Смена адреса может понадобиться во многих случаях (очевидных и неочевидных)
1. Переезд офиса в другое место.
2. Выход собственника на домашний адрес которого был оформлен юридический адрес фирмы.
3. Пометка о недостоверности в ЕГРЮЛ в связи с изменением территориальной структуры – т.е смена наименований в кадастре без изменения местонахождения – было владение – стало здание.
4. Пришла проверка и не увидела вас по адресу – внесла пометку о недостоверности.
Поэтому мы подготовили пошаговую инструкцию по смене адреса.
Процесс включает несколько шагов
Шаг 1: Принятие решения об изменении адреса
Нужно составить протокол собрания учредителей или приказ директора с новым адресом и датой переезда.
Шаг 2: Подготовка документов
Необходимы:
Протокол собрания
Новая редакция устава ( необходимость менять устав возникает когда в уставе записано полное местоположение Компании или вы переезжаете в другой город)
Договор аренды и документы на собственность
Шаг 3: Уведомление налоговой инспекции
За три дня до переезда подаем заявление Р13014 в налоговую по старому адресу. К нему прикладываем:
Протокол собрания или приказ.
Договор аренды/свидетельство о праве собственности.
Шаг 4: Регистрация изменений в ЕГРЮЛ
Через пять рабочих дней регистрируем изменения в ЕГРЮЛ по новому адресу.
Шаг 5: Уведомление контрагентов и банка
Сообщаем партнерам и банкам о новом адресе для корректного документооборота.
Шаг 6: Обновление внутренних документов
Обновляем внутренние документы компании, включая договоры с сотрудниками и бланки, при смене на другой город обновляем печати.
Таким образом, смена юридического адреса требует внимательного подхода и соблюдения сроков. Наша юридическая служба всегда поможет вам со сменой адреса и исправлением ошибок в ЕГРЮЛ.
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