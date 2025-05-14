Роскомнадзор с 30.05.2025 вводит новые штрафы.

За не уведомление о намерении обрабатывать личную информацию грозит штраф:

ИП и компаниям – от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

В списке обязанностей операторов персональных данных согласно ФЗ-152 одним из первых пунктов указана необходимость регистрации в Реестре Роскомнадзора (Федеральной службы по надзору в сфере связи, массовых коммуникаций и информационных технологий).

Проверить себя можно https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-list/. Если вас здесь нет, то надо выполнить комплекс работ чтобы избежать штрафа.

Исходя из разъяснений в 152-ФЗ от 27.07.2006 к персональным данным относятся любые сведения прямого или косвенного характера, позволяющие идентифицировать конкретного человека. К персональной информации принято относить: