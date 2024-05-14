О предоставлении сведений о транспорте в военкомат

Внимание всем владельцам бизнеса, имеющим на балансе транспортные средства! С момента объявления мобилизации в России начала действовать ст. 13 закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», устанавливающая военно-транспортную обязанность.

Она распространяется на все организации независимо от формы собственности и требует предоставления транспорта для нужд Вооруженных сил в период мобилизации и военное время. Данные о транспорте военкоматы получают через ГИБДД.

Если ваша компания получит запрос от военкомата о предоставлении сведений о транспорте, игнорировать его крайне опасно — это грозит штрафом до 400 тысяч рублей. Особое внимание уделяется грузовикам, прицепам, автокранам, погрузчикам, квадроциклам, тракторам, а также пассажирскому транспорту — автобусам и микроавтобусам. Такой порядок закреплен в пункте 26 положения о военно-транспортной обязанности, утвержденного Указом Президента от 02.10.1998 № 1175.

У многих возникает вопрос: по какой форме подавать сведения о транспортных средствах в военкомат? Официально утвержденной формы отчета не существует, но образец информации о наличии и техническом состоянии транспортных средств можно скачать по ссылке <ссылка>.

Помните, что за игнорирование запроса от военкомата должностным лицам грозит штраф от 40 000 до 50 000 руб, а организациям — от 350 000 до 400 000 руб согласно ст. 19.25 КоАП РФ. Это достаточно ощутимые суммы, которые могут негативно повлиять на финансовое состояние компании.

Если у вас уже заболела голова и возникли трудности с подготовкой отчета или любые другие вопросы, связанные с военно-транспортной обязанностью, Не стесняйтесь обращаться за консультацией, чтобы избежать возможных проблем и штрафов, я всегда готова вам помочь.