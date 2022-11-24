Новогодний чек-лист для предпринимателя 🎅 (ИП)

уменьшить патент на страховые взносы;

доплатить вторую часть патента;

подать заявление на патент на 2025 год.

Если у вас есть риск превысить доход 60 млн. рублей в 2025 году, то берите патент на более короткий срок: на полугодие/квартал/месяц и при необходимости продлевайте.

❗️Проверьте какая у вас система налогообложения, кроме патента, чтобы не было мучительно больно, если неожиданно превысите лимит.

Заходите в ЛК nalog.ru в верхней части экрана, под вашими ФИО написано: УСН или УСН, патент. Бойтесь, если там написано только патент, а вы осознано не на общей системе налогообложения