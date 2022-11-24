Екатерина Макаренко

Новогодний чек-лист для предпринимателя 🎅 (ИП)

Что нужно сделать предпринимателям до Нового года, пересылайте знакомым и клиентам, если они «самостоятельные» и себе берите на вооружение.

Заплатить фиксированные страховые взносы за 2024 год

Если вы на патенте:

  • уменьшить патент на страховые взносы;

  • доплатить вторую часть патента;

  • подать заявление на патент на 2025 год.

Если у вас есть риск превысить доход 60 млн. рублей в 2025 году, то берите патент на более короткий срок: на полугодие/квартал/месяц и при необходимости продлевайте.

❗️Проверьте какая у вас система налогообложения, кроме патента, чтобы не было мучительно больно, если неожиданно превысите лимит.

Заходите в ЛК nalog.ru в верхней части экрана, под вашими ФИО написано: УСН или УСН, патент. Бойтесь, если там написано только патент, а вы осознано не на общей системе налогообложения

Если вы на УСН:

посчитать совокупный доход, если он больше 60 млн. рублей - нужно выбрать какую ставку НДС будет выгоднее использовать в 2025 году: НДС 5% или 20%.

В зависимости от выбранной ставки:

  • - заключить дополнительные соглашения с контрагентами;

  • - внести изменения в ККТ;

  • - внести изменения в карточки маркетплейсов;

  • - настроить 1с;

  • - написать инструкции для менеджеров по продажам

  • - подать заявление на смену объекта налогообложения, если хотите сменить «Доходы» на «Доходы-Расходы»

Если вы на ОСНО:

  • оценить целесообразность перехода на УСН и подать заявление до 31.12.2024г.

Проверить свой ОКВЭД на соответствие реально осуществляемой деятельности

Если есть сотрудники в штате:

МРОТ увеличен до 22 440₽, в регионах эта сумма увеличивается на коэффициенты: северный и районный, проверить трудовые договоры, если нужно — проиндексировать зарплаты и подготовить изменения в штатное расписание;

  • составить график отпусков на 2025 год;

  • выплатить зарплату до Нового года.

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