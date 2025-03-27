🎙Какую отчетность по налогам сдают индивидуальные предприниматели?

В последние время наблюдаю такую тенденцию, когда многие ИП уделяют внимание ведению бухгалтерского учета и стараются контролировать финансовую сторону своего бизнеса. Однако, несмотря на это, даже внимательные предприниматели порой забывают о сроках отчетности, которые могут привести к неприятным последствиям.
Ниже прописала при каких условиях и в какие сроки необходимо сдавать декларацию⤵️
⚡️Важно! Если у вас не было доходов, необходимо подать «нулевую» декларацию.
Нет деклараций только на трёх спецрежимах⤵️
* налог на профессиональный доход
* автоматизированная УСН
* патент
ДЕКЛАРАЦИИ по НДС👇🏼
🔴На ОСНО - до 25 апреля за 1 квартал 2024 года
🔴На ЕСХН - годовая декларация до 25 марта
🔴На УСН - годовая декларация до 25 апреля
квартальные декларации по НДС до 25 числа месяца следующего за отчетным периодам, т. е. до 25 апреля, июля и октября.
Дополнительные декларации⤵️
При импорте из стран ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия) - ежемесячная декларация по косвенным налогам до 20-го числа следующего месяца.
Плательщикам УСН с доходом свыше 60 млн рублей необходимо сдавать квартальные декларации по НДС.
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