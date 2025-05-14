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Екатерина Макаренко
Защита персональных данных

Роскомнадзор с 30.05.2025 вводит новые штрафы

Роскомнадзор с 30.05.2025 вводит новые штрафы.

За не уведомление о намерении обрабатывать личную информацию грозит штраф:

ИП и компаниям – от 100 тыс. до 300 тыс. руб.

В списке обязанностей операторов персональных данных согласно ФЗ-152 одним из первых пунктов указана необходимость регистрации в Реестре Роскомнадзора (Федеральной службы по надзору в сфере связи, массовых коммуникаций и информационных технологий).

Проверить себя можно https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-list/. Если вас здесь нет, то надо выполнить комплекс работ чтобы избежать штрафа.

Исходя из разъяснений в 152-ФЗ от 27.07.2006 к персональным данным относятся любые сведения прямого или косвенного характера, позволяющие идентифицировать конкретного человека. К персональной информации принято относить:

  • ФИО гражданина;

  • Паспортные реквизиты;

  • СНИЛС;

  • Место проживания и прописки;

  • Место, дата рождения;

  • Фото и видео материалы, позволяющие идентифицировать персону;

  • Данные о семейном положении, родственниках;

  • Величина ежемесячного дохода;

  • Навыки, образование;

  • Сведения, характеризующие личность по социальным, этническим, политическим аспектам: расовая принадлежность, политические, религиозные, социальные взгляды;

  • Данные о судимости гражданина или ее отсутствии;

  • Контактные сведения: телефон, адрес электронной почты, аккаунты в социальных сетях.

Что стоит проверить, если вы уже занимаетесь сбором и/или обработкой персональных данных?

1. Доведение политики обработки персональных данных на вашем сайте до пользователей:

Опубликована ли на вашем сайте политика обработки ПД?

Доступен ли документ в «подвале» вашего сайта?

Соответствует ли опубликованная политика установленным законом требованиям к содержанию (п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Закона «О персональных данных»)?

Согласие на обработку персональных данных для пользователей:

Указаны ли в форме согласия конкретные категории обрабатываемых данных?

Установлен ли срок обработки (либо порядок его определения)?

Указан ли перечень лиц, которым оператор ПД передаёт данные?

Порядок трансграничной передачи и (или) локализации персональных данных:

Фигурирует ли на сайте информация об использовании иностранных сервисов: Google Analytics, Microsoft Azure, Amazon Web Services и др.?

Если вы хотите продолжить использовать такие сервисы, уведомили ли вы Роскомнадзор о трансграничной передаче персональных данных?

Если вы храните данные на серверах, физически расположенных за пределами РФ, соблюдаются ли требования о локализации персональных данных граждан РФ?

С 30 мая 2025 года штрафы за непредставление в Роскомнадзор уведомлений о начале обработки персональных данных составят:

  • от 5 000 до 10 000 рублей – для физлиц

  • от 30 000 до 50 000 рублей – для должностных лиц организаций

  • от 100 000 до 300 000 рублей – для ИП и организаций.

Самозанятых это тоже касается!

Предусмотрено два варианта, как зарегистрироваться оператору персональных данных в реестре РКН:

1. Воспользоваться онлайн-формой https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/form/ на официальном сайте госструктуры

2. Самостоятельно составить и подписать документ в письменном виде и отправить в территориальный департамент ведомства.

Большинство организаций подает обращение в контролирующий орган на сайте, что экономит время и избавляет от возможных ошибок и уточнений со стороны Роскомнадзора.

Со дня регистрации уведомления как правило проходит 2 недели, однако максимальный срок для включения оператора в реестр может составить до 30 дней с момент получения уведомления Роскомнадзором. В случае подачи неполных сведений, отправитель получает сообщение о необходимости их уточнения — на это дается 1 месяц.

Информации об авторе

Екатерина Макаренко

Екатерина Макаренко

Руководитель в варшавское шоссе

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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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