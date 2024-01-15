Счастье в деньгах❓

Когда у человека есть хорошая машина, вещи, дом, он начинает ощущать себя дороже и подниматься в своих глазах на уровень выше другого. Он смотрит на соседа, у которого имущество подешевле, чем у него и оправдывает себя, что он крутой. Эта мысль согревает его сердце и помогает ему возвеличить свое эго. Он начинает чувствовать себя значимым и важным.

А если окажется, что у соседа машина 🚗или дом круче, то его самооценка начнет падать и зависть зашкаливать. И сосед покажется более успешным и значимым.

Люди гоняются за искусственным счастьем. Они покупают новые телефоны, меняют машины, покупают дорогую одежду, скупают золото.🥇 Это стоит очень дорого и часто люди оказываются с необъятными долгами. Так люди садятся на кредитную иглу в погоне за счастьем. Самое страшное для них, это опустится до уровня тех, кого они считают ниже себя.

👱‍♀ Они обманывают не только других, но и себя. Они уверены, что принадлежат к «лимитированному» статусу, хотя за него приходится расплачиваться всю жизнь.

И если банки больше не дают деньги, то впадает в глубокую депрессию. Винят в своих бедах правительство, тяжелую жизнь и работодателя, который не справедливо занижает зарплату. Единственный человек, которого они никогда не станут винить — это они сами. Ведь все, что они хотели, это просто быть «как все» и не упустить важные годы своей жизни, беря от жизни все.

И в завершение, думаю правильно было бы привести слова Генри Форда:👇

«Мне незачем останавливаться в дорогом отеле, потому что я не вижу смысла переплачивать за ненужные мне излишества. Где бы я ни остановился, я — Генри Форд. И не вижу большой разницы в отелях, ведь и в самой дешевой гостинице можно отдохнуть не хуже, чем в самой дорогой. А это пальто — да, вы правы, его носил еще мой отец, но это не имеет никакого значения, ведь и в этом пальто я всё равно Генри Форд. Мой сын еще молод и неопытен, поэтому боится, что подумают люди, если он остановится в дешевом отеле. Я же не беспокоюсь о мнении окружающих обо мне, потому что знаю себе настоящую цену. А миллиардером я стал потому, что умею считать деньги и отличать настоящие ценности от фальшивых».

Как вам слова Генри Форда❓