Как бухгалтеру избежать выгорания❓ Простые, но эффективные действия

Одной из частых причин депрессии является выгорание. Стали уставать на работе больше обычного? Не можете восстановиться за выходные? Чувствуете беспричинную тревогу или раздражение? 😰
Как справиться с выгоранием❓
Начать надо с простых, но весьма эффективных действий:
✅Еженедельный выходной
Нужно научиться оставлять работу на один день в неделю и посвятить время себе и семье. Отдых — это время, свободное от обязательств.
✅Физическая нагрузка
Кажется, что сил уже нет совсем, но нужно занимать себя спортом. Выбирайте спорт, который будет в радость, не требуйте от себя сверхрезультатов.
✅ Позаботьтесь о качественном сне
Выделите себе время перед сном, чтобы отпустить дневное напряжение: уберите телефон, примите теплый душ. Также старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходной. Это избавит организм от лишнего стресса.
✅ Не забывайте о своей духовной жизни.
Она послужит вам опорой. Доверие Творцу и уверенность, что для каждой проблемы уже предусмотрено решение, дает силы даже в сложные времена, а они имеют свойство заканчиваться.
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