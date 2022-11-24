Блокировка по 115-ФЗ. Уже сталкивались с банковским контролем при проведении операции?

Для борьбы со схемами обналичивания банкиров заставляют тщательно контролировать операции посредников. Банки, специализирующиеся на работе с малым бизнесом и микробизнесом плачут от 115-ФЗ. Но и предприниматели плачут тоже.

Статистика ЦБ показывает уменьшение теневого бизнеса. В своих докладах они отмечают, что обналичивание идёт через малый и микробизнес, и даже называют стоимость таких «услуг» - 15-17%.

ЦБ называет ряд маркеров, которые указывают на сомнительного клиента:

зарегистрирован после 1 января 2016 года

счёт открыл после 1 января 2017 года

налоговая нагрузка не выше 2%

поступление или списание со счета суммы от 1 млн руб в день в качестве оплаты за а/м, табак, продукты, непродовольственные товары

коды ОКВЭД по 133 видам деятельности

Переводы физическим лицам без заключения трудовых договоров и оплаты налогов.

По 115-ФЗ выявив сомнительную операцию, банк обязан на 1 день приостановить движение. За это время банк должен выяснить, не обладает ли его клиент признаками транзитной компании, пообщаться с клиентом и принять решение - проводить операцию или отказать и сообщить в Росфинмониторинг. Для этого банк запрашивает документы, подтверждающие реальность сделок и словесное обоснование операций.

Тем не менее. Не пугайтесь, если у вас приостановили платёж. Иногда бывает просто достаточно поговорить с сотрудниками банка и операции по счету будут возобновлены. И всегда будьте готовы предоставить полный пакет документов. Не ссылайтесь ни на какие коммерческие тайны.

Поверьте, у банкиров нет никакой личной неприязни ни к какому-то бизнесу или к какому-то предпринимателю. Банкиры просто не хотят отзыва своей лицензии. И вынуждены работать по новым правилам.

И ещё. Если по многим пунктам этих новых методических указаний можно отбиться, то по пункту «налоговая нагрузка» ничего нельзя сделать задним числом. Будьте внимательны и следите, чтобы ваши платежи в бюджет были не менее 2%, если вы не хотите попасть ни в какие чёрные списки.

А вы уже сталкивались с банковским контролем при проведении операции?

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