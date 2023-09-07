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Налоговые проверки

Может ли налоговая запросить документы по «старым» сделкам. Как это происходит?

Фискалы могут запросить документы или информацию по сделкам 3-х летней давности. Рассказываю, как быть в этой ситуации, чтобы не нажить себе лишних проблем.
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В последние месяцы налоговая начала проявлять интерес к «старым» сделкам за пределами срока исковой давности. Бизнес вызывают на беседу, намекают на выездные проверки или побуждают к уплате налогов.

Как это происходит❓

Директора компании или ИП вызывают на комиссию для дачи пояснений. Инспекторы в налоговой начинают убеждать его, что есть налоговые разрывы. В качестве доказательств предоставляют ему схему движения денег по контрагентам. Просят убрать из декларации по НДС и прибыли вычет на нужную сумму. И никакие документы и объяснения не помогают убедить фискалов в том, что сделка была реальной.

Потом директору вручают протокол комиссии. В нем указываются сроки, за которые нужно устранить нарушения. Обычно на это дается 10 дней. Также фискалы могут слегка припугнуть передачей материалов в полицию.

Что делать с протоколом❓

По закону на протокол можно не отвечать, потому что он не является процессуальным документом. И никаких штрафов за это не полагается, но делать этого не советую. Налоговая может назначить выездную проверку, так как посчитала, что вы не захотели исправлять нарушения, и промолчали.

Они могут проверить только те сделки, которые заключались на протяжении трех лет до года вынесения решения о проведении проверки. Такой принцип устанавливается п.4 ст.89 НК. Получаем, что в 2023 году фискалы могут проверить период с начала 2020 года по конец 2022 года. Проверять документы ранее 2019 года они не могут.

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Svetlananalogi

Svetlananalogi

налоговый консультант в ООО

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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