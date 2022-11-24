Новогодний чек-лист для предпринимателя 🎅 (ИП)

Заплатить фиксированные страховые взносы за 2024 год
Если вы на патенте:
уменьшить патент на страховые взносы;
доплатить вторую часть патента;
подать заявление на патент на 2025 год.
Если у вас есть риск превысить доход 60 млн. рублей в 2025 году, то берите патент на более короткий срок: на полугодие/квартал/месяц и при необходимости продлевайте.
❗️Проверьте какая у вас система налогообложения, кроме патента, чтобы не было мучительно больно, если неожиданно превысите лимит.
Заходите в ЛК nalog.ru в верхней части экрана, под вашими ФИО написано: УСН или УСН, патент. Бойтесь, если там написано только патент, а вы осознано не на общей системе налогообложения
Если вы на УСН:
посчитать совокупный доход, если он больше 60 млн. рублей - нужно выбрать какую ставку НДС будет выгоднее использовать в 2025 году: НДС 5% или 20%.
В зависимости от выбранной ставки:
- заключить дополнительные соглашения с контрагентами;
- внести изменения в ККТ;
- внести изменения в карточки маркетплейсов;
- настроить 1с;
- написать инструкции для менеджеров по продажам
- подать заявление на смену объекта налогообложения, если хотите сменить «Доходы» на «Доходы-Расходы»
Если вы на ОСНО:
оценить целесообразность перехода на УСН и подать заявление до 31.12.2024г.
Проверить свой ОКВЭД на соответствие реально осуществляемой деятельности
Если есть сотрудники в штате:
МРОТ увеличен до 22 440₽, в регионах эта сумма увеличивается на коэффициенты: северный и районный, проверить трудовые договоры, если нужно — проиндексировать зарплаты и подготовить изменения в штатное расписание;
составить график отпусков на 2025 год;
выплатить зарплату до Нового года.
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