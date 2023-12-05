Что делать, если не отдают деньги❓ Историческая справка

В предпринимательской сфере бывает так, что партнер по бизнесу не отдает долг. Что делать в этой ситуации?👇

Вспоминается подход к долгам, принятый в Московском купеческом обществе в 19 веке. Это были купцы-старообрядцы, для которых слова не были пустыми.

👉Если один из купцов не выполнял свои обязательства, его кредитор собирал гильдию, писал мелом на стене имя должника и сумму, а затем стирал надпись. Это означало, что долг полностью прощен. И должник знал, что после того, как его имя стерли со стены, никто из членов гильдии больше не будет иметь с ним дела. Вместе с мелом в порошок превращалась и его деловая репутация. Это и называлось «стереть в порошок».🦠

Такой этический стандарт делал ненужным какие-то еще гарантии и страховки. В результате рос уровень доверия, который снижал издержки и повышал эффективность бизнеса.

👿 На сегодня это кажется слишком сурово.

Но люди сами вырабатывали стандарты, их никто к этому не принуждал. Зато такие примеры показывают силу сообществ: в них действительно можно достичь более высокого уровня доверия, чем в обществе в целом. А значит, принадлежность такому сообществу дает предпринимателю существенное конкурентное преимущество.

Как считаете, это сурово по отношению к должнику❓