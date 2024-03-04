Новый язык в условиях санкций: как власти и бизнес будут выстраивать отношения в 2024 году

Что изменится в корпоративных отношениях в 2024 году, как теперь будут работать специальные административные районы и почему у предпринимателей нет своего языка, чтобы обсуждать с государством «новую нормальность».

28 февраля в Москве прошел XIII Всероссийский Форум по корпоративному управлению: «Пути развития в новом мире». На встрече представители государства обсудили со специалистами по развитию бизнеса важные темы — что теперь будет с предпринимательством в стране, как эффективно работать в условиях санкций, привлекать в РФ инвестиции, технологии и лучших специалистов.

Бизнес отправился в путешествие на самолете без двигателя

Одной из серьезных проблем последних лет стало уклонение иностранных собственников от участия в принятии корпоративных решений. Об этом рассказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Власти разрешили проводить перестановку корпоративных прав, но не навсегда, а на время ограничений, которые накладывают недружественные страны на акционеров и членов совета директоров. В пакет регуляторных послаблений вошла и такая мера, которая позволяет совету директоров акционерного общества функционировать в усеченном составе.

Мы видим, что многие компании показывают хорошую, положительную динамику, есть активизация рынка IPO, другие тренды. Это особое путешествие на самолете без двигателя, когда ты исключительно полагаешься на силы природы и на собственную интуицию находить восходящие воздушные потоки. Они чрезвычайно важны, так как помогают нам пролететь больше и достичь вот этих наших дальних целей, — сказал сооснователь Ассоциации профессиональных директоров Александр Иконников.

Специальные административные районы продлили до 2039 года. В компании из САР можно вносить иностранные активы

Первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов назвал две задачи государства перед бизнесом, которые продолжат активно решать в ближайшее время. Это —стабилизация управления российскими компаниями в связи с санкциями и ускоренный переход активов в российскую юрисдикцию.

Теперь переезжать в специальные административные районы (САР) можно до 2039 года, но если раньше это можно было делать в рамках редомициляции, то сейчас там возможны инкорпорации, с некоторыми ограничениями.

Бизнес, которому стало некомфортно в зарубежных юрисдикциях, получит все возможности переехать в РФ и сохранить все преференции предыдущих юрисдикций.

Наша главная была задача какая? Максимальный возможный инструментарий в специальных административных районах для использования российского бизнеса. Лучшие практики из других юрисдикций – в нашу юрисдикцию, чтобы никто из бизнеса не мог сказать, что ему что-то не хватает. Не скрываю, санкционное давление наших, скажем так, коллег помогало нам активно двигаться в этом направлении, — заявил Илья Торосов.

Для стабилизации управления компаниями уже сделали:

увеличенные сроки выдвижения совета директоров;

перенос времени проведения годовых общих собраний;

возможность временно не формировать совет директоров ПАО;

сохранили за советом директоров все полномочия, если там не меньше трех действующих членов осталось в связи с выходом коллег из недружественных стран;

ввели временную возможность формировать совет директоров в любых акционерных обществах на три года;

продлили на 2024 год приостановки в судебном порядке прав иностранных инвесторов;

до 31 декабря 2025 года продлили возможность во внесудебном порядке вступать в прямое управление российским бизнесом, если подконтрольное иностранное лицо – КИК.

С 2018 года Минэкономразвития занимается проектом «русских офшоров» или специальных административных районов. Особую популярность САР получили в 2022 году, когда бизнес с российским участием столкнулся с проблемами за рубежом.

У нас уже есть там некоторые инкорпорированные фонды и так далее. То есть теперь вы можете в САРах создать компанию и в нее уже внести с определенными обязательствами, суммами, сроками. Важно, что потом вы можете иностранные активы в эту созданную вновь компанию в САРах вносить, — сказал Торосов.

В России нет языка, на котором можно говорить об изменениях в экономике

Такое мнение высказал руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев. Государство по-прежнему разрабатывает стратегии, которые хороши в условиях «старой нормальности». К ним относятся: рост производительности труда, импортозамещение, проблемы, которые связаны так или иначе с экспортом не сырьевым, а товарным.

Я с предпринимателями общаюсь достаточно регулярно, и последние, наверное, месяца четыре звучит как лейтмотив тема «А что с нами будет?». У нас нет языка обсуждать это. Поскольку языка нового нет, то мы во многом обсуждаем старую нормальность. Надо отдать должное, что правительство очень точно в этой старой нормальности действует, — заявил Алексей Нечаев.

Предприниматели по-прежнему готовы вкладывать свои силы в экономику, но они не могут понять зачем, когда выстроенную систему могут отнять. Представители бизнес-сообщества долго ждали, что в стране будет транзит власти, но сейчас происходит только транзит собственности. По мнению Нечаева, государство думает, что бизнес может работать только в условиях обременения.

Если у тебя есть обременение, тебе нужны прибыли, – так думают люди государственные, скажу я вам как человек, который провёл три года включённого наблюдения. А если у тебя нет обременения перед страной, зачем тебе прибыли-то? Помните, Бендер говорил Кисе Воробьянинову: «Киса, зачем вам деньги? У вас нет фантазии». Вот у вас нет обременения, зачем вам деньги-то вообще нужны, — рассуждает политик.

Бизнесу нужно заниматься послезавтрашним днем, а не решать проблему, как выжить завтра

У России есть все шансы на развитие, считает Александр Аузан — председатель Общественного совета при Министерстве экономического развития, независимый директор крупнейших публичных компаний.

Если вы не зацепились за послезавтра и будете продолжать, как в 2022 году, решать задачи выживания, которые вы решили блестяще, то будущего не будет. И у вас не будет, и у России не будет. Надо заниматься послезавтрашним днем, — сказал Александр Аузан.

Уже сейчас искусственный интеллект «Яндекса» вошел в двадцатку лучших, а «Яндекс.Переводчик» оказался на первом месте по переводу с русского на английский. Кроме того, Россия вместе с США, Китаем и Южной Кореей входит в четверку мировых стран, где зарождались цифровые экосистемы. Тогда как в Европе ни одной такой системы не образовалось. Поэтому ставку нужно делать на технологиях, которые станут актуальными послезавтра, а не завтра.