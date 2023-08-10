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Екатерина Макаренко РЕФЕРЕНС
ПСН

Сегодня поговорим о Патентах. Кому и почему такая система выгодна

Патентная система налогообложения — очень выгодная система. Рассмотрим в статье вопрос подробней.
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Если на УСН или ОСНО предприниматель платит налог с реального учётного дохода , то патент предполагает уплату налоги на основе расчетов. И чаще всего это значительно меньше чем реальный доход предпринимателя. Но это выгодно не только бизнесу но и государству, так как при уплате патента деньги в бюджет поступают не по окончании налогового периода а заранее. Смена УСН на патент не лишает права на налоговые каникулы.

Но у патентной системы налогообложения есть ограничения. Если предприниматель купил патент, а потом вышел за ограничения, налоги пересчитают как будто патента и не было. И главное — отследить утрату права на патент надо самостоятельно.

Когда ИП больше нельзя работать на патенте

У ИП пропадает право на патент при выходе за ограничения из п. 6 ст. 346.45 НК. Вот главные:

✔Доход с начала календарного года превысил 60 000 000 ₽.

Сумму смотрят по всем видам деятельности ИП, а не только по патентной. Если у ИП одновременно с патентом есть доход от деятельности на УСН, его тоже считают.

Например, ИП сдаёт в аренду помещения. На эту деятельность у него патент на год. На аренде за год ИП заработал 55 000 000 ₽. А в декабре продал одно из помещений за 10 000 000 ₽. Выручка от аренды была по ПСН, а от продажи по УСН. Вместе предприниматель заработал за год 65 000 000 ₽. Право на патент ИП утратил с начала года.

Ещё при деятельности по сдаче в аренду помещений, в доход засчитывают обеспечительные платежи, которые остались арендодателю в счёт просроченной арендной платы. Так пояснил Минфин в письме № 03-11-11/60066.

✔У ИП стало больше 15 работников.

Считаются работники только на патентной деятельности.

✔ИП стал вести деятельность на патенте не один, а с партнёром по договору о совместной деятельности.

✔ИП сменил помещение. И торговый зал в магазине или зал для посетителей в общепите стал больше 150 квадратных метров или больше регионального ограничения для выбранной деятельности (обычно это 50 квадратных метров).

✔ИП занимался грузо- и пассажироперевозками и расширил парк автомобилей, которых стало больше 20.

✔ИП перевёл розницу из офлайна в интернет-магазин.

Раньше ИП слетал с патента, если не оплатил его. С 2017 года право на патент не теряется из-за неуплаты. Предпринимателю просто насчитают пени и оштрафуют. Но не пересчитают налог по другой системе налогообложения.

Ещё бывают ситуации, когда ИП получил доход от деятельности, на которую у него нет патента. Например, есть патент на розницу, а ИП сдал часть магазина в субаренду. В этом случае ИП с патента не слетает. Но доход от аренды надо учесть в УСН — если она у ИП есть, или по общей системе.

При возникновении одного из оснований, приведших к утрате права на применение ПСН, индивидуальный предприниматель в течение 10 календарных дней должен подать в ИФНС заявление об утрате права на применение ПСН, форма которого утверждена приказом ФНС от 12.07.2019 г. № ММВ-7-3/352@. Налоговая инспекция снимет утратившего право на применение ПСН индивидуального предпринимателя в течение 5-ти рабочих дней со дня получения от него заявления об утрате права на применение патентной системы налогообложения. ИП считается утратившим право на применение ПСН и обязан перейти на общий режим налогообложения, на УСН или на ЕСХН с начала налогового периода, на который ему был выдан

ИП считается утратившим право на применение ПСН и обязан перейти на общий режим налогообложения, на УСН или на ЕСХН с начала налогового периода, на который ему был выдан патент.

Налоги, которые ИП должен уплачивать на ОСН, УСН или ЕСХН за период, в котором он утратил право на применение патентной системы налогообложения, ему следует исчислить и уплатить как для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. При этом предприниматели не должны уплачивать пени в случае несвоевременной уплаты налогов или авансовых платежей, подлежащих уплате в соответствии с ОСН, УСН или ЕСХН в течение того периода, в котором применялась ПСН. Кроме того, предпринимателям, утратившим право на применение ПСН, разрешено уменьшить НДФЛ, «упрощенный» налог или ЕСХН-налог на сумму «патентного» налога. На это Минфин указал в письме от 10.08.2021 г. № 03-11-11/64229.

Если предприниматель получил патент в календарном году и утратил право на применение ПСН во время его действия, то такой предприниматель считается утратившим право на применение указанного режима с даты начала действия патента. Если же в течение календарного года у налогоплательщика были патенты, срок действия которых на дату утраты права истек, то в отношении них утрата права на применение ПСН не возникает.

В случае, если ИП в календарном году получил несколько патентов и утратил право на применение ПСН в периоде действия одного из них, то он будет считаться перешедшим на УСН или ОСНО с наиболее ранней даты начала действия одного из действующих на момент утраты права патентов.

Москвичи, кроме этого, должны будут заплатить еще и торговый сбор. Пеней за просрочку таких налогов и сбора не будет.

Можно ли как-то уберечься от таких сюрпризов?🤷‍♀ Можно✅

  1. Во-первых, тщательно следите за лимитами и не превышайте их.

  2. Во-вторых, если не уверены, не покупайте патент на длительный срок.

  3. В-третьих, продумайте пути отхода и подайтесь еще на УСН.

Тут главное не пропустить сроки ежемесячной подачи заявления на получение патента. Его надо подать за 10 рабочих дней до начала срока действия патента, иначе возможны проблемы с налоговой инспекцией. И, если ИП не хочет внезапно получить большие доначисления НДС и НДФЛ, стоит все-так в запасе иметь УСН. Т.е. заранее подать уведомление о переходе на упрощенку. ☝

Екатерина Макаренко РЕФЕРЕНС

Екатерина Макаренко РЕФЕРЕНС

Руководитель в варшавское шоссе

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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