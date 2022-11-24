Иметь значок ГТО — дело чести каждого трудящегося!

С 1 января 2025 года у граждан РФ появилась новая возможность получить налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Согласно п. 2.1 статьи 218 НК РФ, а также письму Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2024 № 03-04-05/108559, теперь каждый обладатель знака отличия ГТО может рассчитывать на вычет в размере 18 тысяч рублей.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» был возрожден в 2014 году с целью популяризации здорового образа жизни среди населения страны. Комплекс включает в себя различные нормативы физической подготовки, выполнение которых позволяет гражданам получать знаки отличия разных уровней: бронзовый, серебряный и золотой. Для того чтобы получить знак ГТО, необходимо успешно пройти испытания в таких дисциплинах, как бег, прыжки, метание снарядов, подтягивания и другие виды физической активности.

Новая инициатива направлена на стимулирование граждан к активному участию в спортивной жизни общества. В условиях современного мира физическая активность становится важным элементом здоровья и благополучия и качества жизни каждого человека.

Согласно нововведениям, любой гражданин, имеющий знак ГТО любого уровня, сможет воспользоваться правом на получение налогового вычета в размере 18 тысяч рублей. Это значит, что сумма налога, которую он обязан уплатить государству, будет уменьшена на указанную сумму. Таким образом, государство поддерживает тех, кто активно занимается спортом и стремится поддерживать свою физическую форму на высоком уровне.

Право на получение данного налогового вычета имеют все граждане Российской Федерации, обладающие знаком ГТО. При этом важно отметить, что знак должен быть получен после 1 января 2025 года. Вычет предоставляется один раз за календарный год и не суммируется с другими видами налоговых льгот.

Для получения вычета необходимо предоставить следующие документы:

Заявление о предоставлении налогового вычета.

Копию удостоверения личности (паспорт).

Документ, подтверждающий наличие знака ГТО (удостоверение или сертификат).

Эти документы подаются в налоговый орган по месту жительства налогоплательщика.

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