В этом месяце к нам пришло сразу несколько запросов на смену юридического адреса . Смена юридического адреса важна для налогового учета и взаимодействия с госорганами.

Смена адреса может понадобиться во многих случаях (очевидных и неочевидных)

1. Переезд офиса в другое место.

2. Выход собственника на домашний адрес которого был оформлен юридический адрес фирмы.

3. Пометка о недостоверности в ЕГРЮЛ в связи с изменением территориальной структуры – т.е смена наименований в кадастре без изменения местонахождения – было владение – стало здание.

4. Пришла проверка и не увидела вас по адресу – внесла пометку о недостоверности.

Поэтому мы подготовили пошаговую инструкцию по смене адреса.

Процесс включает несколько шагов

Шаг 1: Принятие решения об изменении адреса

Нужно составить протокол собрания учредителей или приказ директора с новым адресом и датой переезда.

Шаг 2: Подготовка документов

Необходимы:

Протокол собрания

Новая редакция устава ( необходимость менять устав возникает когда в уставе записано полное местоположение Компании или вы переезжаете в другой город)

Договор аренды и документы на собственность

Шаг 3: Уведомление налоговой инспекции

За три дня до переезда подаем заявление Р13014 в налоговую по старому адресу. К нему прикладываем:

Протокол собрания или приказ.

Договор аренды/свидетельство о праве собственности.

Шаг 4: Регистрация изменений в ЕГРЮЛ

Через пять рабочих дней регистрируем изменения в ЕГРЮЛ по новому адресу.

Шаг 5: Уведомление контрагентов и банка

Сообщаем партнерам и банкам о новом адресе для корректного документооборота.

Шаг 6: Обновление внутренних документов

Обновляем внутренние документы компании, включая договоры с сотрудниками и бланки, при смене на другой город обновляем печати.

Таким образом, смена юридического адреса требует внимательного подхода и соблюдения сроков. Наша юридическая служба всегда поможет вам со сменой адреса и исправлением ошибок в ЕГРЮЛ.