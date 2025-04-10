Вопрос от нашего подписчика: нужно ли сдавать КУДИР в налоговую?

Представлять КУДИР в налоговую инспекцию в общем случае не нужно.

Такого требования в НК РФ нет. Это касается всех книг доходов и расходов, которые ведутся налогоплательщиками на разных налоговых режимах в настоящее время.

Обязанность направлять в ИФНС книгу доходов и расходов по запросу налоговиков предусмотрена для ИП (подп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ).

У организаций КУДИР могут затребовать только в рамках некоторых контрольных мероприятий, например, при выездной проверке (п. 12 ст. 89, ст. 93 НК РФ).

Нужно ли заверять КУДИР?

Заверять нужно не все книги учета доходов и расходов.

Из письма Минфина от 16.04.2021 № 03-02-11/28766 следует: если заверение КУДИР является её обязательным реквизитом, а книга не заверена надлежащим образом, это можно расценить, как её отсутствие у предпринимателя. А за это возможен штраф по ст. 120 НК РФ.

Заверять бумажные книги нужно до начала их ведения, а электронные — после их распечатки по окончании налогового периода. Для этого на последней странице КУДИР указывается количество содержащихся в ней страниц, которое подтверждается подписью и печатью (при ее наличии) налогоплательщика, а также заверяется подписью должностного лица ИФНС и скрепляется печатью инспекции.

Отметка о заверении в качестве обязательного реквизита сейчас предусмотрена только для Книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя на ОСНО (утв. приказом Минфина РФ и МНС РФ от 13.08.2002 № 86н/БГ-3-04/430).

До 2024 года заверения требовала также Книга учета доходов и расходов ИП, применяющих ЕСХН.

С 01.01.2024 действуют новые форма и порядок заполнения книги. И в новом НПА требование о заверении книги отсутствует.

А значит, заверять КУДИР по ЕСХН за 2024–2025 годы не требуется.