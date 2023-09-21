Дела семейные. Нужно ли платить налоги в семейном бизнесе❓

В этом посте рассмотрим нужно ли семейному бизнесу начислять зарплату и платить налоги, если в вашем ИП работает жена, муж, сын, брат.

💰Малый бизнес часто экономит деньги на всём, в том числе и на налогах. И однажды один мой знакомый задал вопрос: «Должен ли я платить зарплату своей жене и налоги с неё?».

Вопрос оказался для меня необычным, и задумалась. 🙄

Но интуиция внутри подсказывала, что нужно платить и зарплату, и налоги. Мне стало интересно, как на это смотрит налоговая?

Формально налоги платить надо, но решила посмотреть судебную практику. И оказалось, что есть практика в пользу инспекции. У ИП работали жена и сын в розничном магазине, зарплата не начислялась, они ему просто помогали. Но суды посчитали, что фактически родственники исполняли трудовые обязанности по приемке товара, были продавцами и обеспечивали логистику. Также налоговая провела расследование через банки, и выяснила, что ИП предоставлял на жену справку о полученных доходах на получение кредита. По справке числилась главбухом.

Что мы можем вынести из этой истории❓

✅ Нужно оформлять трудовые отношения с любым человеком и платить налоги

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