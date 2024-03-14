Обязательная маркировка для продавцов на маркетплейсах

В статье рассказываем почти все, что нужно знать селлеру при продаже товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Мы уже кратко рассказали в своих соцсетях, что такое обязательная маркировка и зачем она нужна, а сегодня мы детально разберем вопросы маркировки для продавцов на маркетплейсах.

Что бизнесу нужно знать о маркировке

Маркировка товаров внедряется постепенно и требует регистрации в системе «Честный знак» за семь дней до начала оборота товаров. Для продавцов точные сроки отсутствуют, главное — успеть на старт сканирования кодов. Этапы маркировки включают объемно-сортовой учет и затем переход к поэкземплярному.

Чтобы торговать маркированными товарами, нужно выбрать подходящую систему налогообложения. Будьте внимательны: в интернете часто можно встретить неверную информацию.

Как происходит продажа маркированных товаров на маркетплейсах

С 1 марта 2023 года в связи с вступлением в силу постановления Правительства от 29.07.2022 № 1351 изменились правила продажи маркированной продукции для маркетплейсов и интернет-магазинов.

Эти торговые площадки стали полноценными участниками оборота, а это значит, что они несут ответственность за продажу немаркированного товара или отсутствие сведений о реализации такого товара в системе маркировки Честный ЗНАК.

Как селлерам вводить в оборот маркированный товар

Действия селлера (поставщика, который продает свои товары через маркетплейс) будут зависеть от того, откуда он взял товар: закупил у российского производителя или оптовика, импортировал или произвел сам.

Закупка маркированного товара у российского производителя — это самый распространенный вариант. В этом случае производитель сам маркирует товар и вводит его в оборот.

При закупке товара он отправляет селлеру УПД, который тот принимает в системе ЭДО, после чего товар автоматически начинается числиться за селлером.

Импортированный товар

Сценарий работы с таким товаром самый сложный, поскольку импортер сам оформляет документы, договаривается о поставках с зарубежным партнером.

Например, если селлер самостоятельно нашел в Китае компанию, которая будет ему что-то отгружать, то он, во-первых, должен договориться с зарубежным партнером о том, кто создает карточку товара в глобальной системе GS1. Вполне возможно, что у импортера уже имеется эта карточка и он просто даст к ней доступ импортеру в России.

Во-вторых, селлеру нужно промаркировать товар до пересечения границы РФ. Нужно договориться, чтобы это сделали либо на заводе производителя, либо промаркировать товар на таможенном складе. Только после того, как маркировка появится на товаре, его можно ввозить в Россию.

При оформлении таможенной декларации указываются все коды маркировки. После этого таможня дает разрешение на ввоз товара.

Далее селлер осуществляет отдельную операцию — вводит товар в оборот, указывая информацию о таможенной декларации, по которой товар въезжает в Россию.

Вот кратко это вся информация, которую нужно знать продавцам на маркетплейсах о маркировке товара.

В следующей статье мы расскажем как селлерам выводить из оборота маркированный товар.