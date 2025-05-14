Роскомнадзор с 30.05.2025 вводит новые штрафы.

За не уведомление о намерении обрабатывать личную информацию грозит штраф:
ИП и компаниям – от 100 тыс. до 300 тыс. руб.
В списке обязанностей операторов персональных данных согласно ФЗ-152 одним из первых пунктов указана необходимость регистрации в Реестре Роскомнадзора (Федеральной службы по надзору в сфере связи, массовых коммуникаций и информационных технологий).
Проверить себя можно https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-list/. Если вас здесь нет, то надо выполнить комплекс работ чтобы избежать штрафа.
Исходя из разъяснений в 152-ФЗ от 27.07.2006 к персональным данным относятся любые сведения прямого или косвенного характера, позволяющие идентифицировать конкретного человека. К персональной информации принято относить:
ФИО гражданина;
Паспортные реквизиты;
СНИЛС;
Место проживания и прописки;
Место, дата рождения;
Фото и видео материалы, позволяющие идентифицировать персону;
Данные о семейном положении, родственниках;
Величина ежемесячного дохода;
Навыки, образование;
Сведения, характеризующие личность по социальным, этническим, политическим аспектам: расовая принадлежность, политические, религиозные, социальные взгляды;
Данные о судимости гражданина или ее отсутствии;
Контактные сведения: телефон, адрес электронной почты, аккаунты в социальных сетях.
Что стоит проверить, если вы уже занимаетесь сбором и/или обработкой персональных данных?
1. Доведение политики обработки персональных данных на вашем сайте до пользователей:
Опубликована ли на вашем сайте политика обработки ПД?
Доступен ли документ в «подвале» вашего сайта?
Соответствует ли опубликованная политика установленным законом требованиям к содержанию (п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Закона «О персональных данных»)?
Согласие на обработку персональных данных для пользователей:
Указаны ли в форме согласия конкретные категории обрабатываемых данных?
Установлен ли срок обработки (либо порядок его определения)?
Указан ли перечень лиц, которым оператор ПД передаёт данные?
Порядок трансграничной передачи и (или) локализации персональных данных:
Фигурирует ли на сайте информация об использовании иностранных сервисов: Google Analytics, Microsoft Azure, Amazon Web Services и др.?
Если вы хотите продолжить использовать такие сервисы, уведомили ли вы Роскомнадзор о трансграничной передаче персональных данных?
Если вы храните данные на серверах, физически расположенных за пределами РФ, соблюдаются ли требования о локализации персональных данных граждан РФ?
С 30 мая 2025 года штрафы за непредставление в Роскомнадзор уведомлений о начале обработки персональных данных составят:
от 5 000 до 10 000 рублей – для физлиц
от 30 000 до 50 000 рублей – для должностных лиц организаций
от 100 000 до 300 000 рублей – для ИП и организаций.
Самозанятых это тоже касается!
Предусмотрено два варианта, как зарегистрироваться оператору персональных данных в реестре РКН:
1. Воспользоваться онлайн-формой https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/form/ на официальном сайте госструктуры
2. Самостоятельно составить и подписать документ в письменном виде и отправить в территориальный департамент ведомства.
Большинство организаций подает обращение в контролирующий орган на сайте, что экономит время и избавляет от возможных ошибок и уточнений со стороны Роскомнадзора.
Со дня регистрации уведомления как правило проходит 2 недели, однако максимальный срок для включения оператора в реестр может составить до 30 дней с момент получения уведомления Роскомнадзором. В случае подачи неполных сведений, отправитель получает сообщение о необходимости их уточнения — на это дается 1 месяц.
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