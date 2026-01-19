Аудит до сделки: как не купить компанию с долгами — и долгами в виде репутации
И тогда новый владелец оказывается не в роли предпринимателя, а в роли «пожарного», тушащего чужие ошибки.
Чтобы этого избежать, проводят аудит до сделки — не формальный, а глубокий, ориентированный на реальные риски. Вот на что он обращает внимание в первую очередь.
На бумаге прибыль — миллион в месяц. Но:
Есть ли непогашенные займы от бывшего директора?
Не числится ли рассрочка по налогам, о которой не сказали?
Не начислены ли пени и штрафы, которые ещё не отражены в учёте?
Аудитор сверяет не только бухгалтерские регистры, но и внешние источники:
→ Выписки из ЕГРЮЛ,
→ Реестры исполнительных производств,
→ Карты налогоплательщика в ФНС,
→ Арбитражные дела и жалобы в Роспотребнадзор.
Иногда одна строка в реестре банкротств — и вся «выгодная» сделка превращается в ловушку.
________________________________________
2. Контрагенты: кто на самом деле сидит в вашей цепочке?
Аудитор проверит:
Не числятся ли они в «чёрных списках» ФНС,
Не являются ли массовыми учредителями или адресами,
Не закрыты ли они досрочно без ликвидации.
Если треть этих контрагентов — «однодневки», то:
→ Все вычеты по НДС под вопросом,
→ Расходы могут признать необоснованными,
→ А значит — доначисления на миллионы.
________________________________________
3. Репутационные риски: что о компании уже знают другие
«Долги в виде репутации» — это не метафора. Это:
Жалобы клиентов в Роспотребнадзор или на профильных форумах,
Негатив в СМИ или соцсетях,
Проверки по инициативе госорганов (даже если они «закрыты»).
Такие факторы не отразятся в балансе, но могут полностью убить доверие рынка — особенно если вы покупаете бренд или франшизу.
Аудит включает медиа-сканирование и анализ открытых данных: иногда достаточно 15 минут поиска, чтобы увидеть, что «успешный» бизнес уже трижды фигурировал в жалобах на обман клиентов.
________________________________________
4. Налоговая логика: а всё ли «белое» — на самом деле белое?
Особенно внимательно смотрят на:
Авансовые платежи без подтверждающих документов,
Возвраты от юрлиц без объяснения причин,
Выплаты ИП-исполнителям без признаков реальной деятельности.
Если такие операции массовые — это признак дробления бизнеса или вывода средств под видом расходов. И тогда новый владелец рискует стать фигурантом не только налоговой, но и уголовной проверки. Конечно можно сказать что это проблемы предыдущего Директора, но отвечать все равно нынешнему хозяину.
________________________________________
Зачем это всё — если есть «чистая» выписка из ЕГРЮЛ?
Потому что юридическая чистота ≠ экономическая и налоговая безопасность.
Выписка не покажет, что компания год не платила взносы, что у неё 200 «мёртвых» контрагентов или что её имя уже запятнано в отрасли.
Аудит до сделки — это страховка от покупки «ящика с сюрпризами».
Он стоит 1–3% от стоимости бизнеса.
А последствия без него — до 100%.
________________________________________
Вывод
Купить компанию — легко.
Купить безопасную компанию — сложно.
Именно поэтому серьёзные инвесторы никогда не подписывают договор, не увидев результатов предварительного аудита.
Если вы рассматриваете приобретение бизнеса — не экономьте на диагностике.
Лучше потратить неделю и 100 000 ₽ сейчас, чем потом год и миллионы — на исправление чужих ошибок.
