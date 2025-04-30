Закрытие ИП

Близится к завершению отчетность у индивидуальных предпринимателей. По результатам 2024 года некоторые наши клиенты приняли решение прекратить деятельность и закрыть ИП. Поэтому немного об этом!

Закрыть ИП можно по своему желанию, по решению суда или налоговой инспекции. В любом случае, если вы применяли УСН, нужно напоследок отчитаться по налогу на УСН. Это придётся сделать, даже если ваше ИП существовало всего несколько дней. Расскажем, как заполнять и когда сдавать декларацию.

Коротко о последней декларации⬇

Когда подать декларацию? Если ИП прекращает деятельность

По статье 346.23 НК предприниматели сдают декларацию по итогам каждого календарного года до 25 апреля. Особые сроки прописаны только для двух случаев:

1. До 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором ИП потерял право на УСН, потому что нарушил условия её применения.

2. До 25-го числа следующего месяца, если ИП сам решил отказаться от УСН, подал уведомление об этом в ИФНС и продолжил работать на другом режиме налогообложения.

Срок сдачи декларации при закрытии ИП отдельно не указан, а разъяснения противоречат друг другу: ФНС в письме № СА-4-7/7515 предлагает отчитываться как обычно по итогам года, а Минфин в письме № 03-11-11/14121 — как при отказе от УСН.

В этом случае лучше ориентироваться на более раннюю дату — сдавайте отчёт до 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором налоговая сняла вас с учёта в качестве ИП.

Как рассчитать и учесть страховые взносы ИП за себя?

Полная сумма фиксированных страховых взносов подлежит уплате, если вы числились ИП на УСН с 1 января по 31 декабря. В 2025 году это 53 658 рублей. Если закрываете бизнес в середине года, страховые взносы нужно пересчитать. Это можно сделать на калькуляторе ФНС: выберите год, задайте период работы в качестве ИП, нажмите «Рассчитать». Дату снятия ИП с учёта тоже включайте в расчёт.

Если общая сумма дохода в году закрытия ИП превысила 300 тысяч рублей, с превышения нужно рассчитать дополнительные взносы в размере 1%.

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