📖Налоговые риски из договора. На что обратить внимание

В прошлый раз писала о том, как условия договора могут спровоцировать налоговые риски. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию с налоговой, следует тщательно обговорить условия договора.

Давайте разбираться дальше👇

На что обратить внимание при заключении договора❓

✅ стоимость договора

Стоимость сделки по договору должна соответствовать рыночной, допускается отклонение на 20%. Налоговая обязательно обратит внимание на значительное уменьшение стоимости, особенно, если сделка прошла через посредника. И может возникнуть риск необоснованной налоговой выгоды.

✅ платежные реквизиты сторон

В договоре обязательно указываются банковские реквизиты сторон. Они должны быть актуальными на момент заключения договора. Если счет был открыт после подписания договора, то налоговики могут заподозрить в фиктивности договора.

✅ адрес и местоположение

В договоре желательно прописать как адрес регистрации, так и фактический. Отсутствие реального адреса – признак неблагонадежности фирмы. Придется доказывать реальность сделки.

✅ цель сделки

Договор должен отражать реальную цель сделки, а не просто носить формальный характер.

Любой договор нужно проверять на наличие как юридических, так и налоговых рисков. При проверке налоговая может вступить в противоречие и применить санкции.

Дорогие, рекомендую проводить подробный анализ сделки. Не лишним будет аудит ранее оформленных документов.

Вы проводите анализ договора перед сделкой❓