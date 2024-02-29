У второго банка после QIWI отозвали лицензию. Теперь ЦБ лишил лицензии «Гефест»

Мы ожидали, что за QIWI последуют ещё банки со слабой надёжностью, но не думали что это случится так быстро.

Банк России сообщил что в соответствии с положениями Федерального закона «О банках и банковской деятельности», Центральный банк Российской Федерации принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого банка «Гефест», расположенного в городе Кимры Тверской области и зарегистрированного под номером 1046. Данное решение коснулось Общества с ограниченной ответственностью КБ «Гефест», которое на момент лишения лицензии занимало 336-е место по величине активов среди всех банков в России.

В заявлении опубликованном на сайте Банка России сказано, что на протяжении длительного периода времени КБ «Гефест» демонстрировало убыточную деятельность из-за своего неэффективного и замкнутого характера бизнеса. Эта компания систематически нарушала законодательство, касающееся противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, она не соблюдала федеральные законы и регламенты Банка России, регулирующие банковскую сферу. В результате, за последние 12 месяцев регулирующий орган неоднократно применял к ней меры, включая ограничения на привлечение вкладов от населения.

Кредитный корпоративный заёмный портфель в большинстве случаев ложился на плечи компаний, имеющих прямые или опосредованные связи с основными владельцами банка. Сделки, проводимые этим финансовым институтом, в основном, были направлены на поддержание формальных норм капитала, несмотря на то, что более половины всех займов были займами сомнительного качества. Кроме того, организация ООО КБ «Гефест» систематически не исполняла указания надзорного органа, касающиеся устранения проблемных моментов в сфере защиты информации, выявленных в рамках их операционной деятельности.

Как и в случае с QIWI банком управление ООО КБ «Гефест» было передано временной управляющей команде, представляющей интересы государственного учреждения «Агентство по страхованию вкладов». Эта мера будет применяться до тех пор, пока не будет определен официальный управляющий по конкурсу или назначен ликвидатор. В результате, текущее руководство кредитного учреждения утратило свои полномочия в рамках действующего законодательства.