В отпуске размышляя о грустном

Накопив определённое количество денег или взяв кредит, они начинают смотреть по сторонам и думать: «О, у Васьки хорошо идут железные двери. Почему бы и мне не заняться этим бизнесом?» Так на рынке появляются Петька, затем Тамара, а за ней и Анатолий Вифлиемович. Логотип для их бизнеса рисует племянница, которая недавно закончила курсы кройки и шитья. В бухгалтеры приглашается Настасья Филипповна — сватья седьмого брата внучатой бабуленьки, тоже с какими-то курсами за плечами.

Наш коммерсант!

Но такая модель предпринимательства вредна не только для этих горе-бизнесменов, но и для рынка в целом. Во-первых, заполняя рынок некачественными товарами и услугами, они создают иллюзию конкуренции, которая на деле приводит к банальному снижению качества и росту недовольства потребителей. В результате у нас не развивается ни технология, ни культура производства, потому что цель таких "предпринимателей" — скорее заработать на тренде, а не создать что-то стоящее. В итоге деньги уходят на латание дыр, а рынок продолжает наполняться пустышками.



Кроме того, такая ситуация фактически не меняется с 90-х годов. Только тогда у Васьки вместо железных дверей были малиновые пиджаки, а за Тамарой и Анатолием Вифлиемовичем шли десятки похожих проектов, разорявшихся один за другим. Проблема в том, что рынок перегревается не от здоровой конкуренции, а от однотипных решений и отсутствия настоящей экспертизы. Это мешает развитию действительно интересных продуктов и инноваций, так как они вынуждены пробиваться сквозь море посредственности. И это только усиливает недоверие потребителей и усложняет работу тем, кто действительно хочет делать качественный продукт.



Помимо всего прочего, такой рост однотипных проектов порождает и проблемы на рынке труда. Это напоминает ситуацию начала нулевых, когда родители отправляли толпами своих детей в ВУЗы на специальность "экономист", а дети спустя пять лет обучения пошли работать кассирами в "Макдональдс". Подобные предприниматели создают низкоквалифицированные рабочие места, в которых нет перспективы роста, что приводит к застою в экономике и снижению профессионального уровня кадров. В результате, вместо развития и улучшения профессиональных навыков, люди теряют время, работая в компаниях, которые сами по себе нежизнеспособны.



И наконец, повышенный спрос на микрокредиты от таких вот предпринимателей создает ложный сигнал для финансового рынка. Банки и микрофинансовые организации видят спрос и продолжают выдавать кредиты, но в результате этого растут долги, а не бизнесы. Эти кредиты, в конечном счете, только загоняют начинающих предпринимателей в ещё большую финансовую яму. Экономика страдает, а вместо прогресса мы снова и снова возвращаемся к старым ошибкам.



Как говорится в песенке из к/ф "Про Красную Шапочку": «Лучше всё же делать то, что ты делать мастер». ну или нужно приглашать мастеров своего дела.