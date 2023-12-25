Как бухгалтеру избежать выгорания❓ Простые, но эффективные действия

В начале сентября Агентство стратегических инициатив (АСИ) представило грустную статистику: почти 15 миллионов человек в России (10 % населения) находятся в глубокой депрессии. Этот год обогнал даже ковидный период, где каждый 12- тый обратился за помощью.👯‍♂

Одной из частых причин депрессии является выгорание. Стали уставать на работе больше обычного? Не можете восстановиться за выходные? Чувствуете беспричинную тревогу или раздражение? 😰

Как справиться с выгоранием❓

Начать надо с простых, но весьма эффективных действий:

✅Еженедельный выходной

Нужно научиться оставлять работу на один день в неделю и посвятить время себе и семье. Отдых — это время, свободное от обязательств.

✅Физическая нагрузка

Кажется, что сил уже нет совсем, но нужно занимать себя спортом. Выбирайте спорт, который будет в радость, не требуйте от себя сверхрезультатов.

✅ Позаботьтесь о качественном сне

Выделите себе время перед сном, чтобы отпустить дневное напряжение: уберите телефон, примите теплый душ. Также старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходной. Это избавит организм от лишнего стресса.

✅ Не забывайте о своей духовной жизни.

Она послужит вам опорой. Доверие Творцу и уверенность, что для каждой проблемы уже предусмотрено решение, дает силы даже в сложные времена, а они имеют свойство заканчиваться.