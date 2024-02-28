Проблема с выводом средств из QIWI банка. Можно ли вернуть деньги?

В 2017 году группа QIWI приобрела у банка «ФК Открытие» бренды и программное обеспечение Рокетбанка и «Точки», после чего они стали действовать под лицензией Киви Банка. Летом «Точка» была продана топ-менеджменту и инвесторам после того, как в январе 2023 года получила универсальную лицензию на банковские операции.

Банк «Точка» заявил, что отзыв лицензии у Киви Банка 21 февраля затронул часть его клиентов, но пообещал запустить для них новые опции и предложения в ближайшее время. РИА Новости сообщает, что отзыв лицензии у Киви Банка произошел из-за многочисленных нарушений и передачи информации в правоохранительные органы.

QIWI-кошельки и платежная система Contact перестали работать, и ГК «АСВ» будет выплачивать вкладчикам суммы в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей.

После некоторого времени, проблема вывода денег с киви-кошельков была частично решена, и теперь средства можно вывести. Для этого необходимо обратиться в Агентство по страхованию вкладов и подать заявление на выплату. Выплаты по одобренным требованиям будут произведены в ходе ликвидации банка.

Эта ситуация затронула и одного из наших клиентов и сейчас мы занимаемся выводом средств с их счета.