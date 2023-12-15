Вы не на упрощенке❗ Что делать, если нет уведомления о переходе на УСН

Звонит у клиента телефон. На другом конце провода — налоговый инспектор. Сообщает с радостью в голосе: «Вы не на упрощенке. Сдавайте декларации по общей системе с НДС и доплачивайте».

Клиент судорожно ищет на Авито специалиста по налогам. Находит меня. Начинаем вместе проверять. И оказывается, что у клиента нет уведомления о переходе на УСН.

Доначислять налоги по общей системе налогообложения будет разорительно для предпринимателя. Это очень много.

Посмотрела судебную практику. И она оказалась очень интересна для нашего дела. Выработали стратегию защиты. Налоговый орган не предъявлял претензий по отсутствию отчетности по общей систем. Клиент сдавал декларацию по УСН, и налоговая ее успешно приняла и провела камеральную проверку без замечаний.

В арсенале клиента были авансовые платежи по УСН. В кассовых чеках тоже стояла система — УСН.



Какие аргументы сыграли в нашу пользу:

отсутствие блокировок за не сдачу отчетов,

звонок из налоговой, а не письменное требование,

обзор судебной практики,

договорилась с инспектором.



Каждый раз убеждаюсь, что анализ и стратегия делают свое дело. Главное смотреть шире, и быть уверенным в том, что делаешь.



Мы убедили налогового инспектора и она не стала больше настаивать на пересчете налога.

У вас были истории с упрощенкой. Делитесь.