Как совершать платежи в Китай в 2024 году. Обзор банков

Итак, в продолжении темы про отзыв лицензии у QIWI банка, мы хотим вам рассказать про альтернативы этому платёжному механизму. Эта статья будет интересна тем, кто работает с маркетплейсами, имеет активный товарооборот с Китаем.

Через какие банки в 2024 году можно работать с Китаем и спокойно переводить туда деньги.

В прошлых статьях мы вскользь пробежались по этой теме, теперь расскажем поподробнее и начнём с банков, входящих в топ-30 по надёжности по версии Центробанка. Несмотря на то, что банк «Тинькофф» попал под санкции США, у него есть предложение по открытию счёта в юанях, и он производит трансграничные переводы, в том числе и в Китай. На вопрос, какие банки Китая принимают переводы из «Тинькофф», нам конкретно ответить не смогли, но сказали, что список банков, принимающих платежи, достаточно большой. В настоящий момент мы уточняем информацию по этому вопросу.

Второй банк из счастливой тридцатки — это «Росбанк», у него интересные предложения по открытию счетов для физических и юридических лиц. Предложения доступны на сайте, и, по нашему мнению, это один из самых надёжных и беспроблемных способов. По крайней мере, на данный момент. Хотя «Росбанк» тоже подсанкционный — там уверены в своей стабильности и рапортуют об успешном проведении денег в банки КНР.

Следующий банк — это китайский «Бэнк оф Чайна», как следует из названия это китайский банк. Банк был зарегистрирован в 1993 году под наименованием «Банк Китая (Элос)» и стал одним из первых дочерних иностранных банков в России. Основная специализация — обслуживание торгового оборота между РФ и Китаем. Розничное направление развито слабо. Личное мнение — не очень дружелюбная и клиентоориентированная служба поддержки и департамент по открытию счетов для юрлиц.

Банк «Солидарность» — поволжский коммерческий банк, создан 23 октября 1990 года. Достаточно старый и надёжный банк. Жалоб от клиентов на возврат платежей из КНР нет или их настолько мало, что мы их не нашли. Если что-то идёт не так — там достаточно дружелюбная поддержка. Открыть счёт для юрлица не составляет никаких проблем.

Ещё есть очень интересные предложения от «Модульбанка» — он вообще позиционирует себя как банк для предпринимателей и особенно для селлеров маркетплейсов. Тут вам и разнообразие валют, и вывод на маркетплейсы, и фотостудия для товаров, и обучение торговле на маркетплейсах, и бонусы — например, банк сразу переводит деньги за выкупленные товары, не дожидаясь выплат от маркетплейсов. Правда, в банке нас предупредили, что возвраты денег, отправленных в Китай, случаются. Они, к сожалению, не ведут статистики, но отказы есть.

Из банков остался только «Морской банк» — он также находится под санкциями, но, как говорит пресс-служба банка, это коснулось только расчетов в долларах США и больше ничего. Банк уверенно работает с Китаем, открывает счета юрлицам. Поддержка дружелюбная, оставляет приятное впечатление.

И напоследок у нас остался очень интересный сервис. Это казахстанский сервис платежей «Collect & Pay». Хотим заметить, что это не банк, а, как они сами себя называют, финтех-компания. Имеет лицензию от Astana Financial Services Authority (AFSA) на осуществление финансовой деятельности и обслуживает клиентов по всему миру. То есть не только в юанях и не только с Китаем. Каких-то отрицательных отзывов в рунете об этом сервисе мы не нашли, но и положительных нет. Вообще информации об этом сервисе исчезающе мало. Хотя поддержка и очень дружелюбная. Немного создаётся ощущение, что штат сотрудников совсем небольшой. Работать с ними или нет — решать вам, мы, в свою очередь, сказать о них не можем ни хорошего, ни плохого. Отметим только, что никакой системы страхования в этом сервисе нет.

Цитирую: «Гарантом сохранности выступают наши банки-партнеры и регулятор». Но мы налаживаем с ними контакт, и, возможно, скоро у нас появится более обширная информация об этом интересном сервисе.

Рекомендуем следить за нашим телеграм-каналом, тем более там вы можете задать интересующие вас вопросы по ведению бизнеса, бухгалтерии и налогам.