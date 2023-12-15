Вы не на упрощенке❗ Что делать, если нет уведомления о переходе на УСН

Клиент судорожно ищет на Авито специалиста по налогам. Находит меня. Начинаем вместе проверять. И оказывается, что у клиента нет уведомления о переходе на УСН.
Доначислять налоги по общей системе налогообложения будет разорительно для предпринимателя. Это очень много.
Посмотрела судебную практику. И она оказалась очень интересна для нашего дела. Выработали стратегию защиты. Налоговый орган не предъявлял претензий по отсутствию отчетности по общей систем. Клиент сдавал декларацию по УСН, и налоговая ее успешно приняла и провела камеральную проверку без замечаний.
В арсенале клиента были авансовые платежи по УСН. В кассовых чеках тоже стояла система — УСН.
Какие аргументы сыграли в нашу пользу:
отсутствие блокировок за не сдачу отчетов,
звонок из налоговой, а не письменное требование,
обзор судебной практики,
договорилась с инспектором.
Каждый раз убеждаюсь, что анализ и стратегия делают свое дело. Главное смотреть шире, и быть уверенным в том, что делаешь.
Мы убедили налогового инспектора и она не стала больше настаивать на пересчете налога.
У вас были истории с упрощенкой. Делитесь.
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