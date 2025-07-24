Прошло полугодие 2025 г. и многие предприниматели заработали за это время более 60 млн или приблизились к этим суммам. Пора еще раз прояснить по ставки НДС при УСН.

Ставки НДС 5 и 7%

На УСН платят НДС при доходе от 60 млн ₽. Если лимит превышен в 2024 году, НДС платят с 1 января 2025 года. А если в течение 2025 года, то с 1 числа нового месяца.

Ставку НДС можно выбрать обычную в 20, 10 или 0%. Либо специальную в 5 и 7% без возможности вычета входного НДС.

ФНС советует выбирать специальную ставку, если бизнес-расходы в основном на зарплаты и закупки у контрагентов без НДС, а клиенты бизнеса большей частью физлица или также бизнес без НДС. В этом случае вычеты входного налога неактуальны — п. 8 письма ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@.

Для доходов от 60 до 250 млн₽ ставка 5%. А с 250 до 450 млн ₽ — 7%.

Заявление о выборе специальной ставки подавать не надо. Налоговая увидит её в декларации по НДС. Ставку применяют ко всем продажам, кроме тех, что вообще попадают под ставку 0 %.

Ставки 5 и 7% крепко привязаны к пороговым доходам. Дальше объясним, как они работают.

В какой момент появляются ставки 5 и 7%?

С начала 2025 года будет ставка 5%, если за 2024 год доход был от 60 до 250 млн ₽. И 7%, если от 250 до 450 млн ₽.

Если 60 млн ₽ превышено в течение 2025 года, то 5% платят с 1 числа месяца, после месяца превышения.

В какой момент ставка 5% меняется на 7%?

Ставка 5 меняется на 7% при превышении в течение года дохода в 250 млн ₽. Она начинает действовать с 1 числа месяца, после месяца превышения — п. 1 ч. 8 ст. 164 НК РФ.

К примеру, в октябре 2025 года бизнес заработал 251 млн ₽. Значит, с 1 ноября ставка становится 7%.

В какой момент ставка 7% меняется на 5%

Такое может быть, если по итогам года доход вышел меньше 250 млн ₽.

Например, в 2025 году ставка была 7%. Доход за 2025 год получился 230 млн ₽. Значит, с 2026 года ставка будет 5%.

В какой момент пропадает право на ставки 5 и 7%?

С дохода от 450 млн ₽ больше не получится применять УСН.

С 1 числа месяца превышения дохода бизнес больше не может применять ставки НДС 5 и 7%. НДС по ставке 7% пересчитывают по ставке 20% или 10% — п. 2 ч. 8 ст. 164 НК РФ, п. 9 письма ФНС от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@.

Что ещё важно знать про ставки 5% и 7%

Специальную ставку придётся применять три года. Даже если она менялась с 5 на 7% и наоборот. Начало — это первый квартал, за который сдали декларацию НДС с выбранной ставкой. И только потом, если появится необходимость, изменить специальную ставку можно на обычную в 20%. А вот перейти с обычной ставки на специальную можно с нового квартала.

Пороги в 60, 250 и 450 млн ₽ будут индексироваться.

Специальные ставки не применяются на ввоз товаров в Россию.

На специальной ставке льготная ставка НДС в 0% применяется только к экспорту, международной перевозке товаров и транспортной экспедиции, продажах товаров дипломатическим представительствам и международным организациям.

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