📖Налоговые риски из договора. На что обратить внимание

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На что обратить внимание при заключении договора❓
✅ стоимость договора
Стоимость сделки по договору должна соответствовать рыночной, допускается отклонение на 20%. Налоговая обязательно обратит внимание на значительное уменьшение стоимости, особенно, если сделка прошла через посредника. И может возникнуть риск необоснованной налоговой выгоды.
✅ платежные реквизиты сторон
В договоре обязательно указываются банковские реквизиты сторон. Они должны быть актуальными на момент заключения договора. Если счет был открыт после подписания договора, то налоговики могут заподозрить в фиктивности договора.
✅ адрес и местоположение
В договоре желательно прописать как адрес регистрации, так и фактический. Отсутствие реального адреса – признак неблагонадежности фирмы. Придется доказывать реальность сделки.
✅ цель сделки
Договор должен отражать реальную цель сделки, а не просто носить формальный характер.
Любой договор нужно проверять на наличие как юридических, так и налоговых рисков. При проверке налоговая может вступить в противоречие и применить санкции.
Дорогие, рекомендую проводить подробный анализ сделки. Не лишним будет аудит ранее оформленных документов.
Вы проводите анализ договора перед сделкой❓
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