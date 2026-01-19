Аудит до сделки: как не купить компанию с долгами — и долгами в виде репутации

И тогда новый владелец оказывается не в роли предпринимателя, а в роли «пожарного», тушащего чужие ошибки.



Чтобы этого избежать, проводят аудит до сделки — не формальный, а глубокий, ориентированный на реальные риски. Вот на что он обращает внимание в первую очередь.



На бумаге прибыль — миллион в месяц. Но:

Есть ли непогашенные займы от бывшего директора?

Не числится ли рассрочка по налогам, о которой не сказали?

Не начислены ли пени и штрафы, которые ещё не отражены в учёте?



Аудитор сверяет не только бухгалтерские регистры, но и внешние источники:

→ Выписки из ЕГРЮЛ,

→ Реестры исполнительных производств,

→ Карты налогоплательщика в ФНС,

→ Арбитражные дела и жалобы в Роспотребнадзор.

Иногда одна строка в реестре банкротств — и вся «выгодная» сделка превращается в ловушку.

________________________________________

2. Контрагенты: кто на самом деле сидит в вашей цепочке?

Аудитор проверит:

Не числятся ли они в «чёрных списках» ФНС,

Не являются ли массовыми учредителями или адресами,

Не закрыты ли они досрочно без ликвидации.

Если треть этих контрагентов — «однодневки», то:

→ Все вычеты по НДС под вопросом,

→ Расходы могут признать необоснованными,

→ А значит — доначисления на миллионы.

________________________________________

3. Репутационные риски: что о компании уже знают другие

«Долги в виде репутации» — это не метафора. Это:

Жалобы клиентов в Роспотребнадзор или на профильных форумах,

Негатив в СМИ или соцсетях,

Проверки по инициативе госорганов (даже если они «закрыты»).

Такие факторы не отразятся в балансе, но могут полностью убить доверие рынка — особенно если вы покупаете бренд или франшизу.

Аудит включает медиа-сканирование и анализ открытых данных: иногда достаточно 15 минут поиска, чтобы увидеть, что «успешный» бизнес уже трижды фигурировал в жалобах на обман клиентов.

________________________________________

4. Налоговая логика: а всё ли «белое» — на самом деле белое?

Особенно внимательно смотрят на:

Авансовые платежи без подтверждающих документов,

Возвраты от юрлиц без объяснения причин,

Выплаты ИП-исполнителям без признаков реальной деятельности.

Если такие операции массовые — это признак дробления бизнеса или вывода средств под видом расходов. И тогда новый владелец рискует стать фигурантом не только налоговой, но и уголовной проверки. Конечно можно сказать что это проблемы предыдущего Директора, но отвечать все равно нынешнему хозяину.

________________________________________

Зачем это всё — если есть «чистая» выписка из ЕГРЮЛ?

Потому что юридическая чистота ≠ экономическая и налоговая безопасность.

Выписка не покажет, что компания год не платила взносы, что у неё 200 «мёртвых» контрагентов или что её имя уже запятнано в отрасли.

Аудит до сделки — это страховка от покупки «ящика с сюрпризами».

Он стоит 1–3% от стоимости бизнеса.

А последствия без него — до 100%.

________________________________________

Вывод

Купить компанию — легко.

Купить безопасную компанию — сложно.

Именно поэтому серьёзные инвесторы никогда не подписывают договор, не увидев результатов предварительного аудита.

Если вы рассматриваете приобретение бизнеса — не экономьте на диагностике.

Лучше потратить неделю и 100 000 ₽ сейчас, чем потом год и миллионы — на исправление чужих ошибок.