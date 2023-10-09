Подъем в 5 утра🕔 Зачем встаю так рано❓

Прошлой зимой впала в спячку. 😀Просыпалась в 8, а иногда и в 9 утра. Часто говорила себе, что поздно встаю и ничего не успеваю. Но при этом, не могла найти в себе силы привить привычку вставать по-раньше.

Прошлой зимой впала в спячку. 😀Просыпалась в 8, а иногда и в 9 утра. Часто говорила себе, что поздно встаю и ничего не успеваю. Но при этом, не могла найти в себе силы привить привычку вставать по-раньше.

Наконец-то вязла себя в руки и усилием воли сказала себе: "Дорогая моя, будешь вставать в 5 утра и хватит себя по утрам уговаривать поспать. Это лень и трата времени".😁

Пошла в женское общение и девчонки меня вдохновили, поддержали. Они вставали тоже рано, и мне пришлось ориентироваться на них, чтобы не отставать. Итог: за 3 недели общения привычка сформировалась и теперь встаю в 5 утра. Правда еще не каждый день, но стараюсь.

Зачем встаю так рано❓

Когда встаешь рано, то начинаешь относиться к себе и своему организму по-другому ❤. Благодаря ранним 🌅 подъемам, человек получает в среднем +2 часа в день или 30 дней ежегодно. Представляете, целых 30 дней, месяц дополнительного времени.✌

Человек в среднем живет 70-75 лет, при большей крепости 80 лет, то это дополнительно 6-7 лет, или 60 тыс. часов продуктивной работы над собой и служению людям. Как вам?

✅За это время можно читать книги, заниматься саморазвитием, молиться, общаться с людьми, ходить гулять, заниматься спортом. Если у кого не хватает времени, попробуйте вставать по-раньше. Утром все спят, а вы творите и бодрствуете. 🏃‍♀

Продолжаю работать над собой! ✊✊✊

А вы во сколько встаете по утрам❓