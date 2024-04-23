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Екатерина Макаренко

О госзакупках простым языком

Сегодня, как и было обещано, хочу поделиться с вами обновлениями в системе государственных закупок.
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 Наш последний опрос показал, что многие предприниматели все еще считают систему госзакупок слишком закрытой. Это стало четвертой по значимости проблемой для бизнеса. Но я считаю, что не все так плохо, как кажется на первый взгляд. За последние два года система действительно стала открытее и прозрачнее благодаря вносимым в неё изменениям

 К примеру, рынок госзакупок в 2023 году составил около 10 триллионов рублей. Однако конкуренция всё ещё остается на невысоком уровне. Интересный факт: количество тендеров без единого отклика выросло - это показывает, что не все так гладко с участием в тендерах.

 Ещё в ноябре прошлого года замминистра финансов Алексей Лавров сказал, что контрактная система, наконец, функционирует устойчиво и в 2024 нет необходимости её существенно править, но некоторые изменения произошли.

 Теперь собственно о нововведениях. С апреля 2024 года все участники закупок должны будут заключать контракты через Единую информационную систему в структурированном виде. Также были упрощены процедуры для малых предприятий и организаций из новых регионов, что должно помочь малому бизнесу быть более конкурентоспособными.

 Новые изменения делают процесс государственных закупок проще, особенно в новых регионах и для малых предприятий, а также для социально ориентированных некоммерческих организаций. Также введены меры, которые помогают во время экономических трудностей. Были отменены некоторые правила, связанные с закупками у единственного поставщика, потому что они не работали эффективно. Теперь есть также новые правила, которые наказывают за нарушение правил конкуренции, и установлены чёткие критерии для случаев, когда закупки делаются у одного поставщика, например, в случаях с закупками лекарств.

 Эти действия предпринимаются для того, чтобы упростить доступ к системе государственных закупок, сделать её более открытой и прозрачной, а также развеять распространённые представления о коррупции в этой сфере. Теперь малые компании могут конкурировать на равных с крупными игроками отрасли.

 Кстати, важно отметить, что сейчас появилось множество курсов по работе с системой госзакупок. Это тоже понижает порог входа, хотя требует дополнительных знаний и времени на обучение. Но в то же время, это предоставляет возможность лучше понимать систему и эффективнее использовать ее возможности.

 В заключение, хочу выразить свое мнение. Я уверена, что все эти изменения и нововведения в системе госзакупок — это большой шаг вперед. Они делают систему более открытой и справедливой. Это особенно важно для малого бизнеса, который теперь имеет больше шансов на успех, на равных с крупными компаниями. Надеюсь, что продолжение реформ поможет еще больше укрепить доверие к системе госзакупок и сделает ее еще более прозрачной и доступной для всех.

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Екатерина Макаренко

О госзакупках простым языком

Сегодня, как и было обещано, хочу поделиться с вами обновлениями в системе государственных закупок.

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