Как же правильно работать с онлайн-кассами и получать выгоду?

20 сентября 2023 года «Платформа ОФД» организовала бизнес-завтрак, посвященный семилетию компании.

7 лет назад никто не хотел внедрять онлайн-кассы, никто не верил в идею, что аппараты можно подключить к интернету. Это ж нужно перестраивать систему: трогать то, что уже работает… Мало кто хотел реформ.

«Платформа ОФД» была одной из первых четырех компаний, которые верили в успех и в пользу своих сервисов.

И это дало результат. Уже сейчас большинство предпринимателей не видят свою работу без онлайн-касс. Бизнес понял, что этот сервис позволяет получать удобную статистику: сравнивать свои продажи с показателями конкурентов, отслеживать покупательский интерес и тренды.

В итоге те, кто начал пользоваться нашими продуктами раньше, получили преимущество, — сказал Алексей Баров, генеральный директор «Платформы ОФД».

Чем занимаются операторы фискальных данных?

Прежде всего они передают в ФНС данные о расчетах. Налоговая видит, сколько касс зарегистрировано, когда они начинают работу, сколько чеков пробивают кассиры. И все это в режиме реального времени. Причем, информация доступна не только для регулятора, но и для бизнеса.

«Платформа ОФД» отправляет покупателям больше 4 млн чеков в день на e-mail и больше 250 тыс. в смс-сообщениях. Это помогает вести домашние бюджеты, считать и проверять расходы.

Компания стала оператором электронного документооборота и машиночитаемых доверенностей, специалисты помогают бизнесу перейти на электронные перевозочные документы, которые вот-вот станут обязательными для всех.

Направления деятельности компании

Как передача чеков в ФНС поможет увеличить продажи?

Предприниматели в удобном и понятном интерфейсе отслеживают свои показатели, обороты, рост среднего чека, какие позиции продаются лучше и почему.

В августе 2023 года через «Платформу ОФД» прошло чеков на 2 трлн рублей — это колоссальная масса материала для качественной аналитики.

От этих данных, например, зависит выкладка товара в магазине.

Для многих производителей новость, что банку пива обычно покупают не со снеками, а с десятком яиц. И это массово! Продавцы могут задуматься о том, чтобы поставить рекламу своего товара около бакалейного отдела, — рассказал Дмитрий Батюшенков, директор по продуктам на данных.

Это приводит к качественным изменениям взаимодействия между производителями продуктов, продавцами-ритейлерами и покупателями.

«Платформа ОФД» ставит себе задачу повысить эффективность использования денег заказчиков для достижения желаемых эффектов. В формате одного окна сервис поможет ответить на вопрос, о том, куда инвестировать и какую выгоду можно получить.

Малому бизнесу данные ОФД будут полезны для определения, в какую нишу на рынке стоит зайти. При этом небольшим компаниям сразу предлагают все инструменты, которыми пользуется крупный бизнес.

Как не получать штрафы за ошибки в кассовых чеках?

Владелец бизнеса может контролировать все, что происходит с кассой: посмотреть открытие смены, ошибки, проверить отвечает ли касса требованиям законодательства. Если что-то пойдет не так, специалисты самостоятельно звонят и предупреждают о критических ошибках.

ОФД — единственный источник достоверных данных, а что именно от бизнеса было передано государству как отчетный документ. Пока чек не ушел с кассы, он еще может изменяться, корректироваться. Но когда он приходит оператору фискальных данных, документ остается в неизменном виде, по 54-ФЗ, — сказал Дмитрий Афанасьев, директор по массовым продуктам.

Не каждый чек, который пробит на кассе, может быть принят к учету в налоговой. Специалисты проверяют, чтобы чеки соответствовали всем протоколам информационного обмена, а потом данные передаются в ФНС.

Порядка 10% всех ИНН, которые работают с кассами, допускают ошибки при формировании чеков. В объеме выручки за год компании создали ошибочных чеков на 732 млрд рублей.

Бухгалтеры смогут быстро узнать, какие выписки по документам их клиенты передали в госорганы.

Если мы видим ошибку, то сразу рассказываем клиенту, как ее исправить, как сделать чек коррекции. Тогда никаких штрафных санкций бизнесмен не получит, — поделился Дмитрий Афанасьев.

Какие ошибки допускают предприниматели?

Самые распространенные ошибки в чеках, за которые ФНС штрафует предпринимателей:

неверное указание стоимости или количества товара (т. н. суммовые ошибки),

ошибки в реквизитах,

два чека на одну покупку,

указан неправильный способ оплаты (например, безнал вместо наличности),

указана не та система налогообложения, которая применяется продавцом. Например, упраздненный ЕНВД вместо УСН.