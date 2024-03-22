Влияние автоматизации на рынок труда: мифы и реальность

В последнее время обсуждение темы автоматизации и её влияния на рынок труда становится всё более актуальным.

В наш чат обратилась клиентка, поделившись новостью из Китая о столовой, где вместо кассиров за взимание платы отвечает ИИ, что спровоцировало обсуждение влияния подобных технологий на сокращение рабочих мест. Её позиция была встревоженной — сокращение кассиров в большом ретейле — это не новость.

Во многих супермаркетах уже есть кассы самообслуживания. Теперь попадают под сокращение кассиры в столовых. Их заменит ИИ. Заручившись аргументами, я её успокоила, а потом решила превратить это всё в статью.

В России подобные технологии ещё очень далеки от широкого распространения. Даже на международном уровне подобные магазины и столовые — скорее исключение, чем правило. Факт остаётся фактом: технология ещё сырая, дорогая, и ассортимент товаров, доступных для сканирования ИИ, крайне ограничен. Несмотря на то что в Китае функционирует около 200 таких беспилотных магазинов, по отношению к общей численности населения это действительно капля в море.

В России ситуация ещё менее продвинутая: с 2019 года было открыто всего два или три подобных заведения, одно из которых уже закрылось.

На сегодняшний день стоимость внедрения и эксплуатации таких технологий значительно превышает экономическую выгоду от их использования, особенно если сравнивать с затратами на найм мигрантов из Средней Азии для выполнения аналогичных функций. Это делает маловероятным широкое распространение подобных инноваций в обозримом будущем.

Однако в определённых секторах, например, на крупных производствах и в сервисах типа складов «Амазон», где важна высокая скорость работы, внедрение робототехники уже стало необходимостью. Это вызывает обеспокоенность и даже протесты со стороны профсоюзов, в некоторых случаях приводя к конфликтам и трагедиям.

Тем не менее, внедрение роботов в малый и средний бизнес это тренд и хотя из-за высоких затрат на покупку, обслуживание и ремонт оборудования, а также необходимости в высококвалифицированных специалистах для его эксплуатации он еще не повсеместный, но в дальнейшей перспективе он окупает себя многократно. Требуется кроме технологий еще внедрение нового в умы. Примером тому может служить РЖД, где новые вагоны вводятся в эксплуатацию крайне медленно.

Искусственный интеллект и робототехника не заменят человека полностью, а скорее станут инструментами для облегчения труда квалифицированных специалистов. В неквалифицированном секторе труда общество будет нуждаться в человеческих ресурсах ещё долгое время, и ситуация с занятостью, особенно в России, не изменится радикально в ближайшие годы. Хороший пример использования нейросетей в дизайне — если у тебя нет вкуса и хотя бы базового художественного образования никакие нейросети не сделают за тебя шедевр. С художественной точки зрения работу нейросети сделанную по неграмотному запросу видно сразу.

Таким образом, ситуация напоминает общественное восприятие ГМО: учёные придумали отличный способ производить дешёвые и более сильные продукты, а люди этого испугались, а маркетологи использовали этот страх. Это ведет к тому, что внедрение технологий происходит намного медленнее, чем могло бы быть на самом деле.

В заключение стоит отметить, что технологический прогресс неизбежен, и его влияние на рынок труда будет продолжать расти. Однако этот процесс будет постепенным, и есть время для адаптации и переподготовки работников под новые условия трудовой деятельности. Важно, чтобы государство и частный сектор вложили ресурсы в образование и профессиональную подготовку, чтобы минимизировать негативные последствия этих изменений и воспользоваться новыми возможностями, которые они предоставляют.

Также необходимо учитывать специфику российского рынка и менталитета. Процесс внедрения новых технологий здесь может идти своим путем, с учетом особенностей экономики и предпочтений населения. В итоге, искусственный интеллект и роботы могут стать не заменой человека, а его помощниками, позволяющими сосредоточиться на более творческих и менее рутинных аспектах работы.